ഉപ്പുതൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ 'കത്തുന്നു'; ഇത്തവണത്തെ ഓണസദ്യ 'കൈ പൊള്ളിക്കും'!
വിലക്കയറ്റത്തെ കുറിച്ചും ഓണസദ്യയുടെ കാറ്ററിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ബ്രാഹ്മിൺസ് വെജ് കാറ്ററിങ് സർവീസ് ഉടമ ടി വി സുധീർ നമ്പീശൻ
Published : August 14, 2026 at 6:03 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: അത്തം പിറക്കുകയാണ് കർക്കടകം 31ന്. ചിത്തിര ചിങ്ങത്തിലാണ് പിന്നാലെ രണ്ടുദിവസം ചോതിയും. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേത് പോലെ ഈ പ്രാവശ്യവും 11 പൂക്കളമിട്ടാൽ തിരുവോണമായി. എന്നാൽ ആഘോഷത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്ന് വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയാണ്. രണ്ടു കുടുംബങ്ങൾ ചേരുന്നിടത്ത് തുടങ്ങി ആയിരങ്ങൾ ഒത്തുചേരുന്ന ആഘോഷങ്ങളിൽ വരെ സദ്യയൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ്. എന്നാൽ ഈ തവണത്തെ ഓണസദ്യ തൊടുമ്പോൾ കൈ പൊള്ളും.
സദ്യവട്ടങ്ങൾ ഒരുക്കി ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിരവധി കാറ്ററിങ് സർവീസുകാർ ഇപ്പോൾ രംഗത്തുണ്ട്. മലബാറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട് പൂർണമായ ഓണസദ്യ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്നവരാണ് ബ്രാഹ്മിൺസ് വെജ് കാറ്ററിങ് സർവീസ്. ഇത്രയും കാലം കാണാത്ത ഒരു അതിഭീകരമായ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത് എന്ന് ഉടമ ടി വി സുധീർ നമ്പീശൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
" ഗ്യാസ് തൊട്ട് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നത് വരെ എല്ലാ മേഖലയിലും ചെലവ് കൂടി. പലചരക്കിന് ഉപ്പുതൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ, പച്ചക്കറിക്ക് തൊട്ടതിനെല്ലാം.. എത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കും ചാർജ്ജ് കൂടി കണ്ടെയ്നർ അടക്കം വിലകൂടിയ ഇനങ്ങളിൽ പെടും. കഴിഞ്ഞ ഓണത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 50 ശതമാനത്തിലേറെയാണ് പൊതുവിൽ വിലവർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സദ്യ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കൂടി. കഴിഞ്ഞ തവണ 10,000 ആണെങ്കിൽ അത് 30,000 എന്ന തോതിലേക്ക് വർധിച്ചു. അഞ്ചുപേർക്കുള്ള സദ്യ മുതൽ ആയിരകണക്കിന് പേർക്കുള്ള സദ്യവരെയും ഞങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അഞ്ച് പേരുടെ സദ്യക്ക് ചുരുങ്ങിയത് 2500 രൂപയെങ്കിലും ഈ തവണ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മുതലാവില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.
അത്തം മുതൽ തിരുവോണം വരെ ഓരോ ദിവസവും ഓർഡറുണ്ട്. എന്നാൽ ഓണക്കാലം തുടങ്ങുന്നതോടെ ഓരോ ദിവസവും വീണ്ടും വിലവർധന ഉണ്ടാകും. പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ നേരത്തെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാം. എന്നാൽ പച്ചക്കറിയുടെ അവസ്ഥ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഭയപ്പാട്. തിരുവോണത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അഞ്ച് ഇനങ്ങൾക്കെങ്കിലും വില പതിന്മടങ്ങാകും. അനുബന്ധമായി മറ്റു പച്ചക്കറികളുടെ വിലയും കൂടും. ഓരോ ദിവസവും വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പച്ചക്കറി അപ്പപ്പോൾ വാങ്ങാനല്ലേ കഴിയൂ? അതിവിടെ മുതലെടുക്കപ്പെടുകയാണ്.
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വിപണിയിലെ വില വർധനവിനെ നേരിടുന്നത് പോയിട്ട് അതേക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്യാൻ പോലും ഇവിടെ ആളില്ല. പോരായ്മകൾ ഇല്ലാതെ മികച്ച വിഭവങ്ങൾ വിളമ്പുന്ന ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരാണ് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത്. സുധീർ നമ്പീശൻ പറഞ്ഞു. സദ്യ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു വകഭേദവും വരുത്താതെ ഒരുപോലെയാണ് എല്ലാ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.
ഉപ്പ്, പഴം, പപ്പടം, കായ വറുത്തത്, ശർക്കരവരട്ടി, മാങ്ങാ അച്ചാർ/നാരങ്ങാ അച്ചാർ, ഇഞ്ചിപ്പുളി, കൂട്ടുകറി, കിച്ചടി, പച്ചടി, തോരൻ, അവിയൽ, ഓലൻ, കാളൻ, എരിശ്ശേരി, ചോറ്, പരിപ്പുകറി, നെയ്യ്, സാമ്പാർ, കാളൻ/പുളിശ്ശേരി, പച്ചമോര്/ രസം, അടപ്രഥമൻ/പരിപ്പ് പ്രഥമൻ, പാൽപായസം ഇങ്ങനെയാണ് ഓണസദ്യയുടെ ചിട്ടവട്ടങ്ങള്.
ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം ഐറ്റങ്ങളും കാറ്ററിങ് സർവീസുകാർ നൽകുന്നുണ്ട്. ഐറ്റങ്ങൾ കുറച്ചുമതി എന്ന് ചിലർ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതിലൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും വരുത്താറില്ലെന്നും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രാഹ്മിൻസിൻ്റെ രീതിയെന്നും സുധീർ നമ്പീശൻ പറഞ്ഞു.
കേറ്ററിങ് മത്സരം
നാട്ടിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതും അല്ലാത്തതുമായ നിരവധി കേറ്ററിങ് സർവീസുകാർ ഉണ്ട്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഓണക്കാലം കൊയ്ത്തുകാലം ആണ്. കൂടുതൽ ഓർഡർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വിലകുറച്ച് വിഭവങ്ങൾ വിളമ്പുന്നവരുമുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നത് കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ മനസിലാകൂ. പക്ഷേ എന്തുതന്നെയായാലും ഈ തവണ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ വില വർധിപ്പിച്ചു എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ശരാശരി സദ്യ വിളമ്പുന്നവരുടെ റേറ്റ് 200 മുതൽ 300 വരെയാണ്. സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളാവുമ്പോൾ
600, 700 രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ വരാം.
എല്ലാ ഓഫിസുകളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഓണാഘോഷവും സദ്യയും ഉള്ളതിനാൽ കേറ്ററിങ് ഏജൻസികൾക്ക് ബുക്കിങ് കുമിഞ്ഞു കൂടുകയാണ്. കേരളമാകെ ചെറുതും വലുതുമായി ധാരാളം കേറ്ററിങ് ഏജൻസികളുണ്ട്. അതിൽ മികച്ച നിലവാരമുള്ളതു തന്നെ 3000 എങ്കിലുമുണ്ട്. ഓൾ കേരള കേറ്ററേഴ്സ് അസോസിയേഷനിൽ 4600 അംഗങ്ങളുമുണ്ട്.
ഓണത്തിനിടയ്ക്ക് നോൺ കച്ചവടം
എല്ലാ വട്ടങ്ങളും ചേർത്ത് പരിപൂർണ സദ്യ വിളമ്പിയാലും ചിലർക്ക് നോൺവെജ് ഇല്ലാതെ ഭക്ഷണം ഇറങ്ങില്ല. അത് പൊതുവേ മലബാറിലാണ് കൂടുതലായി കാണുന്നത്. പൊരിച്ച കോഴിയും മീനും ബീഫ് ഒലത്തിയതുമെല്ലാം ഓണസദ്യക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകാറാറുണ്ട്. നല്ല മുളകിട്ട മീൻകറിയും ചിലർക്ക് നിർബന്ധമാണ്. ഓണക്കാലത്ത് സദ്യ ഒരുക്കുന്ന കേറ്ററിങ്ങുകാർ ഇതും വിളമ്പാൻ തയ്യാറാണ്. എന്നാൽ അവർ മുൻകൂട്ടി പറയും. "അതിനനുസരിച്ചു റേറ്റ്
കൂടുമെന്ന്', ഓണാഘോഷം പൊടിപൊടിക്കുമ്പോൾ ചെലവൊക്കെ ആര് നോക്കുന്നു.!
തിരുവോണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫുൾ നോൺ വെജ് ഓളമാണ്. അതിനുവേണ്ടി മാത്രം തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന കാറ്ററിങ് സർവീസുകാരും ഉണ്ട്. വീടുകളിൽ അഞ്ചാറ് പേർക്ക് കഴിക്കാവുന്ന ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക് 900 മുതൽ 1200 രൂപ വരെയുണ്ട്. മട്ടൻ ബിരിയാണി ഒരു കിലോ 1500 മുതൽ 1700 വരെയാണ് റേറ്റ്. മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ പണം ചെലവാക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു ആഘോഷമാണ്. എന്നാൽ ദിനം പ്രതി ഓരോന്നിനും വില കൂടുകയും ചില സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഡിമാൻഡ് കൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആധിയിലാകുന്നത് ഓർഡർ ഏറ്റെടുത്ത കാറ്ററിങ് സർവീസുകാരാണ്.
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