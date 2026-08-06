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ഓണത്തിനായി ഒരുക്കാം വിഷരഹിത പച്ചക്കറി; കൃഷിയും വിളവെടുപ്പും സജീവം

വയനാട് കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ചകളും വിളവെടുപ്പ് വിശേഷങ്ങളും കണ്ടാലോ.

ഓണ വിളവെടുപ്പ് villavedupinte vismayam project wayanad onam vegetable cultivation
Farmer Aravindakshan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 6, 2026 at 8:17 PM IST

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വയനാട് : ഓണത്തിന് മറുനാടൻ പച്ചക്കറികൾക്ക് പകരം വിഷരഹിത നാടൻ പച്ചക്കറികൾ വിപണിയിലെത്തിക്കാനുള്ള കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതി വിജയത്തിലേക്ക്. 'ഓണത്തിന് ഒരുക്കാം വിളവെടുപ്പിൻ്റെ വിസ്‌മയം' പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ട കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വിളവെടുപ്പ് സജീവമായി. വയനാട് കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ചകളും വിളവെടുപ്പ് വിശേഷങ്ങളും....

ഓണക്കാലത്ത് വിഷരഹിത പച്ചക്കറികൾ മലയാളിയുടെ സദ്യ വട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് 'ഓണത്തിന് ഒരുക്കാം വിളവെടുപ്പിൻ്റെ വിസ്‌മയം' എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്കിലും നഗരസഭാ പരിധിയിലുമുള്ള നിരവധി കർഷകർക്കാണ് പദ്ധതി തണലായത്. ഇതിലൊരാളാണ് വിമുക്ത ഭടനും കൽപ്പറ്റ സ്ഥിരതാമസക്കാരനുമായ അരവിന്ദാക്ഷൻ. കൽപ്പറ്റ ഗാന്ധിനഗറിലും ഗ്രാമം ചിത്രത്തിന് സമീപത്തുമായി പാട്ടത്തിനെടുത്ത ഭൂമിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം കൃഷിയിറക്കിയത്.

കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ചകളും വിളവെടുപ്പ് വിശേഷങ്ങളും (ETV Bharat)

പച്ചമുളക്, പയർ, തക്കാളി, വെണ്ട, പടവലം തുടങ്ങി നിരവധിയായ പച്ചക്കറികളാണ് ഇവിടെ വിളവെടുപ്പിന് പാകമായി നിൽക്കുന്നത്. കൃഷിയിറക്കിയത് മുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിരന്തരമായ മേൽനോട്ടവും കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങളും കർഷകർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. "വന്യമൃഗ ശല്യത്തിന് ഞാൻ ഫെൻസിങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത്. പന്നി ശല്യം രൂക്ഷമായ സ്ഥലമാണിത്. മൂന്ന് ലൈൻ ഫെൻസിങ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. അതിനിടയിൽ ഒരു ഗ്രീൻ നെറ്റും കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മൃഗങ്ങൾ വന്നാൽ അതിൽ തട്ടി തിരികെ പോകും. അത് വച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മൃഗങ്ങളും തോട്ടത്തിലേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല," അരവിന്ദാക്ഷൻ പറയുന്നു.

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"ഒരു കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡായി മറ്റ് കൃഷികളും ചെയ്യാറുണ്ട്. കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ എല്ലാ സഹകരണവും ഉണ്ട്. പയർ, ഇഞ്ചി എല്ലാം ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൃഷി ഭവനിൽ നിന്നോ വകുപ്പിൽ നിന്നോ ഫെൻസിങ്ങിന് ആവശ്യമായ ധനസഹായം നൽകണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം," അരവിന്ദാക്ഷൻ പറഞ്ഞു. അത്യാവവശ്യം ചെലവേറിയ ഒന്നാണ് ഫെൻസിങ് കെട്ടുന്നത്. അതിനാൽ സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു തുക ധനസഹായം തന്നാൽ കർഷകർക്ക് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഓണ വിളവെടുപ്പ് VILLAVEDUPINTE VISMAYAM PROJECT WAYANAD ONAM VEGETABLE CULTIVATION
അരവിന്ദാക്ഷൻ (ETV Bharat)

കൽപ്പറ്റ കൃഷി ഓഫിസർ ശാലിനിയുടെയും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ കൃഷിയിടങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ സന്ദർശിച്ച് പുരോഗതി വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. "കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ ഓണ ചന്ത വരാൻ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പദ്ധതി. ഈ കർഷനാകട്ടെ പരമാവധി സ്ഥലം യുട്ട്‌ലൈസ് ചെയ്‌തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മറ്റ് കർഷകർക്ക് ഒരു മാതൃക കൂടിയാണ്. വാഴ, ഇഞ്ചി, പയർ എല്ലാം ഒരു പറമ്പിലാണ് കൃഷി ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്" അഗ്രികൾച്ചറൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്‌ ഡയറക്ടർ ഷെഫീഖ് വ്യക്തമാക്കി. കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ ഈ കരുതൽ കൂടിയായപ്പോൾ അതിസമൃദ്ധമായ വിളവെടുപ്പിലൂടെ ഓണം വിപണിയെ കീഴടക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കൽപ്പറ്റയിലെ കർഷകർ.

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TAGGED:

ഓണ വിളവെടുപ്പ്
VILLAVEDUPINTE VISMAYAM PROJECT
WAYANAD
ONAM VEGETABLE CULTIVATION
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