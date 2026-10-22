വിജയിയെ തേടി അലയേണ്ട, ഒരു രൂപയുടെ ലോട്ടറിക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനം 20000 രൂപ; ആ അപൂർവ നിധി ഇവിടെയുണ്ട്
1928ലെ ഒരു ലോട്ടറിയുടെ കഥ അറിഞ്ഞാലോ. വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും നിധി പോലെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ആ എഴുത്തുകാരൻ.
Published : October 22, 2026 at 7:28 PM IST
ഹേമന്ത് ചന്ദ്രൻ. പി
കണ്ണൂർ: കേരള കലാമണ്ഡലം രൂപീകരിക്കാൻ ഒരു ലോട്ടറി ഇറക്കിയിരുന്നെന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കേരള കലാമണ്ഡലം രൂപവത്കരണ കാലത്ത് 1928ൽ മഹാകവി വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ധനശേഖരണാർഥം നടത്തിയ ഭാഗ്യക്കുറി ടിക്കറ്റ്.
ഒരു രൂപയാണ് അന്നത്തെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. ഒന്നാം സമ്മാനം 20,000 രൂപ. കുറഞ്ഞ സമാശ്വാസ സമ്മാനം അഞ്ച് രൂപയും. ആകെ 2000 സമ്മാനങ്ങൾ. കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന വിജയ ടിക്കറ്റിനായി ലോട്ടറി വിജയികൾ തമ്മിൽ തല്ലുന്ന ഈ കാലത്താണ് അത്യപൂർവമായ ഒരു ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിൻ്റെ പുരാവസ്തു ശേഖരം ഒരു എഴുത്തുകാരൻ കണ്ടെത്തി സംരക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നത്. മുത്തച്ഛൻ കണ്ണോത്ത് വടക്കേ പുരയിൽ രാമൻ ഉദയ വർമ്മൻ അന്ന് ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഈ ടിക്കറ്റ് വീട്ടിലെ പുരാവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി ഒരു നിധിയായി സൂക്ഷിക്കുകയാണ് രാമകൃഷ്ണൻ കണ്ണോം എന്ന എഴുത്തുകാരൻ.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗുരുവായൂരിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഈ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ടിക്കറ്റ് അച്ചടിച്ചത് മാതൃഭൂമിയുടെ പ്രസിൽ ആയിരുന്നു. 1927ലാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം ഗുരുവായൂരിൽ ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് കുന്നംകുളത്തേക്ക് മാറ്റി. അവിടെ നിന്ന് ചെറുതുരുത്തിയിൽ എത്തിയത് മറ്റൊരു ചരിത്രം. ലോട്ടറി നടത്തി ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഒരു കലാസ്ഥാപനം കെട്ടിപ്പടുത്തതും കേരള സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിലെ കൗതുകമാണ്.
പേരിൽ പോലും അങ്കലാപ്പ് വേണ്ട
2683 നമ്പർ ടിക്കറ്റ് ഉടമസ്ഥനായ രാമൻ ഉദയവർമ്മൻ പ്രശസ്ത ശില്പിയും പണ്ഡിതനും ആയിരുന്നു എന്ന് രാമകൃഷ്ണൻ കണ്ണോം പറയുന്നു. ഈ ടിക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് അന്നത്തെ ലോട്ടറിയുടെ കൗതുകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ടിക്കറ്റ് ഉടമസ്ഥൻ്റെ പേരും വിലാസവും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ടിക്കറ്റ്. അതേപടി കൗണ്ടർ ഫോയിലിലും പേരുണ്ടാകും. കൗണ്ടർ ഫോയിൽ ഒന്നിച്ചിട്ടതിൽ നിന്നാണ് നറുക്കെടുക്കുന്നത് എന്ന് ടിക്കറ്റ് നിബന്ധനകളിൽ വ്യക്തം. ഏജൻ്റ് കൗണ്ടർഫോയിൽ നടത്തിപ്പുകാർക്ക് തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശവും ടിക്കറ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കും.
പഴമകൾക്ക് പിറകെ പോയൊരു മനുഷ്യൻ
എഴുത്തുകാരനും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ രാമകൃഷ്ണൻ കണ്ണോം പഴയ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ്. തൻ്റെ പൂർവകാല ചരിത്രം തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ് മുത്തച്ഛൻ നിധിപോലെ ശേഖരിച്ച ഒരു ശേഖരം കണ്ടെത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. "വംശാവലി അന്വേഷിച്ചുള്ള യാത്രയിൽ അഞ്ചു തലമുറകളുടെ പേരുകൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ കണ്ണോത്ത് വടക്കേപ്പുരയിൽ പടിഞ്ഞാറ്റയിൽ രാമൻ ഉദയ വർമ്മൻ വലിയൊരു ശില്പി കൂടിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഗുരുവായൂരിൽ പോയ കാലത്താണ് ഈയൊരു ലോട്ടറി വാങ്ങിയത് എന്നാണ് അറിവ്. ലോട്ടറി വാങ്ങിയ കാര്യം മുത്തശ്ശിയും പറഞ്ഞിരുന്നു" രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
മദ്രാസ് ഗവൺമെൻ്റ് പ്രത്യേക ഉത്തരവിറക്കിയ ലോട്ടറിയാണിത്. അദ്ദേഹം സംരക്ഷിച്ച ഈ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് പിന്നീട് തൻ്റെ അച്ഛൻ കണ്ണൻ ഉദയവർമ്മനും സൂക്ഷിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂത്ത മകനാണ് രാമകൃഷ്ണൻ കണ്ണോം. തൻ്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കാര്യക്ഷമതയും പൂർണതയും ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുരാവസ്തു ശേഖരം കണ്ടെത്തി സൂക്ഷിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് സുഹൃത്തും സ്വാമി ആനന്ദതീർത്ഥ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയുമായ കെ. പി. ദാമോദരൻ പറയുന്നു. എഴുത്തുകാരനും കവിയുമായ അദ്ദേഹം ഗാന്ധിമാവിൻ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് എഴുതിയ കവിത ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: 'പിങ്ക് നിറമുള്ള കല്യാണം'; ഓർമ്മകൾ ചേർത്ത് വച്ച ഒരുപിടി കഥകൾ, സുഷമ അഞ്ച്യേലിയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക്