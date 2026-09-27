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'ഓപ്പറേഷൻ മഖ്‌ന'; എല്ലാം സജ്ജം, ഇനി കാത്തിരിപ്പ് മോഴയാനയ്‌ക്കായി

കണ്ണൂർ മഖ്‌ന അഥവാ കെഎം 1 വിളിപ്പേരുള്ള മോഴയാനയെ മയക്കുമരുന്ന് വച്ച് പിടികൂടി വയനാട്ടിലെ ആനക്കൊട്ടിലിൽ പാർപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.

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Wild elephant (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 27, 2026 at 12:37 PM IST

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കണ്ണൂർ: ആറളം ഫാമിലും ജനവാസ മേഖലയിലും ഭീതി വിതച്ച കണ്ണൂർ മഖ്‌ന എന്ന മോഴയാനയെ പിടികൂടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുങ്ങി. ദൗത്യത്തിനായി ഭരത്, വിക്രം എന്നി കുങ്കിയാനകളെയും സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചു. ഡ്രോൺ സംവിധാനമുൾപ്പെടെ വനം വകുപ്പ് ദ്രുതകർമസേന എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും പൂർത്തിയാക്കി.

വനത്തിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാൻ പ്രത്യേക ട്രാക്കിങ് സംഘവുമുണ്ട്. കണ്ണൂർ മഖ്‌ന അഥവാ കെഎം 1 വിളിപ്പേരുള്ള മോഴയാനയെ മയക്കുമരുന്ന് വച്ച് പിടികൂടി വയനാട്ടിലെ ആനക്കൊട്ടിലിൽ പാർപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്. ആനയുടെ സഞ്ചാര പാത പിന്തുടർന്ന് മയക്കുവെടി വെക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലം കണ്ടെത്തണം. തുടർന്ന് ആരോഗ്യനില വിലയിരുത്തി സുരക്ഷിതമായി ആനക്കൊട്ടിലിലെത്തിക്കണം. മയക്കുവെടി വച്ച് കുങ്കിയാനകളുടെ സഹായത്തോടെ വരുതിയിലാക്കും.

ശേഷം മഖ്‌നയെ പിടികൂടി റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ച് വനമേഖലയിൽ മാറ്റണം. ആനക്കൊട്ടിലിൽ പാർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും ആരോഗ്യ പരിശോധന വേണം. എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളും പൂർത്തിയായി ഇനി മഖ്‌നയെ കണ്ടെത്തുക മാത്രമാണ് വേണ്ടത്. രണ്ട് കുങ്കി ആനകളെ വെള്ളിയാഴ്‌ച രാത്രി തന്നെ ആറളം ഫാമിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് 'ഉണ്ണിക്കൃഷ്‌ണൻ' എന്ന മറ്റൊരു കുങ്കി ആനയെ കൂടി എത്തിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. നിരന്തരം ഭീതി വിതയ്ക്കുന്ന 'കെഎം-1' (കണ്ണൂർ മഖ്‌ന-1) കൊമ്പുകളില്ലാത്ത ആൺ ആനയാണിത്.

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ആറളം ഫാമിലെ കാഴ്‌ച (ETV Bharat)

ആറളം ഫാം, പുനരധിവാസ മേഖല എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചുറ്റിനടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ണൂർ ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്‌റ്റ് ഓഫിസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ഈ പ്രദേശത്ത് ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആറളം നിവാസികൾ ഏറെക്കാലമായി ആശങ്കയിലായിരുന്നു. ഈ ആന പലപ്പോഴും ജനവാസമേഖലകളിൽ ഇറങ്ങി കൃഷിയും ഷെഡുകളും നശിപ്പിക്കും. ആനയെ പിടികൂടി മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്നാണ് 'ഓപ്പറേഷൻ മഖ്‌ന' എന്ന പേരിൽ ദൗത്യം ആരംഭിക്കാൻ വനംവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചത്.

രണ്ട് കുങ്കി ആനകളെയും നിലവിൽ ചീങ്ങണ്ണിപ്പുഴയ്ക്ക് സമീപമാണ് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ജനവാസമേഖലകളിൽ നിന്ന് അകലെ കാടിനുള്ളിൽ അവസാനമായി കണ്ടെത്തിയ കെഎം-1നെ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് വനംവകുപ്പിന് മുന്നിലുള്ള നിലവിലെ പ്രധാന വെല്ലുവിളി. ആനയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള തിരച്ചിലിൽ സഹായിക്കാനായി കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആനയെ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനെ ജനവാസമേഖലയുടെ അതിർത്തിയിലേക്ക് തുരത്തുകയും, തുടർന്ന് മയക്കുവെടി വെച്ച് പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും.

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