അക്കൗണ്ട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തോ? നിങ്ങള് അറിയാതെ നിങ്ങള് പ്രതിയാകും; മുന്നറിയിപ്പുമായി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ
നഗര-ഗ്രാമ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലായിടത്തും ഇത്തരം 'മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകൾ' വഴിയുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും പൊതുജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കമ്മിഷണർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
Published : November 13, 2026 at 9:02 PM IST
കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് വർധിച്ചുവരുന്ന ഓൺലൈൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളിലും ഹവാല ഇടപാടുകളിലും സാധാരണക്കാരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോപ്പെടുത്തുന്നതായി കോഴിക്കോട് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ എ.പി. ഷൗക്കത്തലി. നഗര-ഗ്രാമ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലായിടത്തും ഇത്തരം 'മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകൾ' വഴിയുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും പൊതുജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കമ്മിഷണർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
തട്ടിപ്പിൻ്റെ രീതിയും പൊലീസ് നടപടികളും
മറ്റുള്ളവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കൊണ്ട് പുതിയ അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങിപ്പിച്ചോ ആണ് തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങൾ പണം കൈമാറുന്നത്. കമ്മീഷനും ലാഭവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുമാണ് പലരെയും ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ സൈബർ ഓപ്പറേഷൻ വിങ്ങിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ സൈബർ സെൽ, സൈബർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ, ഡിസിപിമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ വ്യാപകമായ റെയ്ഡുകളും അറസ്റ്റുകളും നടന്നുവരികയാണ്.
മൾട്ടി-ലെയർ ശൃംഖല
വളരെ ആസൂത്രിതമായ രീതിയിൽ പല തട്ടുകളിലായാണ് ഈ മാഫിയ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആദ്യ തട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം പലപ്പോഴും അറിയണമെന്നില്ല. എന്നാൽ, നാല് മുതൽ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ പണം ഒടുവിൽ എത്തുന്നത് വൻകിട തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്കാണ്. ഇത്തരം ശൃംഖലകളുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പൊലീസ്.
അറിയാതെ പ്രതിയാകുന്ന സാഹചര്യം
അക്കൗണ്ട് വിട്ടുനൽകുന്ന യുവാക്കളും സാധാരണക്കാരും തങ്ങളുടെ ഭാവി തന്നെയാണ് അപകടത്തിലാക്കുന്നത്. തട്ടിപ്പ് കേസുകളിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കപ്പെടുകയും, അക്കൗണ്ട് ഉടമ അറിയാതെ തന്നെ കേസിൽ പ്രതിയാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷണത്തിനായി എത്തുമ്പോഴാണ് തങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലൂടെ ലക്ഷങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട വിവരം പലരും അറിയുന്നത്. 25 മുതൽ 30 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇത്തരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട കേസുകളിൽ കൂലിപ്പണിക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രതികളാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ തട്ടിപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ
വിദ്യാസമ്പന്നരും ഉന്നത തസ്തികകളിൽ നിന്നും വിരമിച്ചവരും വരെ നഗരങ്ങളിൽ ഇത്തരം സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഇരയാകുന്നുണ്ട്. 'വെർച്വൽ അറസ്റ്റ്' ഭീഷണിക്ക് പുറമെ, വെർച്വൽ അറസ്റ്റിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് പണം തട്ടുന്ന പുതിയ രീതിയും അടുത്തിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഒരു കാരണവശാലും മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നൽകരുതെന്നും, കള്ളന് ചൂട്ടുപിടിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ശക്തമായ ബോധവൽക്കരണം അനിവാര്യമാണെന്നും കമ്മിഷണർ ഷൗക്കത്തലി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്താണ് മ്യൂൾ അക്കൗണ്ട്?
തട്ടിപ്പുകാർ നേരിട്ട് സ്വന്തം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം സ്വീകരിച്ചാൽ പൊലീസ് അവരെ എളുപ്പത്തിൽ പിടികൂടും. ഇത് ഒഴിവാക്കാനായി, മറ്റൊരാളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പണം സ്വീകരിക്കുകയും, അത് പല അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റി പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇടനിലക്കാരായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകളെയാണ് 'മണി മ്യൂൾ' അഥവാ മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
ഇത് എങ്ങനെയാണ് എടുപ്പിക്കുന്നത്?
തട്ടിപ്പുകാർ പല വഴികളിലൂടെയാണ് സാധാരണക്കാരെ ഇതിൽ കുടുക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കമ്മീഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമെന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലൂടെ പണം കൈമാറിയാൽ ഓരോ ഇടപാടിനും നിശ്ചിത ശതമാനം കമ്മീഷൻ നൽകാം എന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും എടിഎം കാർഡും ചെക്ക് ബുക്കും കൈക്കലാക്കുന്നു. യുവാക്കളും വിദ്യാർഥികളുമാണ് ഈ കെണിയിൽ കൂടുതൽ അകപ്പെടുന്നത്.
പാർട്ട് ടൈം ജോലി വാഗ്ദാനം
ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട തട്ടിപ്പിലൊന്നാണ്. വീട്ടിലിരുന്ന് പണം സമ്പാദിക്കാം എന്ന പരസ്യങ്ങൾ വഴി ജോലി തേടുന്നവരെ സമീപിച്ച് അവരിൽ നിന്നും പണം തട്ടിയെടുക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ പണം ഇടപാടുകാർക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കലാണ് ജോലി എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് തട്ടിപ്പുക്കാർ അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക് ലോൺ ശരിയാക്കിത്തരാം എന്നോ സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നോ പറഞ്ഞ് ആധാർ, പാൻ കാർഡ് തുടങ്ങിയ രേഖകൾ വാങ്ങി അവരുടെ പേരിൽ പുതിയ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നു. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി മാസവാടകയ്ക്ക് അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നീളുകയാണ് തട്ടിപ്പ്.
ഇതിൽ കുടുങ്ങുന്നവരുടെ അവസ്ഥ എന്ത്?
അക്കൗണ്ട് ഉടമ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായാലും അറിയാതെയായാലും, തട്ടിപ്പ് പണം അക്കൗണ്ടിൽ വന്നാൽ വലിയ നിയമനടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരും. സൈബർ പൊലീസിൽ പരാതി ലഭിക്കുന്നതോടെ അക്കൗണ്ട് ഉടൻ മരവിപ്പിക്കും. ഇതിലുള്ള സ്വന്തം പണം പോലും പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.തട്ടിപ്പ് നടന്ന സ്ഥലത്തെ പൊലീസ് (മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പൊലീസ് ഉൾപ്പെടെ) അക്കൗണ്ട് ഉടമയെ പ്രതിയാക്കി കേസെടുക്കുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.
വലിയ തുകകളാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതെങ്കിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പോലുള്ള ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം നേരിടേണ്ടി വരും. ക്രിമിനൽ കേസിൽ പ്രതിയാകുന്നതോടെ പാസ്പോർട്ട് ലഭിക്കാനും, വിദേശയാത്രകൾക്കും, സർക്കാർ/സ്വകാര്യ ജോലികൾ ലഭിക്കാനും വലിയ തടസങ്ങൾ നേരിടും. ഭാവിയിൽ ലോണുകൾ ലഭിക്കാനും ഇത് കാരണം പ്രയാസമുണ്ടാകും.
പിന്നിലെ കള്ളക്കളികൾ എന്തൊക്കെ?
ഒരു ഇരയിൽ നിന്നും തട്ടിയെടുക്കുന്ന പണം ഒറ്റയടിക്ക് പിൻവലിക്കാതെ, നൂറുകണക്കിന് മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ചെറിയ തുകകളായി മാറ്റുന്നു. ഇത് പൊലീസിന് പണത്തിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്നത് ദുഷ്കരമാക്കുന്നു. മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകളിൽ എത്തുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ച് ക്രിപ്റ്റോകറൻസികൾ വാങ്ങുകയും, അത് വിദേശത്തുള്ള തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങളുടെ വാലറ്റുകളിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്' ഭീഷണിയിലൂടെയും, വ്യാജ ഷെയർ ട്രേഡിംഗ് ആപ്പുകളിലൂടെയും തട്ടിയെടുക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഒഴുകുന്നത് ഇത്തരം മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ്. അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നൽകുന്ന ഫോൺ നമ്പർ തട്ടിപ്പുകാരുടെ കൈവശമുള്ള പുതിയ സിം കാർഡായിരിക്കും. അതിനാൽ അക്കൗണ്ടിൽ പണം വരുന്നതും പോകുന്നതും യഥാർത്ഥ ഉടമ അറിയുക പോലുമില്ല. നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ, എടിഎം കാർഡ്, പിൻ നമ്പർ, ഒടിപി, നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് പാസ്വേഡ് എന്നിവ ഒരിക്കലും മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറരുത്. അക്കൗണ്ടിലൂടെ പണം കൈമാറിയാൽ കമ്മീഷൻ നൽകാമെന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വഞ്ചിതരാകരുത്.
പുതിയ കേസുകൾ
കേരള പൊലീസിൻ്റെ സൈബർ വിഭാഗം ഒടുവിൽ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ സൈ-ഹണ്ട് 5.0-യുടെ ഭാഗമായി മാത്രം സംസ്ഥാനത്താകെ 367 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും 50 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് നടന്ന സൈ-ഹണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് 382 കേസുകൾ വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഇത്തരം മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി ഒരു വർഷത്തിനിടെ 223 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ.
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സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയത് എറണാകുളത്താണ്. ഓപ്പറേഷൻ സൈ-ഹണ്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും എറണാകുളം റൂറലിലാണ്. 43 അറസ്റ്റുകൾ. മലപ്പുറം ആണ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. സൈ-ഹണ്ട് പരിശോധനയിൽ ഇവിടെ 30 പേർ അറസ്റ്റിലായി. ആലപ്പുഴയിൽ 50 കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടത്.
സൈ-ഹണ്ട് പരിശോധനയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റയടിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ആലപ്പുഴയിലാണ്. കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിൽ മാത്രം 43 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ജില്ലയിൽ മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയുള്ള ഹവാല ഇടപാടുകളിൽ നേരത്തെ 70-ഓളം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കൂടാതെ വടകരയിൽ 30 പേർക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കുകയും 6 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. മ്യൂൾ അക്കൗണ്ട് തട്ടിപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാസർകോട് 40-ലധികം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും വിദ്യാർത്ഥികളും വീട്ടമ്മമാരുമടക്കം 18-ലധികം പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
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