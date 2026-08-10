വല വിരിച്ചത് അർജുൻ ആയങ്കിക്കായി; കുടുങ്ങിയത് 92 ഗുണ്ടകൾ
അർജുൻ ആയങ്കിക്കായി വലവിരിച്ച് പൊലീസ്; കുടുങ്ങിയത് 92 ഗുണ്ടകൾ
Published : August 10, 2026 at 10:49 AM IST
കോഴിക്കോട്: പൊലീസിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് രംഗത്തെത്തിയ അർജുൻ ആയങ്കിയെ കണ്ടെത്താൻ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രിപ്പിൽ കുടുങ്ങിയത് ഗുണ്ടാപ്പട്ടികയിലുള്ള 92 പേർ. കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, വയനാട് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി ശനിയാഴ്ച മുതൽ പുലർച്ചെ മൂന്നുവരെ നടത്തിയ വ്യാപക പരിശോധനയിലാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്.
കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് 32 പേരും കോഴിക്കോട് നിന്ന് 31 പേരും വയനാട്ടിൽ നിന്ന് 29 പേരുമാണ് വലയിലായത്. കോഴിക്കോട് റൂറൽ ജില്ലയിലെ നാല് സബ് ഡിവിഷനുകളിലും സിറ്റിയിലെ മൂന്ന് സബ് ഡിവിഷനുകളിലുമായി വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിലാണ് പരിശോധന നടന്നത്. സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ എ പി ഷൗക്കത്തലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 18 സ്റ്റേഷനുകളുടെ പരിധിയിൽ നിന്ന് 26 പേരെ പിടികൂടി. റൂറൽ എസ്പി മെറിൻ ജോസഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 21 സ്റ്റേഷനുകളുടെ പരിധിയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പേരെയുമാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. നേരത്തെ ഒട്ടേറെ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതികളായതിന് പിന്നാലെ ഗുണ്ടാപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ് പിടിയിലായവരെല്ലാം. ഇവരെ കരുതൽ തടങ്കലെന്ന നിലയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോട്ടിസ് നൽകി വിട്ടയച്ചു.
ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രിപ്പ്
സ്വർണക്കടത്ത്, ക്വട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അർജുൻ ആയങ്കി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പൊലീസിനെ പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിച്ചതോടെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഗുണ്ടാവേട്ട കർശനമാക്കിയത്. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ഇയാളുടെ പ്രതികരണം. ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവർ സമൂഹത്തിൽ ഭീതി പരത്തുന്നത് തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നടപടി. ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജിപി പി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രിപ്പ് എന്ന പേരിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ് കഴിഞ്ഞദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് പുനരാരംഭിച്ചിരുന്നു.
ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് വടക്കൻ കേരളത്തിലും പരിശോധന വ്യാപിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർമാർക്കും ഗുണ്ടകളെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലോക്കൽ പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ തെരച്ചിലിന് സൈബർ, ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗങ്ങളുടെ പൂർണ പിന്തുണയുമുണ്ടായിരുന്നു. സ്ഥിരം കുറ്റവാളികളെയും പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളെയും കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രിപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പരിശോധന തുടരാനാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനം.
വ്യാപക പരിശോധന
വീടുകൾ, ലോഡ്ജുകൾ, ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമുകൾ, റിസോർട്ടുകൾ, ഹോം സ്റ്റേകൾ എന്നിവിടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പൊലീസിൻ്റെ മിന്നൽ പരിശോധന. ഇതിൽ നിന്നാണ് പലരും പിടിയിലായത്. പ്രത്യേക തെരച്ചിലിൻ്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ 1,200ൽ ഏറെ വാഹനങ്ങളും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചു.
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പിടിയിലായ ഗുണ്ടകളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഇവരുടെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം വിലയിരുത്തി. ഇവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ എന്നിവ സൈബർ പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തി മരവിപ്പിക്കാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ നീക്കം. അർജുൻ ആയങ്കിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഊർജിതമായ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും കുറ്റവാളികൾക്ക് യാതൊരുവിധ സഹായങ്ങളും നൽകരുതെന്നും പൊലീസ് കർശന നിർദേശം നൽകി.
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