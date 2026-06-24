ETV Bharat / state

കൈയ്യേറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ ‘ഓപ്പറേഷൻ ക്ലീൻ’; മൂന്നാറിലടക്കം വഴിയോരക്കടകൾ പൊളിച്ചുനീക്കി, നടപടി കർശനം

ഇടുക്കിയിലെ കൈയ്യേറ്റങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി. ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ ശക്തമാക്കുന്നു. വഴിയോര കടകള്‍ പൊളിച്ച് നീക്കി.

ENCROACHMENTS IN IDUKKI OPERATION CLEAN IDUKKI ഓപ്പറേഷൻ ക്ലീൻ ഇടുക്കി കൈയ്യേറ്റം
Photo from Operation clean. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 24, 2026 at 1:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇടുക്കി: മലയോര മേഖലയിലെ റോഡ് കൈയ്യേറ്റങ്ങൾക്കും ഗതാഗതക്കുരുക്കിനുമെതിരെ കർശന നടപടികളുമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടവും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും മുന്നോട്ട്. വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ മൂന്നാർ ടൗണിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനൊപ്പം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ പൊതുഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള വിട്ടുവീഴ്‌ചയില്ലാത്ത ദൗത്യത്തിനാണ് റവന്യൂ-പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പുകൾ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുകളുടെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ ശക്തമാക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം.

ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒഴിപ്പിക്കൽ: മൂന്നാർ ടൗണിലെ ശ്വാസംമുട്ടിക്കുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും വർധിച്ചുവരുന്ന അപകട സാധ്യതകൾക്കും അടിയന്തര പരിഹാരം കാണുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ടൗണിലെ വഴിയോരക്കടകൾ ഒഴിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ഗതാഗത നിയന്ത്രണ സമിതി യോഗത്തിലെ തീരുമാനത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അധികൃതർ അതിവേഗ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നത്.

ആദ്യഘട്ടം അപകട മേഖലകളിൽ: ടൗണിലെ ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡന്‍റെ എതിർവശത്ത്, അതീവ അപകട സാധ്യതയുള്ള മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വഴിയോരക്കടകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നീക്കം ചെയ്‌തത്. റോഡരികിലെ അനധികൃത കച്ചവടങ്ങൾ കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ഭീഷണിയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ അടിയന്തര ഇടപെടൽ.

നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ശാന്തൻപാറയിൽ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങൾ ഇരമ്പി:
ശാന്തൻപാറ, ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്തുകളുടെ പരിധിയിലാണ് വ്യാപകമായ രീതിയിൽ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കൽ നടപടികൾ നടന്നത്. പൊതുഭൂമിയും റോഡ് പുറമ്പോക്കുകളും തിരിച്ച് പിടിക്കണമെന്ന ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ കർശന നിർദേശമാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി ഗിരീഷിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം പൂപ്പാറയിലെ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനം പൂർണമായും പൊളിച്ചുനീക്കി.

കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി ഇവിടെ കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന ഈശ്വരൻ എന്ന വ്യാപാരിയുടെ കടയാണ് അധികൃതർ നിയമ നടപടികളിലൂടെ നീക്കിയത്. പഞ്ചായത്തിന്‍റെ ഒഴിപ്പിക്കൽ നോട്ടിസിനെതിരെ ഈശ്വരൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കയ്യേറ്റ ഭൂമി ഒഴിപ്പിക്കാൻ കോടതിയും അനുമതി നൽകിയതോടെ പഞ്ചായത്ത് നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുകയായിരുന്നു.

ഒരു മണിക്കൂർ പോലും തന്നില്ല; ഞാൻ വഴിയാധാരമായി"

നിയമം നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴും ഒരു സാധാരണക്കാരന്‍റെ ഉപജീവനമാർഗം പെട്ടെന്ന് തടസപ്പെട്ടതിന്‍റെ കണ്ണീരും ഈ ഒഴിപ്പിക്കലിന് പിന്നിലുണ്ട്. "കേവലം ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കടയൊഴിയാനാണ് അധികൃതർ നിർബന്ധിച്ചത്. ഉപജീവനമാർഗം പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതായതോടെ ഞാൻ പൂർണമായും വഴിയാധാരമായി" പൊളിച്ചുനീക്കപ്പെട്ട കടയുടെ ഉടമ ഈശ്വരൻ പറയുന്നു.

സൂര്യനെല്ലിയിൽ ഭയന്ന് ഒഴിഞ്ഞത് 6 പെട്ടിക്കടകൾ: സമാനമായ കടുത്ത നടപടികളാണ് ചിന്നക്കനാൽ സൂര്യനെല്ലിയിലും ദൃശ്യമായത്. റോഡ് പുറമ്പോക്ക് കയ്യേറി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന 7 പെട്ടിക്കടകളാണ് ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ഇടപെട്ട് ഒഴിപ്പിച്ചത്. ഇതിൽ ഒരു പെട്ടിക്കട അധികൃതർ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് നീക്കം ചെയ്‌തതോടെ, തങ്ങളുടെ കടകളും ബലമായി പൊളിച്ചുനീക്കപ്പെടുമെന്ന ഭയത്താൽ ബാക്കി 6 കടകളുടെയും ഉടമകൾ അവ സ്വമേധയാ ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റാൻ തയ്യാറാവുകയായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വിട്ടുവീഴ്‌ചയില്ലെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം: റോഡ് വികസനത്തിനും പൊതുജനയാത്രയ്ക്കും തടസമാകുന്ന രീതിയിൽ പാതയോരങ്ങൾ കൈയ്യേറി നടത്തുന്ന കച്ചവടങ്ങൾക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്‌ചയില്ലാത്ത നിലപാടിലാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്തരം പുറമ്പോക്ക് ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിയമ ലംഘകർക്കെതിരെ റവന്യൂ-പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പുകൾ സംയുക്തമായി നീങ്ങുമ്പോൾ മലയോര മേഖലയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും വലിയ തോതിലുള്ള ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾക്ക് സാധ്യതയേറുകയാണ്.

Also read: 'ആക്രമിച്ചാൽ ഉടൻ വെടിവയ്ക്കാ‌നാകില്ല', വന്യജീവി സംഘർഷത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കേന്ദ്രത്തെ അറിയിക്കാൻ വനംമന്ത്രി!

TAGGED:

ENCROACHMENTS IN IDUKKI
OPERATION CLEAN IDUKKI
ഓപ്പറേഷൻ ക്ലീൻ
ഇടുക്കി കൈയ്യേറ്റം
OPERATION CLEAN IN IDUKKI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.