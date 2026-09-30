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കൺവെട്ടത്ത് നിന്നും മറയുന്നു; ആറളത്തെ 'കണ്ണൂർ മഖ്‌ന' കാട്ടിലേക്ക് മുങ്ങി, ദൗത്യത്തിനായി ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം

ആറളം ഫാമിലും പുനരധിവാസ മേഖലയിലും ഭീതി പരത്തിയ കണ്ണൂർ മഖ്‌നയെ മയക്കുവെടി വച്ച് തളയ്ക്കുന്നതിന് ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം.

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Wild elephant (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2026 at 5:21 PM IST

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കണ്ണൂർ : ഓപ്പറേഷൻ കണ്ണൂർ മഖ്‌ന എന്ന പേരിൽ മോഴയാനയെ പിടിക്കാനുള്ള ദൗത്യത്തിനായി ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം. ആന കാട്ടിലേക്ക് കടന്നതായി നിഗമനം. നാല് ദിവസം മുമ്പാണ് ദൗത്യത്തിനായി ഭരത്, വിക്രം എന്നി കുങ്കിയാനകളെയും സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചത്. പിന്നാലെ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ എന്നയാനയെ കൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി എത്തിച്ചു. മുത്തങ്ങയിൽ ആനകൊട്ടിലും പൂർത്തിയായി.

എന്നാൽ ദൗത്യത്തിനുള്ള നടപടികൾ ദ്രുതഗതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മോഴയാന ആറളം ഫാമിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മുങ്ങിയത്. വനം വകുപ്പിൻ്റെ ക്യാമറകണ്ണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മോഴ ഉൾ വനത്തിലേക്കാണ് വലിഞ്ഞത്. ഫാമിലെ ബ്ലോക്ക് ആറ്, 12, 10 എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മോഴയാന ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് ആറളം വന്യജീവി കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കടന്നത്. ഇതോടെയാണ് ആനയെ പിന്തുടർന്ന് മയക്ക് വെടി വയ്‌ക്കാനുള്ള നീക്കം തത്‌ക്കാലം ഒഴിവാക്കിയത്.

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എങ്കിലും വനം വകുപ്പ് ഇപ്പോഴും നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആറളം പഞ്ചായത്തിലെ 6,7 വാര്‍ഡുകളിലും ആറളം ഫാമിലെ 7, 9, 10, 13 ബ്ലോക്കുകളിലും ബിഎന്‍എസ് സെഷൻ163 (1) പ്രകാരം ജില്ലാ കലക്‌ടര്‍ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് ഇവിടങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങൾ ഒത്ത് ചേരാനോ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കാനോ പാടില്ല. ആന വീണ്ടും ഫാമിനുള്ളിലെക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാൻ ആണ് ദൗത്യസംഘത്തിൻ്റെ തീരുമാനം.

"ഫാമിനുള്ളിൽ മോഴയെ കണ്ടെത്തിയാൽ ഉടൻ മയക്ക് വെടി വയ്ക്കില്ല. ആനയുടെ സഞ്ചാരവും പ്രദേശത്തെ ഭൂപ്രകൃതിയും വിലയിരുത്തി ആളുകൾക്കും ആനയ്ക്കും അപകടസാധ്യത കുറഞ്ഞ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയ ശേഷം ആയിരിക്കും നടപടി. ഇതിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന്" ആറളം വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ പി രതീഷ് പറഞ്ഞു. ആന ഫാമിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആർആർഡിയും പ്രത്യേക സംഘവും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കും. മയക്കു വെടി വച്ച ശേഷം ആനയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സുരക്ഷിതമായി മാറ്റുന്നതിനുമാണ് മൂന്ന് കുങ്കിയാനകളെ സജ്ജമാക്കിയത്.

മയക്കുവെടി വയ്‌ക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടതിന് പിന്നാലെ ദൗത്യസംഘം നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മോഴ വനത്തിലേക്ക് മുങ്ങിയിരുന്നു. രണ്ടാഴ്‌ചയോളം വനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഫാമിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഫാമിൽ നിന്നും മുങ്ങിയ മോഴ പുലർച്ചയോടെ ആന മതിലിന് സമീപം എത്തിയെങ്കിലും തിരിച്ചു കയറാതെ വനംവകുപ്പിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു. ഫാമിൽ അക്രമണമോ മനുഷ്യർക്ക് ജീവഹാനിയോ വരുത്തിയ ശേഷം കാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാറാണ് പതിവ്.

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