ചെങ്കൊടി പാറിയ ഒഞ്ചിയം: 3 തവണ ആർഎംപി ഭരിച്ചു; ഇത്തവണ ആര്? കെ കെ രമയും സിപിഎമ്മും നേർക്കുനേർ
വികസനം, ശ്മശാനം സ്ഥാപിക്കൽ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ നാട്ടുകാർക്കും മുന്നണികൾക്കുമിടയിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായമുണ്ട്. സിപിഎം ഏറാമലയിലും തിരിച്ചുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്.
Published : November 8, 2025 at 7:29 PM IST
കെ. ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്താണ് ഒഞ്ചിയം. നിറയെ ചെങ്കൊടി പാറിയ, സിപിഎം തുടർച്ചയായി ഭരിച്ച ഒഞ്ചിയം. എന്നാൽ പാർട്ടിയിൽ വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിനു പിന്നാലെ ടിപി ചന്ദ്രശേഖരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മരണത്തിനു പിന്നാലെ അതിശക്തമായ ടിപിൻ്റെ ആർഎംപി 2010ൽ ഒഞ്ചിയം ഭരണം പിടിച്ചു. തുടർച്ചയായ മൂന്നു തവണ അത് നിലനിർത്തി. വീണ്ടും ജനവിധി വരുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കും ആർഎംപിക്കും സിപിഎമ്മിനും പറയാൻ ഉള്ളത് എന്താണ്?
"ഒഞ്ചിയത്ത് ആർഎംപിക്ക് ശക്തി കൂടി, വികസനം തന്നെയാണ് പ്രധാന ഘടകം. കെകെ രമ എംഎൽഎ കൂടിയായതോടെ വലിയ വികസനമായി, സിപിഎമ്മിന് വലിയ ശക്തിയില്ല" നാട്ടുകാരനായ സിറാജ് പറയുന്നു. എന്നാൽ "15 വർഷമായി ഒരു വികസനവും നടന്നിട്ടില്ല, നടന്നെങ്കിൽ തന്നെ അത് ആർഎംപിക്ക് ആവശ്യമായ മാത്രമാണ്. അവരുടെ വീടുകളിലേക്കാണ് വഴികൾ വെട്ടിയത്, ആ പാർട്ടി ഇനി ഒഞ്ചിയത്ത് അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല. സിപിഎം തിരിച്ചുവന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ നേരെയാകും, നിലവിലെ സിപിഎം മെമ്പർമാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. എംഎൽഎ വികസിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ സ്വന്തം പേരാണ്" നാട്ടുകാരനായ ശ്രീധരൻ തിരിച്ചടിക്കുന്നു.
"നല്ല രീതിയിലാണ് ഒഞ്ചിയത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്, ആർഎംപി, മുസ്ലിംലീഗ്, കോൺഗ്രസ് എന്നിവയടങ്ങുന്ന ജനകീയ മുന്നണി ശക്തമായിത്തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്. സിപിഎമ്മിനെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയാനാ, ഒന്നും പറയാനില്ല" ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഹാരിസ് പ്രതികരിച്ചു. "വികസനം മോശമാണെന്ന് തീർത്തുപറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ചില അനാവശ്യ വികസനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിൽ ശ്മശാനം നിർമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തേതന്നെ ചർച്ചകൾ നടന്നതാണ്.
എന്നാൽ ഈ അവസാന നിമിഷമാണ് ജനവാസ മേഖലയിൽ അത് സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അത് ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തിനു കാരണമായിട്ടുണ്ട്" നാട്ടുകാരനായ വത്സൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു വികസനം വന്നാൽ അത് എംഎൽഎയുടെ പേരിൽ തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഡ്രൈവറായ രഞ്ജിത്തിനുള്ളത്. സിപിഎം ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തുകളിലും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലേ? അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാകും. അത് പറഞ്ഞു പരിഹരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലാതെ വികസനത്തെ മുരടിപ്പിക്കുന്ന നിലപാട് പാടില്ല. പ്രതിപക്ഷത്തിനുപോലും എതിരഭിപ്രായം ഇല്ലാത്ത ഭരണമാണ് ഒഞ്ചിയത്തേത്, സിപിഎം വോട്ടർമാരായ ബഹുഭൂരിപക്ഷംപേർ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വളരെ ഭംഗിയാക്കി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന പഞ്ചായത്ത് കൂടിയാണ് ഒഞ്ചിയം. ആളും തരവും നോക്കി വേർതിരിവ് നടത്തുന്ന ഒരു മുന്നണിയല്ല ജനകീയ മുന്നണിയെന്നും രഞ്ജിത്ത് പറയുന്നു.
എങ്ങും വികസനം മാത്രം, ഇടതുപക്ഷം ഇല്ലാതെയായി: കെകെ രമ
സ്ഥലം എംഎൽഎ കൂടിയായ കെകെ രമയ്ക്ക് വിജയത്തിൽ കുറഞ്ഞൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻപോലും കഴിയില്ല. "പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും എംഎൽഎ ആയ താൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളും അവിടെ കാണാം, എല്ലാം ഡിജിറ്റലൈസായ കാലത്ത് ആരെയും കബളിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. സംസ്ഥാന ഭരണത്തിൻ്റെ അവസാന കാലത്ത് ചില ഗിമ്മിക്കുകൾ കാണിച്ചതാണ് സിപിഎമ്മിനു പറയാനുള്ളത്, എന്നാൽ സിപിഎം ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തുകളിൽപോലും വാരിക്കോരി നൽകിയതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് ഒഞ്ചിയത്ത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റ് നേടി വിജയിക്കും" രമ പറഞ്ഞു. "ഇടതുപക്ഷം എന്നത് ഇവിടെ ഇല്ലാതായി, മുതലാളിത്തത്തോടും വർഗീയതയോടും കൂട്ടുപിടിച്ചാണ് സിപിഎം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. എന്ത് ആദർശമാണ് വോട്ടർമാരോട് അവർക്കു പറയാനുള്ളത്? സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അപവാദ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ രീതി.അത് ഇനിയിപ്പോൾ വർധിച്ചുവരും, പക്ഷേ ജനങ്ങൾ വിഡ്ഢികളല്ല, അവരുടെ മുന്നിൽ കൃത്യമായ കണക്കുകളുണ്ട്, ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അത് ജനങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാകും, അതുകൊണ്ട് സിപിഎമ്മും ഇടതുപക്ഷവും വലിയ പരാജയമാണ് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പോകുന്നത്" രമ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒഞ്ചിയം പഞ്ചായത്ത് പിടിച്ചടക്കുമെന്ന് ടിപി ബിനീഷ്
എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ആദർശ രാഷ്ട്രീയവും ഭരണമികവും വലിയ തരത്തിൽ വിജയം നൽകുമെന്നാണ് സിപിഎം ഒഞ്ചിയം ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടിപി ബിനീഷ് പറയുന്നത്. "ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഒഞ്ചിയം പഞ്ചായത്ത് പിടിച്ചടക്കും എന്നതിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല, വലിയ രാഷ്ട്രീയ വളർച്ചയാണ് പാർട്ടിക്ക് ഒഞ്ചിയം ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.
ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒഞ്ചിയം പഞ്ചായത്തിൽ കേവലം ചുരുങ്ങിയ വോട്ടിനാണ് സിപിഎമ്മിന് നഷ്ടമായത്. പാർട്ടി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഒഞ്ചിയം ഏരിയയിൽ വൻ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തും. എംഎൽഎ എന്തുപറയുന്നു, എതിരാളികൾ എന്തുപറയുന്നു എന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിഷയമല്ല. ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയം ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കും, അതിലൂടെ സംശുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയത്തെ അവർ തെരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത്" ടിപി ബിനീഷ് പറഞ്ഞു.
ഏറാമല പഞ്ചായത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം
സിപിഎമ്മിനൊപ്പം ജനത പാർട്ടിക്കും സ്വാധീനമുള്ള പഞ്ചായത്താണ് ഏറാമല. 2005ലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎം ഒൻപതും ജെഡിഎസ് ആറും സീറ്റുകൾ നേടി. 18ൽ 17 സീറ്റിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഭരണം ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം ജനതയെ ചൊടിപ്പിച്ചു, പിളർപ്പും പുറത്തുപോകലുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞതോടെ 2010ൽ ചിത്രം മാറി. യുഡിഎഫിന് ഒപ്പം ചേർന്ന ആർജെഡി പഞ്ചായത്ത് ഭരണം പിടിച്ചു, 19ൽ 8 സീറ്റുകൾ അവർ നേടി.
സിപിഎമ്മിനും സിപിഐക്കും ലഭിച്ചത് ഓരോ സീറ്റ് മാത്രം, ജനകീയ മുന്നണി 2015ലും ഭരണത്തിലേറി. എന്നാൽ എൽജിഡി യുഡിഎഫ് വിട്ടതോടെ സീറ്റുകൾ നേർപകുതിയായി. 2020ൽ ആർഎംപി അഞ്ചും മുസ്ലിം ലീഗ് നാലും സീറ്റുകൾ നേടി യുഡിഎഫ് തന്നെ ഭരണത്തിലേറി. അതേ ജനകീയ മുന്നണി തന്നെ വീണ്ടും രംഗത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ജനതകൾക്ക് നില മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
ജനകീയ മുന്നണിക്ക് തന്നെയാണ് മുൻതൂക്കം എന്ന് ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ പറയുന്നു, മറുവിഭാഗമാകട്ടെ സിപിഎമ്മിന് ശക്തി വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. 2020ലെ എൽഡിഎഫിൻ്റെ തോൽവിക്കു കാരണം ശ്രദ്ധക്കുറവാണെന്ന് ആർജെഡി ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റും ഏറാമല മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുമായ എംകെ ഭാസ്കരൻ പറയുന്നു. "കുറഞ്ഞ വോട്ടുകൾക്കാണ് മൂന്നു നാലു വാർഡുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുന്നണിയാകുമ്പോൾ അതിനുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ വിജയം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ പ്രവർത്തനം 2020ൽ കണ്ടില്ല, അതിനെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ.
ഓരോ കാലത്തും വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ മുന്നണി സംവിധാനത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ട സമയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം ഇത്തവണ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും, ജനകീയ മുന്നണി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആർഎംപി യുഡിഎഫിൽ ലയിച്ചപോലെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ആർഎംപിയെ വലിയ എതിരാളിയായി കണക്കാക്കുന്നില്ല" എംകെ ഭാസ്കരൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഏറാമലയിലും ജനകീയ മുന്നണി ശക്തരാണെന്ന് കെകെ രമ തിരിച്ചടിച്ചു.
ഒറ്റയ്ക്കു മത്സരിച്ച സമയത്തും യുഡിഎഫിൻ്റെ വാലായിരുന്നു ആർഎംപി എന്ന ആരോപണം ഞങ്ങൾ കേട്ടതാണ്. ഏറാമലയിൽ ഞങ്ങളുടെ നില ഭദ്രമാണെന്നും ജനതകളുടെ സ്വാധീനം ക്ഷയിച്ചെന്നും കെകെ രമ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ശ്രദ്ധക്കുറവല്ല, പ്രതീക്ഷിച്ച മുന്നേറ്റം നടത്താൻ കഴിയാതെ പോയതാണ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ തോൽവിക്കു കാരണമെന്ന് ടിപി ബിനീഷ് പറയുന്നു. തോൽവി ഉൾക്കൊണ്ടുതന്നെ ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ ഇത്തവണ നടത്തും.
മുന്നണിയിലെ പാർട്ടികളെ ഒരുമിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, അത് അംഗബലമോ മറ്റ് ഘടകങ്ങളോ നോക്കിയല്ല. സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള പ്രദേശമാണ് ഏറാമല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജനത പാർട്ടികളെയും നല്ല രീതിയിൽ ഒരുമിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. ഘടകകക്ഷികളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഏറാമല ഇത്തവണ പിടിക്കുമെന്നും ടിപി ബിനീഷ് പറഞ്ഞു.
