ലഹരി വേട്ടയുമായി 'ഓപ്പറേഷൻ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ട്'; പിടികൂടിയത് മയക്കുമരുന്നും വ്യാജമദ്യവും ഹാഷിഷ് ഓയിലും

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്തെ എക്‌സൈസ് ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗം പരിശോധനകൾ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി എക്സൈസ് ജോയിൻ്റ് കമ്മിഷണര്‍ റോബര്‍ട്ട് വി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്

Excise Dept Intensifies Crackdown on Narcotics Ahead of Kerala Elections
കേരള എക്സൈസ് (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 18, 2026 at 5:55 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരി മാഫിയക്കെതിരെ പിടിമുറുക്കി എക്സൈസ് വകുപ്പ്. 'ഓപ്പറേഷൻ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ട്' എന്ന പേരിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായി നടത്തിയ വ്യാപക പരിശോധനകളിൽ ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്തുനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത് 208 ഗ്രാം ഹാഷിഷ് ഓയിലും 52 ലിറ്റർ ചാരായവും മറ്റ് ലഹരി വസ്തുക്കളുമാണ്. പരിശോധനയിൽ ആകെ 27 മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളും 14 അബ്കാരി കേസുകളും പുകയില ഉത്പന്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 101 കേസുകളും അടക്കം ആകെ 142 കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പത്തനാപുരത്ത് 208 ഗ്രാം ഹാഷിഷ് ഓയിലുമായി ഒരാളെയും ചടയമംഗലത്ത് ഒറ്റ കേസിൽ 52 ലിറ്റർ ചാരായവും കോഴിക്കോട് ചാരായം നിർമിക്കാൻ സൂഷിച്ചിരുന്ന 400 ലിറ്റർ കോടയും 10 ലിറ്റർ ചാരായവും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനയിൽ ആകെ 208 ഗ്രാം ഹാഷിഷ് ഓയിൽ, 3.166 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവ്, 2.51 ഗ്രാം ഹെറോയിൻ, 5.07 ഗ്രാം ലഹരി ഗുളികകൾ, 600മില്ലിഗ്രാം മെത്താീഫിറ്റാമിൻ എന്നിവയും 1800 ലിറ്റർ വാഷ്, 63 ലിറ്റർ ചാരായം, 10 ലിറ്റർ ഗോവൻ മദ്യം, 60 ലിറ്റർ വിദേശ മദ്യം എന്നിവയും പിടിച്ചെടുത്തു. വിവിധ കേസുകളിലായി ആകെ 39 പ്രതികളെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്തെ എക്‌സൈസ് ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗം പരിശോധനകൾ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി എക്സൈസ് ജോയിൻ്റ് കമ്മിഷണര്‍ റോബര്‍ട്ട് വി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. എല്ലാ ജില്ലകളിലും ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ട പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വിവരശേഖരണം നടത്തി പരിശോധനകൾ ഊർജ്ജിതമാക്കാനാണ് തീരുമാനം. മയക്കുമരുന്ന്, മദ്യം തുടങ്ങിയവ സംഭരിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള പ്രദേശങ്ങൾ, ഇത്തരം കേസുകളിലെ സ്ഥിരം കുറ്റവാളികൾ, നിലവിലുള്ള വിവിധ കേസുകളിലെ പ്രതികൾ, വ്യാജവാറ്റു കേന്ദ്രങ്ങൾ, സ്പിരിറ്റ് സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കും. ഇതിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഫീൽഡ് യൂണിറ്റുകളുമായി ചേർന്നു സംയുക്ത പരിശോധന അടക്കം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽക്കണ്ട് ജില്ലയിലെ മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകളിൽ എക്‌സൈസ് ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം തന്നെ പ്രത്യേക പരിശോധനകൾ നടത്തിയിരുന്നു. എക്‌സ്സൈസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ജോയിൻ്റ് എക്‌സൈസ് കമ്മിഷണർ റോബർട്ടിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു പരിശോധനകൾ നടത്തിയിരുന്നത്. ആകെ 132 പരിശോധനകളാണ് വകുപ്പ് ഇതുവരെ നടത്തിയത്.

