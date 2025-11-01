സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് കടിഞ്ഞാണിട്ട് 'ഓപ്പറേഷൻ സൈ ഹണ്ട്'; അമ്മയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ 10 കോടി, മകനെ തിരഞ്ഞ് പൊലീസ്
ചെറിയ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയ വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുവാക്കൾ ഇത്തരം കേസുകളിൽ പ്രതികളാകുന്നുണ്ട്
Published : November 1, 2025 at 3:43 PM IST
എറണാകുളം: സൈബര് തട്ടിപ്പിനെതിരെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന കേരള പൊലീസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ സൈ ഹണ്ടിൽ അന്വേഷണം കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് നീളുന്നതായി പൊലീസ്. പണം നൽകി മറ്റുള്ളവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ വാങ്ങി സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പു നടത്തിയ നിരവധി സംഭവങ്ങളാണ് കണ്ടെത്താനായത്. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ പുട്ട വിമലാദിത്യ പറഞ്ഞു.
അമ്മയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ 10 കോടി: മകനെ തിരഞ്ഞ് പൊലീസ്
സൈബർ തട്ടിപ്പുകളുടെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നത്. കളമശ്ശേരിയിൽ അറുപത് വയസ്സുകാരിയായ അമ്മയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മകൻ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി. ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയത് പത്ത് കോടി രൂപയാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ഒളിവിൽ പോയ മകനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഊർജിത ശ്രമത്തിലാണ് പൊലീസ്.
സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ കൈമാറിയ കേസിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൊച്ചി സിറ്റിയിൽ ഇതുവരെ ആറ് പേർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്.
വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെ കുറ്റകൃത്യ വലയത്തിൽ: ബോധവൽക്കരണം ശക്തമാക്കും
കുറ്റകൃത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാതെ, ചെറിയ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയ വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുവാക്കൾ ഇത്തരം കേസുകളിൽ പ്രതികളാകുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളില് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും പ്രധാനമായും ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക.
പൊലീസ് നിരീക്ഷണത്തിൽ 'നിർജീവ' അക്കൗണ്ടുകൾ
നിർജീവമായി കിടക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ എത്തുകയും പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ പൊലീസ് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലെ വലിയ പണമിടപാടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ പൊലീസിനെ അറിയിക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്ക് പ്രത്യേക നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ കെണികൾ
സൈബർ തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങൾ ഇരകളെ കണ്ടെത്തുന്നത് പ്രധാനമായും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ്. "വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്ത് പണം സമ്പാദിക്കാം", "സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രചാരണങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായി പണം നേടാം" തുടങ്ങിയ ആകർഷകമായ പരസ്യങ്ങൾ വ്യാജമാണ്. ഇതിനു പിന്നിൽ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾക്ക് വലിയ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും, പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ഓപ്പറേഷൻ സൈ ഹണ്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി 382 കേസുകള് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും മുന്നോറോളം പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അറസ്റ്റിലായവർക്ക് പുറമെ സംശയത്തിൻ്റെ പേരിൽ 125 പേരെ നോട്ടീസ് നൽകി വിട്ടയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാണ് പൊലീസ് തീരുമാനം.
