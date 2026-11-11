400 മുറികള് ഓണ്ലൈനില് ബുക്ക് ചെയ്യാം; ശബരിമലയില് തുലാമാസ പൂജയ്ക്കുള്ള ബുക്കിങ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കും
ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് ഓൺലൈനിൽ റൂം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് www.onlinetdb.com വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്ശിക്കുക.
Published : November 11, 2026 at 10:19 AM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് ഭക്തർക്ക് താമസിക്കുന്നതിനുള്ള ഓൺലൈൻ റൂം ബുക്കിങ് ഇന്ന് (നവംബർ11) വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും. 15 ദിവസത്തേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ റൂം ബുക്കിങ് ആണ് നവംബർ 11ന് ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുകഴിഞ്ഞ് ഓരോ ദിവസത്തേക്കുമുള്ള ബുക്കിങ് പ്രസ്തുത ദിവസത്തിന് 15 ദിവസം മുമ്പ് രാത്രി 12 മണിക്ക് ഓപ്പൺ ആകും. ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് ഓൺലൈനിൽ റൂം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏക വെബ്സൈറ്റ് www.onlinetdb.com ആണ്.
ഒരുക്കങ്ങള് പൂര്ത്തിയായെന്ന് ദേവസ്വം ബോര്ഡ്
ശബരിമല മണ്ഡല - മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങള് പൂർത്തിയായെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ.ജയകുമാർ. അരവണ പ്ലാന്റിലെ ഉത്പാദനം മുക്കാല് ഭാഗവും പൂർത്തിയായതായും 30 ലക്ഷം ടിൻ അരവണ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞുവെന്നും നിലവില് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മരാമത്ത് പണികളിലൊന്നും പരാതിയില്ല. തനിക്കും ബോർഡിനും ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സന്നിധാനത്തെയും പമ്പയിലെയും ശുചീകരണത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നിലയ്ക്കലിലെ റോഡ് നിര്മാണം രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും. ശബരിമലയില് എത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കണം. അതിനുള്ള പരിശീലനവും നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 15ന് ചില പരിശീലന പരിപാടികള് സന്നിധാനത്ത് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തീർഥാടന കാലത്തെ ഒരുക്കങ്ങളില് പൂർണ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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തുലാമാസ പൂജയോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഓണ്ലൈന് റൂം ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ന് മുതല് 400 റൂമുകള് ഓണ്ലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യാം. നേരത്തെ 190 മുറികളായിരുന്നു ഓണ്ലൈന് വഴി ബുക്ക് ചെയ്യാന് സാധിച്ചിരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള മുറികള് സന്നിധാനത്തെ അക്കോമഡേഷന് ഓഫിസ് വഴിയാണ് ഭക്തര്ക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് മുഴുവന് മേഖലകളിലും ഓണ്ലൈന് സേവനങ്ങള് വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം കൈകൊണ്ടത്.
തീര്ഥാടകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്...
പൂജയ്ക്കെത്തി മുറിയെടുക്കാന് ഉദ്ദേശിച്ച ഭക്തര്ക്ക് വെബ്സൈറ്റില് കയറി ബുക്ക് ചെയ്യാം. എന്നാല് ബുക്കിങ്ങിനിടെ വെബ്സൈറ്റിലെ തിരക്ക് കാരണം ബുക്കിങ് പൂര്ത്തീകരിക്കാന് സാധിക്കാതെ വരികയോ അക്കൗണ്ടില് നിന്നും പണം ഡെബിറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില് രേഖകള് സഹിതം onlinerectdb@gmail.com എന്ന ഇമെയില് പരാതികള് സമര്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. പരാതികള് ലഭിച്ചാലുടന് ഉടന് തന്നെ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിയെടുക്കുമെന്നും കെ.ജയകുമാർ പറഞ്ഞു.
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