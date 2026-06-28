ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്; ലോഡ്ജുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ എംഡിഎംഎയുമായി യുവതി ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ
പിടിയിലാവുന്നതിന്റെ മണിക്കൂറുകൾക്കു മുൻപും ഇരുവരും ലഹരി ഉപയോഗിച്ചതായും പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി
Published : June 28, 2026 at 8:18 PM IST
പാലക്കാട്: ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി ഷൊർണൂരിൽ ലോഡ്ജുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 17 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി യുവതി ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ. പിടിയിലായവർ സംസ്ഥാനമൊട്ടുക്ക് ലഹരി വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാനികൾ ആണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ജില്ലയിൽ പിടികൂടിയതിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ അളവിലുള്ള എംഡിഎംഎ യാണ് ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയത്. ബെംഗളുരുവിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ ലഹരി നാട്ടിലെത്തിച്ച് ചില്ലറ വില്പ്പന നടത്തുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാനികളായ പട്ടാമ്പി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ആഷിക്(26), പാലക്കാട് പുതുപ്പരിയാരം സ്വദേശിനി ഷാജിറ(31), എന്നിവരാണ് ജില്ലാ ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിന്റെ വലയിൽ വീണത്. ലഹരി ഇടപാടാണെന്ന സംശയം തോന്നാതിരിക്കാനാണ് യുവതിയെ കൂടെ കൂട്ടി ലോഡ്ജിൽ താമസിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് പൊലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. പിടിയിലാവുന്നതിന്റെ മണിക്കൂറുകൾക്കു മുൻപും ഇരുവരും ലഹരി ഉപയോഗിച്ചതായും പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി . പെട്ടെന്ന് പിടിയിലാവാതിരിക്കാൻ വാട്സാപ്പിലൂടെ മാത്രമാണ് ഇടപാടുകാരുകളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം. പൊലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിക്കാനായി വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത കാറുകൾ ഇടയ്ക്കിടെ മാറിമാറി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവരുടെ ലഹരി കച്ചവടം.
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പാലക്കാട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെയും ഷൊർണൂർ ഡിവൈഎസ്പിയുടെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജില്ലാ ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും, സി ഐ -പി വിഷ്ണു, എസ് ഐ മാരായ -കെ പി അശ്വിൻ, ബിനോയ് കുര്യാക്കോസ്, എ.എസ്.ഐ - കെ.അനിൽകുമാർ, എസ് സി.പി.ഒ മാരായ സജീഷ്, സുജി ശേഖർ, ശ്രിജിനി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘവും ചേർന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.
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