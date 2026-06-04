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ലഹരി മാഫിയയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായി ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും വ്യാപക പരിശോധന

ജില്ലയിൽ 45 കേസുകളിലായി 45 പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Shournur railway station dansaf squad dog squad drug mafia
Operation thooffan shornur railway station (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 4, 2026 at 7:15 PM IST

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Updated : June 4, 2026 at 7:23 PM IST

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പാലക്കാട്: ലഹരി മാഫിയയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള പൊലീസിന്‍റെ ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായി ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും വ്യാപക പരിശോധന. ഷൊർണൂർ പൊലീസ്, ജില്ലാ ഡാൻസാഫ് സ്ക്വാഡ്, ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാലക്കാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചും പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.

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ഇതുവരെ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ജില്ലയിൽ 45 കേസുകളിലായി 45 പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇവരിൽ നിന്ന് നിരോധിത ലഹരി വസ്‌തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്തു. ലഹരിമരുന്നു കടത്തും വിൽപനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം 40 കേസുകളും നിരോധിത പുകയില ഉൽപന്ന വിൽപനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ച് കേസുകളുമാണു പൊലീസ് റജിസ്റ്റ‌ർ ചെയ്‌തത്.
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ജില്ലയിലെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലടക്കം പൊലീസ് നായയുടെ സഹായത്തോടെയും പരിശോധന നടന്നു. ട്രെയിൻ മാർഗമുള്ള കടത്തു തടയാൻ പാലക്കാട്, ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു പരിശോധന നടത്തി.

ഒരാഴ്‌ചയ്‌ക്കിടെ ടെ 60 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവാണ് ഈ രീതിയിൽ പിടിച്ചെടുത്തത്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിസരങ്ങൾ, ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, തുടങ്ങിയിടങ്ങളില്‍ പൊലീസിന്‍റെ രഹസ്യനിരീക്ഷണം തുടരുന്നുണ്ട്.

Last Updated : June 4, 2026 at 7:23 PM IST

TAGGED:

SHOURNUR RAILWAY STATION
DANSAF SQUAD
DOG SQUAD
DRUG MAFIA
OPERATION THOOFFAN

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