സംസ്ഥാനത്ത് വൻ മയക്ക് മരുന്ന് വേട്ട; ദമ്പതികളും സഹോദരന്മാരും അടക്കം നിരവധി പേര് അറസ്റ്റില്
മുഹമ്മദ് നിസിൻ, വേങ്ങര അസറുദീൻ, ഭാര്യ മംഗലാപുരം സ്വദേശി ബീഫാത്തിമ എന്നിവരാണ് പാലക്കാട് പിടിയിലായത്.
Published : August 17, 2026 at 9:00 PM IST
പാലക്കാട്/കൊല്ലം: സംസ്ഥാനത്തെ മയക്ക് മരുന്ന് ഉപയോഗത്തിനും വിപണനത്തിനും തടയിടാന് ഓപ്പറേഷന് തൂഫാന്. പാല്കകാടും കൊല്ലത്തും നിരവധി പേര് അറസ്റ്റില്. പാലക്കാട് ഒരു കിലോ എംഡിഎംഎയുമായി സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് നിസിൻ, വേങ്ങര അസറുദീൻ, ഭാര്യ മംഗലാപുരം സ്വദേശി ബീഫാത്തിമ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. പാലക്കാട് ഒലവക്കോട് വച്ചാണ് ദമ്പതികളും സുഹൃത്തും പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലാവുന്നത്. എംഡിഎംഎയ്ക്ക് പുറമെ കൊക്കെയ്ൻ, ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ്, എൽഎസ്ഡി സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവയും പൊലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്.
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ഒരു കോടി രൂപയുടെ ലഹരി വസ്തുക്കളാണ് ഇവരുടെ പക്കൽ നിന്നും പിടികൂടിയത്. ഓണക്കാലത്തെ സ്പെഷ്യൽ വിൽപനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രതികൾ കേരളത്തിലേക്ക് എംഡിഎംഎ എത്തിച്ചത് എന്നാണ് വിവരം. കാറിൽ ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നാണ് പ്രതികൾ എംഡിഎംഎ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത ഇന്നോവ കാറിലായിരുന്നു പ്രതികളുടെ ലഹരിക്കടത്ത്. പ്രതികൾ സ്ഥിരം ലഹരിക്കടത്തുകാരാണെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. പ്രതികൾക്ക് പിന്നിൽ വൻ റാക്കറ്റുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.
ഓണം സ്പെഷ്യൽ; ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ റെയ്ഡ്
ഓണക്കാലം ആരംഭിച്ചതോടെ ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായി വൻ പരിശോധനയാണ് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നടക്കുന്നത്. ഒഡിഷയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച 15 കിലോ കഞ്ചാവും പിടികൂടി. കൊല്ലത്ത് നിന്നാണ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്. രണ്ട് ട്രോളി ബാഗുകളിലായി പൊതിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്.
ഒറീസ സ്വദേശികളായ സഹോദരങ്ങളാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഹിറോദൽ ഡിഗൽ, ബാബുജി ഡിഗൽ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. എറണാകുളത്തേക്കാണ് കഞ്ചാവ് എത്തിക്കാനായിരുന്നു ഇവരുടെ ശ്രമം. എന്നാൽ എറണാകുളത്ത് പരിശോധന ശക്തമാണെന്ന് മനസിലാക്കിയതോടെ അവിടെ ഇറങ്ങാതെ കൊല്ലത്ത് ഇറങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ഇരുവരും പിടിയിലായത്. എറണാകുളത്ത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനായാണ് കഞ്ചാവ് എത്തിച്ചത്.
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