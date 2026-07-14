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'ഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു'; തിരുവിതാംകൂർ മേഖലാതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി

സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ ഇതുവരെ നടത്തിയ വ്യാപക പരിശോധനകളിലായി 6000 ത്തോളം പേർ പിടിയിലാകുകയും 7000ത്തിലധികം കേസുകൾ പൊലീസ് പിടികൂടുകയും ചെയ്‌തു.

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Operation Toofan Travancore region-level programme inauguration (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 14, 2026 at 6:07 PM IST

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കോട്ടയം: ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞുവെന്നും അമ്മമാരും സഹോദരി മാരും ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ പ്രചാരകരായെന്നും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും രാസലഹരിക്കുമെതിരെ നടത്തുന്ന ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ പരിപാടിയുടെ മധ്യ തിരുവിതാംകൂർ മേഖലാതല ഉദ്ഘാടനം കോട്ടയം കാതിത്താസ് ആശുപത്രിയിൽ നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'ഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു'; തിരുവിതാംകൂർ മേഖലാതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി (ETV Bharat)

മദ്യത്തിനും മയക്കു മരുന്നിനും രാസലഹരി വ്യാപനത്തിനുമെതിരെ സർക്കാർ തുടങ്ങിവച്ച തൂഫാൻ പദ്ധതി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. മക്കൾ മയക്കുമരുന്നിനടിമകളായി മാറുമ്പോൾ അമ്മമാരുടെ വേദനകൾ ഇറക്കി വയ്ക്കാനുള്ള ഇടമായി ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ മാറിയെന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പൊലീസ് സേനയുടെ കരുത്തും ആവേശവും അവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയും ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു. ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ കേരളത്തിനു പുറമെ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ചലനമുണ്ടാക്കിയെന്ന്

സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ ഇതുവരെ നടത്തിയ വ്യാപക പരിശോധനകളിലായി നിരവധി കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി 6000 ത്തോളം പേർ പിടിയിലാകുകയും 7000ത്തിലധികം കേസുകൾ പൊലീസ് പിടികൂടുകയും ചെയ്‌തു. 60 കോടി മയക്കു മരുന്നു പിടിച്ചെടുത്തു. മയക്കു മരുന്ന് വ്യാപനത്തിൻ്റെ വേരറുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണത്തോടെ ഈ വെല്ലുവിളി തുടർന്നും നേരിടുവാൻ കഴിയൂവെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പ്രതികളെകൊണ്ട് ജയിൽ നിറയ്ക്കലല്ല പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും മയക്ക് മരുന്നിനടിമപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കികൊണ്ടു വരുകയാണെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മൂന്ന് തലങ്ങളിലായി നടത്തുന്ന പരിപാടിയിൽ കെയറാണ് അതിപ്രാധാനം. ഇതിനായി 35 ഓളം ആശുപത്രികളുടെ സഹായം തേടും. സൈക്യാടിസ്റ്റുകളുടെ സേവനം സ്‌കൂളുകളിലും ആശുപത്രികളിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

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കേരള സർക്കാരിനും പൊലീസിനുമൊഒപ്പം കോട്ടയം കാരിത്താസ് ആശുപത്രിയും പരിപാടിയിൽ പങ്കു ചേരും. കോട്ടയം കാരിത്താസ് ആശുപത്രിയിൽ ഇന്ന് നടന്ന പരിപാടിയിൽ ആശുപത്രി ഡയറക്‌ടർ ഫാദർ ഡോ. ബിനു കുന്നത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എംഎൽഎമാരായ മോൻസ് ജോസഫ് നാട്ടകം സുരേഷ് , ഡിജിപി റാവഡ എ ചന്ദ്രശേഖർ, കോട്ടയം അതിരുപത മെത്രാപ്പോലീത്ത മാർ ജോസഫ് പണ്ടാരശേരിൽ, എറണാകുളം മേഖല ഡിഐജി യതീഷ് ചന്ദ്ര, ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി സാബു മാത്യു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

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TAGGED:

OPERATION THOOFAN
RAMESH CHENNITHALA PRESS MEET
PRESS MEET ON THOOFAN
ANTI DRUG DRIVE
OPERATION THOOFAN PRESS MEET

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