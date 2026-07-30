മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കുകളിൽ കഞ്ചാവ് വിൽപന: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയടക്കം രണ്ട് പേർ പിടിയിൽ
കോട്ടയം എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ആൻ്റി നർക്കോട്ടിക് സ്ക്വാഡ് സംഘമാണ് രണ്ടു പേരെയും കുടമാളൂർ ഭാഗത്ത് നിന്നും പിടികൂടിയത്. ഇരുവരും മുൻപ് പാമ്പാടി, ഗാന്ധിനഗർ, മണർകാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിവിധ കേസുകളിൽ പ്രതികളാണ്.
Published : July 30, 2026 at 8:53 PM IST
കോട്ടയം: എക്സൈസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ തണ്ടർ പരിശോധനയ്ക്കിടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയടക്കം രണ്ടു പേരെ കഞ്ചാവും മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കുമായി പിടികൂടി. കോട്ടയം എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ആൻ്റി നർക്കോട്ടിക് സ്ക്വാഡ് സംഘമാണ് രണ്ടു പേരെയും കുടമാളൂർ ഭാഗത്ത് നിന്നും പിടികൂടിയത്. കുടമാളൂർ മറിയൻപറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ഏബൽ ജിജോ ജോർജ് (18), ഇടുക്കി സ്വദേശിയായ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു ആണ്കുട്ടി എന്നിവരെയാണ് എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ആൻ്റി നർക്കോട്ടിക് സ്ക്വാഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആർ ദർശകിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പിടികൂടിയത്.
കോട്ടയം കുടമാളൂർ ഭാഗത്തായിരുന്നു സംഭവം. ഓപ്പറേഷൻ തണ്ടറിൻ്റെ ഭാഗമായി എക്സൈസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഏബലിനെയും, ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയെയും കണ്ടത്. തുടർന്ന്, ഇവരുടെ ശരീര പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ ഏബലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എട്ടു ഗ്രാം കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയാണ് കഞ്ചാവ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പ്രതികൾ എക്സൈസ് സംഘത്തോട് സമ്മതിച്ചു.
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തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവരുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ബൈക്കുകൾ മോഷ്ടിച്ചതാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. "ഇവർ പൾസർ 220 വാഹനം തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഇവരെ പിന്തുടർന്ന് സാഹസികമായാണ് പിടികൂടിയത്. എട്ട് ഗ്രാം കഞ്ചാവാണ് ഇവരുടെ കൈവശം നിന്ന് കിട്ടിയത്. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്", എന്ന് എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ആൻ്റി നർക്കോട്ടിക് സ്ക്വാഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ ദർശക് ആർ പറഞ്ഞു.
മണർകാട്, കൊച്ചി-വൈറ്റില്ല എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് ബൈക്കുകൾ ഇരുവരും മോഷ്ടിച്ചതെന്ന് എക്സൈസ് സംഘം കണ്ടെത്തി. ഇരുവരും മുൻപ് പാമ്പാടി, ഗാന്ധിനഗർ, മണർകാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിവിധ കേസുകളിൽ പ്രതികളാണ്. ഗാന്ധിനഗർ ഭാഗത്തെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം രൂപ മോഷ്ടിച്ച കേസിലും ഏബൽ പ്രതിയാണ് എന്ന് എക്സൈസ് സംഘം പറഞ്ഞു. ഇരുവരും മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടു പേരെയും പാമ്പാടി, മണർകാട് പൊലീസ് സംഘം എക്സൈസ് ഓഫിസിൽ എത്തി ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു പേരും തിരുവഞ്ചൂർ കറക്ഷൻ ഹോമിൽ നിന്നാണ് പരിചയപ്പെട്ട് സുഹൃത്തുക്കളായതെന്നും എക്സൈസ് സംഘം പറഞ്ഞു.
എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ആൻ്റി നർക്കോട്ടിക് സ്ക്വാഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ ദർശക് ആർ, അസി. എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ബി.ആനന്ദ് രാജ്, ഹരിഹരൻപോറ്റി, ഗ്രേഡ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫിസർമാരായ ശ്യാംകുമാർ, അഫ്സൽകുട്ടി, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർമാരായ കെ. യേശുദാസ്, ദീബീഷ്, ദീപക് സോമൻ, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർ അമൽഷാ, മാഹിൻ കുട്ടി, വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർ കെ വി പ്രിയ, ലക്ഷ്മി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.
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