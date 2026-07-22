കൊടുങ്കാറ്റിലും പേമാരിയിലും പതറാത്ത ധീരത; ആഴക്കടലിലെ തിരകളെ അതിജീവിച്ചൊരു രക്ഷാദൗത്യം

കൊടുങ്കാറ്റിലും പേമാരിയിലും പതറാത്ത ധീരത; ആഴക്കടലിലെ തിരകളെ അതിജീവിച്ചൊരു രക്ഷാദൗത്യം
കൊച്ചിയില് നാവികസേനയുടെ സാഹസിക രക്ഷാദൗത്യ പരിശീലനം. 'ഗരുഡ'യിലുള്ള ലോകോത്തര വാട്ടർ സർവൈവർ ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റിയിലാണ് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടന്നത്.
Published : July 22, 2026 at 8:49 PM IST
എറണാകുളം: കൊച്ചിയിൽ വിദേശ നാവികരെപ്പോലും വിസ്മയിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ സാഹസിക രക്ഷാദൗത്യ പരിശീലനം. അന്താരാഷ്ട്ര നാവികസേനാ അഭ്യാസമായ ഓപ്പറേഷൻ സതേൺ റെഡിനസിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രദർശനം കനത്ത പേമാരിയും കൂറ്റൻ തിരമാലകളും, അതിശക്തമായ കാറ്റും കൊണ്ട് അലറിവിളിക്കുന്ന കൃത്രിമ കടൽ. അതിലേക്ക് 180 ഡിഗ്രി തലകീഴായി തകർന്നുവീണ ഹെലികോപ്റ്റർ. സെക്കൻഡുകൾ വൈകിയാൽ മരണം നിഴലിക്കുന്ന ആ നിമിഷങ്ങളിൽ, സാഹസികമായ രക്ഷപ്പെട്ടു വരുന്ന നാവികർ, ഭയമില്ലാതെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നീന്തിയിറങ്ങി ജീവനുകളെ സുരക്ഷിതമായി വീണ്ടെടുക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ കൊച്ചി നാവികസേനാ താവളത്തിലെ ഐഎൻഎസ്.
'ഗരുഡ'യിലുള്ള ലോകോത്തര വാട്ടർ സർവൈവർ ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റിയിലാണ് ഈ അത്ഭുതക്കാഴ്ച അരങ്ങേറിയത്. ലോകത്തിലെ മുൻനിര നാവിക സേനകളിൽ നിന്നുള്ള നാവികരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും സന്നിഹിതരായിരുന്ന വേദിയിൽ, ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ ഈ ലോകോത്തര പരിശീലന മികവ് കണ്ട് കൈയടികളോടെയാണ് അവർ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്.
ഒരു ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് പിറന്ന ലോകോത്തര പരിശീലന കേന്ദ്രം
രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് സംഭവിച്ച ഒരു അപകടമാണ് കൊച്ചിയിൽ ഇത്തരമൊരു അത്യാധുനിക സർവൈവർ സെന്റർ രൂപപ്പെടാൻ വഴിയൊരുക്കിയത്. അന്ന് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലായ ഐഎൻഎസ്. വിരാടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച 'സീ കിങ്' ഹെലികോപ്റ്റർ ശക്തമായ കാറ്റിൽപെട്ട് കടലിലേക്ക് പതിച്ചു. കപ്പലിനടുത്തേക്ക് വീണ ഹെലികോപ്റ്ററിലുണ്ടായിരുന്ന നാല് നാവികരും അന്ന് അത്ഭുതകരമായാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. അമേരിക്കയിലെ വാട്ടർ സർവൈവർ സെന്ററിൽ നിന്ന് മുമ്പ് പരിശീലനം നേടിയ ഒരു നാവികന്റെ തത്ക്ഷണമായ ഇടപെടലായിരുന്നു അന്ന് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയത്. ഈ സംഭവത്തോടെയാണ് സ്വന്തം രാജ്യത്തെ നാവികർക്കും ഇത്തരം അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ ആഗോള നിലവാരത്തിലുള്ള പരിശീലനം നൽകണമെന്ന ചിന്ത ഉയർന്നുവന്നതും ഐഎൻഎസ് ഗരുഡയിൽ ഈ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതും.
മോശം കാലാവസ്ഥയിലോ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ മൂലമോ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ കടലിൽ തകർന്നു വീഴുമ്പോൾ എങ്ങനെ സ്വയം രക്ഷപ്പെടാം, എങ്ങനെ സഹപ്രവർത്തകരെ രക്ഷിക്കാം എന്നതാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഹെലികോപ്റ്റർ കടലിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ 180 ഡിഗ്രി തലകീഴായി മറിയാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് ഓപ്പറേഷന് നേതൃത്വം നൽകിയ ക്യാപ്റ്റൻ സെന്തിൽ കുമാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സാഹസികമായി അടുത്തേക്ക് നീന്തിയെത്തുന്ന രക്ഷാസംഘം, കൃത്യതയോടെയും ധീരതയോടെയുമാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്.
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ഹെലികോപ്റ്റർ കടലിൽ വീണാൽ നാവികർ പെട്ടെന്ന് മാനസികനില വീണ്ടെടുക്കണം. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വാതിൽ തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം. ഡോർ തുറക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ പുറത്തുകടക്കൽ അസാധ്യമാകും. ഡോർ തുറന്ന ശേഷം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് മാറ്റി പുറത്തേക്ക് നീന്തുമ്പോഴേക്കും രക്ഷാപ്രവർത്തകർ അടുത്തേക്ക് എത്താനാണ് സാധ്യത. തുടർന്ന് മറ്റൊരു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുന്ന കയറിൽ ഇവരെ ബന്ധിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് രീതി ഏത് പ്രകൃതിദുരന്തത്തിലും കടലാഴങ്ങളിലും തളരാത്ത പോരാട്ടവീര്യത്തോടെ ദൗത്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനവും അചഞ്ചലമായ ധീരതയുടെ തെളിവുമായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞത്.
രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നാവികസേനയുടെ പൈലറ്റുമാർക്ക് ഐഎൻഎസ് 'ഗരുഡ'യിലുള്ള ലോകോത്തര വാട്ടർ സർവൈവർ ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റി സെന്ററിൽ ഈയൊരു പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് കായികക്ഷമത തെളിയിക്കണമെന്ന് പ്രതിരോധ സേനാ വക്താവ് അതുൽ പിള്ള പറഞ്ഞു. സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൈലറ്റുമാരും ഇവിടെയെത്തി പരിശീലനം നടത്താറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കംബൈൻഡ് മാരിടൈം ഫോഴ്സിന്റെ (CMF) നേതൃത്വത്തിലാണ് ബഹുരാഷ്ട്ര സംയുക്ത നാവികസേനാ അഭ്യാസം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ജൂലൈ 20 മുതൽ 23 വരെയാണ് പരിശീലന പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 'കംബൈൻഡ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ സംയുക്ത പരിശീലനത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയെക്കൂടാതെ അമേരിക്ക, യുകെ, ഓസ്ട്രേലിയ, ജപ്പാൻ, കാനഡ, തായ്ലാന്ഡ്, യുഎഇ, ഒമാൻ, ജിബൂട്ടി, സീഷെൽസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുനൂറിലധികം നാവികസേനാ പ്രതിനിധികളും ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്ന വിദേശ കേഡറ്റുകളും ഇതിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു. സമുദ്ര സുരക്ഷ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിൽ പരസ്പര സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുക, അറിവുകളും പരിചയസമ്പത്തും പങ്കുവയ്ക്കുക, സംയുക്ത പ്രതികരണ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് ഈ അഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഇതാദ്യമായാണ് 'ഓപ്പറേഷൻ സതേൺ റെഡിനസ്' പരിശീലനം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത്. സിഎംഎഫും (CMF) ഭാരതീയ നാവികസേനയും തമ്മിലുള്ള വളർന്നുവരുന്ന സഹകരണത്തിന്റെയും പങ്കാളിത്തത്തിന്റെയും സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലായാണ് ഈ പരിപാടി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
#OpSouthernReadiness 26-2— Southern Naval Command (@IN_HQSNC) July 22, 2026
🇮🇳🤝🌍 Charting the Course Together ⚓
Professional lectures at #OpSouthernReadiness 26-2 fostered insightful exchanges on contemporary maritime challenges, strengthening mutual understanding and setting the course for focused collaboration throughout… https://t.co/WT8Wq2Jw0R pic.twitter.com/x2OQZwJ3MV
26 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 254 പ്രൊഫഷണലുകൾ ഈ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ 74 പരിശീലകരും അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളിൽ നിന്നുള്ള നാല് പ്രമുഖരും വിവിധ വിഷയങ്ങളിലെ വിദഗ്ധരും പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. പങ്കാളിത്ത രാജ്യങ്ങളുടെ നാവിക ശേഷി വർധിപ്പിക്കുക, പരസ്പര പ്രവർത്തനക്ഷമത കൂട്ടുക, പ്രൊഫഷണൽ സജ്ജത ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കംബൈൻഡ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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