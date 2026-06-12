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'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ ഹണ്ട്'; പാലക്കാട് പരിശോധന ശക്തം, എംഡിഎംഎ യുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

വിപണിയിൽ ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന 2.240 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ യാണ് പ്രതിയുടെ പക്കൽ നിന്നും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തത്. ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിന് പിന്നിൽ മറ്റ് കണ്ണികളുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി.

ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ OPERATION TOOFAN AGAINST DRUGS OPERATION TOOFAN POLICE RAID PALAKKAD YOUTH ARREST WITH MDMA
മുഹമ്മദ് റൈഹാൻ (23) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 12, 2026 at 8:51 PM IST

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പാലക്കാട്: ജില്ലാ ലഹരിവിരുദ്ധ സ്‌ക്വാഡും ഷോർണൂർ പൊലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവിനെ പിടികൂടി. ഓങ്ങല്ലൂർ മാട്, കാടാംതൊടി വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് റൈഹാൻ (23) ആണ് പിടിയിലായത്. വ്യാഴഴ്‌ച രാത്രി ഷൊർണൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ വാടാനാംകുർശ്ശി വില്ലേജ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതി പരിശോധന സംഘത്തിൻ്റെ വലയിലായത്.

പ്രതിയുടെ പക്കൽ നിന്നും വിപണിയിൽ ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന 2.240 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ യാണ് പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തത്. പ്രദേശത്ത് മയക്കുമരുന്ന് വിൽപനയും ഉപയോഗവും തടയുന്നതിനായി ലഹരിവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഷൊർണൂർ പൊലീസ് നടത്തിവരുന്ന തുടർച്ചയായ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്. ലഹരിമരുന്നിൻ്റെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിന് പിന്നിൽ മറ്റ് കണ്ണികളുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ '; പാലക്കാട് പരിശോധന ശക്തം, എംഡിഎംഎ യുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ (ETV Bharat)

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ഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായി മങ്കരയിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ ലഹരി വേട്ടയിൽ വന്‍ തോതിൽ പാന്‍ മസാല പിടികൂടി. മങ്കര പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വരുന്ന മാങ്കുറിശ്ശിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോറിയിൽ നിന്ന് പാന്‍ മസാലയും ഹാന്‍സും കണ്ടെത്തിയത്. പരിശോധന കണ്ട ഉടന്‍ തന്നെ ഡ്രൈവർ വാഹനം നിർത്തി ഇറങ്ങി ഓടുകയായിരുന്നു. ജി.എസ്.ടി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മങ്കര പോലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് വൻതോതിൽ പാൻ മസാല കടത്തുകയായിരുന്ന വാഹനം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

പാലക്കാട് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒറ്റപ്പാലം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കെ എൽ 70 എച്ച് 3009 നമ്പർ ബൊലേറോ മാക്‌സ് പിക്കപ്പ് വാനിലാണ് നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കടത്തിയിരുന്നത്. ജി എസ് ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മങ്കര പൊലീസിലെ നൈറ്റ് പട്രോളിംഗ് സംഘം ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി. തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംയുക്തമായി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് വാഹനത്തിനുള്ളിൽ നിരവധി ചാക്കുകളിലായി ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ പാൻ മസാല ശേഖരം കണ്ടെത്തിയത്. ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട ഡ്രൈവറെ ഇരുവരെ കണ്ടെത്താനായില്ല.

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ പൊതു ഇടങ്ങൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലഹരിമരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം,വിൽപന എന്നിവയെകുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പൊലീസിനെ നേരിട്ടോ വാട്ട്സ് ആപ്പ് വഴിയോ അറിയിക്കാം. വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രഹസ്യമായിരിക്കും നേരിട്ട് വിവരങ്ങളറിയിക്കാനുള്ള നമ്പർ- 9497979794, 9497927797, വാട്ട്സ് ആപ്പ് നമ്പർ- 9995966666.

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TAGGED:

ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ
OPERATION TOOFAN AGAINST DRUGS
OPERATION TOOFAN POLICE RAID
PALAKKAD YOUTH ARREST WITH MDMA
PALAKKAD OPERATION TOOFAN ARREST

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