പേരാമ്പ്രയിലെ മെറ്റീരിയൽ റൂം തുറന്ന സംഭവം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമം, പരാതിയില് നടപടിയില്ലെന്ന് യുഡിഎഫ്
കലക്ടർക്ക് നേരെ വിരല് ചൂണ്ടി യുഡിഎഫ്. പേരാമ്പ്രയിലെ മെറ്റീരിയൽ റൂം തുറന്ന സംഭവത്തില് പരാതി നല്കിയിട്ടും നടപടിയില്ലെന്ന് ആരോപണം.
Published : April 27, 2026 at 5:15 PM IST
കോഴിക്കോട് : പേരാമ്പ്രയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടിങ് മെഷീൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന റൂമിനോട് ചേർന്ന് മെറ്റീരിയൽ റൂം തുറന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറ് സ്ഥാനാർഥികളും യുഡിഎഫും നൽകിയ പരാതിയിൽ ഇതുവരെ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് യുഡിഎഫ്. നേതാക്കൾ വിളിച്ചുചേർത്ത വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ ആണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം നേരം മെറ്റീരിയൻ റൂമിനകത്ത് എന്തായിരുന്നു നടന്നതെന്ന സംശയമാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികളും മുന്നണിയും ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. അതിൻ്റെ മറുപടി ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കലക്ടറെ നേരിട്ടു കണ്ട് സംസാരിച്ചു.
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ സംശയകരമായ ഇടപെടലുകൾ ആണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു ജില്ലയാണ് കോഴിക്കോട്. ഈ ജില്ലയിലെ യുഡിഎഫിന്റെ പങ്കാളിത്തം കുറച്ച്, ഭരണം അട്ടിമറിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണോ നടന്നത് എന്ന സംശയമുണ്ട്. ആ സംശയം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ്. കലക്ടർ ആണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർഥ കസ്റ്റോഡിയൻ. എന്നാൽ കലക്ടർ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികളോട് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ആർക്കറിയാം ഒരു നിശ്ചയവും ഇല്ല എന്ന കാര്യമാണ്. ഇത്രയും ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയം നടന്നിട്ട് കലക്ടർ ഇതു വരെ യാതൊരു നിയമനടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമപരമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് യുഡിഎഫ് തീരുമാനിച്ചത്.
അതോടൊപ്പം സംശയത്തിന് ഇടവന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ എട്ട് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ വിവി പാറ്റ് എണ്ണണമെന്ന് ആവശ്യവും യുഡിഎഫ് ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊരു ആവശ്യം കലക്ടർക്ക് മുമ്പാകെ ഉന്നയിച്ചാൽ നീതി നടപ്പിലാകില്ലെന്ന ബോധ്യമുള്ളതിനാലാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷനോട് റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർമാരെ മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. അതിനും ഇതുവരെ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കുന്ദമംഗലം യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയും മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമായ എം എ റസാക്ക് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു.
കർശന സുരക്ഷ വേണ്ട സ്ഥാനത്ത് മൊബൈൽ ഫോണും ലാപ്ടോപ്പും ഉൾപ്പെടെ അകത്ത് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ആളുകളും അതിനകത്ത് കയറി. എന്താണ് അവിടെ നടന്നതെന്ന് സംശയമുണ്ടെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് പ്രവീൺകുമാർ പറഞ്ഞു. സ്ട്രോങ് റൂമിന് അടുത്ത് ആരാണ് മെറ്റീരിയൽ റൂം അനുവദിച്ചത് എന്നതിൻ്റെ മറുപടിയും ജില്ലാ കലക്ടർ നൽകണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് നേരെയാണെന്നും പ്രവീൺകുമാർ ആരോപണം ഉയർത്തി.
തൻ്റെ നേരെ വിരൽചൂണ്ടൽ വന്നപ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നടപടിയാണ് ജില്ലാ കലക്ടറുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായത്. രണ്ട് ഓഫിസർമാരെയും മാറ്റിനിർത്തി നടപടി സ്വീകരിക്കണം. ഇതിനോടൊപ്പം കോടതിയിൽ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു.
