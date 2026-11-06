36 വര്ഷം, ഒരേ പേന, ഒരേ നിബ്; മനോജ് മാഷിന്റെ പോക്കറ്റില് ഇന്നും ആ 'ഹീറോ'
ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മഷി പേന ദിനം, 36 വർഷമായി ഒരു പേനയും മഷിയും ഉപയോഗിക്കുന്ന കാസർകോട് ഉദിനൂർ ജി എച്ച് എസ് എസിലെ മനോജ് മാഷ്
Published : November 6, 2026 at 5:19 PM IST
സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണൻ
കാസർകോട്: മഷി തീരുമ്പോൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പുതിയ പേന വാങ്ങുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 36 വർഷമായി ഒരേ പേനയും മഷിയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനുണ്ട്. കാസർകോട്ടെ മനോജ് മാഷിൻ്റെ കഥ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര മഷി പേന ദിനത്തിൽ ആ അധ്യാപകന് പേനയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത സ്നേഹം പതിന്മടങ്ങ് വർധിച്ചു.
കാസർകോട് ഉദിനൂർ ജി.എച്ച്.എസ്.എസിലെ അധ്യാപകനായ മനോജ് മാഷാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ബന്ധു സമ്മാനിച്ച പേന ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്കൂൾകാലം മുതൽ ജീവിതത്തിലെ പല വഴിത്തിരിവുകളിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പേന കൂട്ടായി. കടന്നു വന്ന വഴികളിലെ നിറമുള്ള അടയാളങ്ങൾ എല്ലാം മനോജ് മാഷ് ചേർത്തത് ഈ പേന ഉപയോഗിച്ചാണ്. പരീക്ഷകളിലെ വിജയങ്ങൾക്കും എഴുതിയ കുറിപ്പുകൾക്കും സാക്ഷിയായ ഈ പേന, ഇന്നും മനോജ് മാഷിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഭദ്രം. പേനയുടെ നിബ് പോലും ഇതുവരെ മാറ്റിയിട്ടില്ല.
തൊണ്ണൂറുകളുടെ ആരംഭം മുതലാണ് മാഷ് മഷിപ്പേനകളോടുള്ള പ്രണയം ആരംഭിച്ചത്. അന്ന് വിദേശത്തുള്ള ഒരു ബന്ധു ഹീറോ പേന എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള മഷി പേന മനോജ് മാഷിന് സമ്മാനമായി നൽകി. അങ്ങനെ സ്കൂളിലും നാട്ടിലും കൂട്ടുകാർക്കിടയിലും മനോജ് ഹീറോയായി. എല്ലാ പരീക്ഷയിലും ഉന്നത വിജയം നേടുമ്പോൾ സാക്ഷിയായി ഈ പേനയും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിക്കുന്നു.
എങ്ങോട്ട് പോയാലും മനോജിൻ്റെ കീശയിൽ മഷിപ്പേന കൂടെ ഉണ്ടാകും. ആദ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായെന്നും പിന്നീട് എളുപ്പമായെന്നും മനോജ് മാഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ചു. 'തൊണ്ണൂറുകളിൽ അനുഭവിച്ചിരുന്ന സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും മഷിപ്പേന സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു കാരണമായി. എൻ്റെ പേനസ്നേഹം കണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു വിദ്യാർഥി മറ്റൊരു പേന സമ്മാനമായി നൽകി. 31 വർഷമായി അതും കൂടെ ഉണ്ട്. സ്കൂളിലെ 700-ഓളം കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യമായി മഷി പേന നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്,' മനോജ് പറഞ്ഞു.
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വർഷങ്ങൾ ഇത്ര കടന്നു പോയിട്ടും, മഷി പേനകളുടെ സ്ഥാനം ബോൾ പേനകളും ജെൽ പേനകളും കവർന്നെടുത്തിട്ടും മാഷ് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആ പേനകൾ മാറ്റിവച്ചില്ല. തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും തന്നോട് എന്ന പോലെയൊരു ആത്മബന്ധം തൻ്റെ പേനകളോടും ഉണ്ടെന്ന് മനോജ് മാഷ് പറയുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര മഷി പേന ദിനത്തിൽ പേനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാനും ഈ അധ്യാപകൻ മറന്നില്ല.
മഷി പേന കണ്ടപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും കൗതുകമായി. കൈയില് വരഞ്ഞും സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചും മഷി പേനയെ കുട്ടികൾ അടുത്തറിഞ്ഞു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൽ മഷിപ്പേനകൾക്കുള്ള പങ്ക് മനോജ് മാഷ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിവരിച്ചുകൊടുത്തു. ഇനിയും ഈ പേനയിൽ മഷി നിറച്ച് എഴുതുമെന്നും മഷിപ്പേനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പിലിക്കോട് സ്വദേശിയായ മനോജ് 22 വർഷമായി അധ്യാപകനായി രംഗത്തുണ്ട്. 2004-ലാണ് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ഇതുവരെ ആകെ രണ്ടു കാഷ്വൽ ലീവ് മാത്രമാണ് ഈ അധ്യാപകൻ എടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹത്തെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽനിന്നും വേറിട്ടതാക്കുന്നു. കാഞ്ഞങ്ങാട് സിവിൽ കോടതി ജീവനക്കാരി രമ്യയാണ് ഭാര്യ. ആരം, അർണവ് എന്നിവരാണ് മക്കൾ.
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