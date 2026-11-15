കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയുടെ പേരിൽ വ്യാജ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ച് തട്ടിപ്പ്; കോഴിക്കോട് 63 കാരന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് 1.41 കോടി
പ്രചരിച്ച വീഡിയോ യഥാർഥമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഇര അതിനൊപ്പം നൽകിയിരുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകും തട്ടിപ്പുകാരുടെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയുമായിരുന്നു.
By PTI
Published : November 15, 2026 at 12:25 PM IST
കോഴിക്കോട്: കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ്റെ പേരിൽ വ്യാജ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ച് തട്ടിപ്പ്. വീഡിയോ വിശ്വസിച്ച് ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയ വ്യക്തിക്ക് 1.41 കോടി രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ട്രേഡിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ച 63 കാരനാണ് 1.41 കോടി നഷ്ടമായതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. നടുവണ്ണൂർ നോച്ചാട് സ്വദേശിയായ അബ്ദുറഹിമാൻ. പി. നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോഴിക്കോട് റൂറൽ സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് ശനിയാഴ്ച (നവംബർ 14) എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങിലൂടെ മികച്ച ലാഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ നിർമല സീതാരാമൻ്റേതെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വീഡിയോ അബ്ദുറഹിമാൻ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കാണുകയുണ്ടായി. ഇതുവഴിയാണ് പരാതിക്കാരൻ തട്ടിപ്പിൽ അകപ്പെട്ടതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രചരിച്ച വീഡിയോ യഥാർഥമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച ഇദ്ദേഹം അതിനൊപ്പം നൽകിയിരുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും തട്ടിപ്പുകാരുടെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയുമായിരുന്നു.
2025 ജൂൺ 6 നും 2026 നവംബർ 4 നും ഇടിയിലുള്ള കാലയളവിലാണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നത്. ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇരയുടെ രണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് 30 തവണകളായി ആകെ 1.41 കോടി രൂപ പ്രതികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം കൈമാറ്റം ചെയ്തു. എന്നാൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ലാഭമോ നിക്ഷേപിച്ച തുകയോ തിരികെ ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പൊലീസിനെ സമീപിച്ചത്. നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനാലാണ് പരാതി നൽകാൻ വൈകിയതെന്നും അദ്ദേഹം പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.
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ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (ബിഎൻഎസ്) സെക്ഷൻ 318 (4) ഐടി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 66D എന്നിവ പ്രകാരമാണ് സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതികളെ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൊലീസ് ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പണം കൈമാറ്റം ചെയ്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളെക്കുറിച്ചും പരാതിക്കാരന് ലഭിച്ച ഫോൺകോളുകളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തി പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന എഐ നിർമിത വ്യാജ വീഡിയോകളും അമിത ലാഭവാഗ്ദാനങ്ങളും വിശ്വസിച്ച് ആരും പണം നിക്ഷേപിക്കരുതെന്ന് സൈബർ പൊലീസ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കർശന ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രമുഖരുടെ പേരിലുള്ള വ്യാജ പരസ്യങ്ങളിൽ വഞ്ചിതരാകരുതെന്നും അംഗീകൃതമല്ലാത്ത ട്രേഡിങ് ആപ്പുകളിലേക്കും അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കും പണം അയക്കരുതെന്നും പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തട്ടിപ്പിനിരയായാൽ ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ തന്നെ 1930 എന്ന സൈബർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് പരാതി നൽകണമെന്നും പൊലീസ് നിർദേശിക്കുന്നു.
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