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ആഘോഷപ്പൊലിമയിൽ തലസ്ഥാനം; ഓണം വാരാഘോഷത്തിന് ഇന്ന് സമാപനം, മുഖ്യാഥിതിയായി സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ

ഓണവാരാഘോഷ പരിപാടികള്‍ക്ക് ഇന്ന് സമാപനം, ഉപരാഷ്ട്രപതി സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ കേരളത്തിലെത്തി, വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് ഘോഷയാത്ര ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും

VICE PRESIDENT C P RADHAKRISHNAN VICE PRESIDENT KERALAM VISIT RADHAKRISHNAN FLAGS OFF ONAM VICE PRESIDENT ARANMULA BOAT RACE
Vice President c p Radhakrishnan (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 30, 2026 at 10:39 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന ഓണം വാരാഘോഷത്തിന് ഇന്ന് സമാപനം. സംസ്ഥാനത്തെ ഓണം വാരാഘോഷത്തിൻ്റെ സമാപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള സാംസ്‌കാരിക ഘോഷയാത്ര വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് ഉപരാഷ്ട്രപതി സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും.

സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ, നാടോടി, വംശീയ കലാ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ താളവും ചാരുതയും പ്രദർശിപ്പിച്ച ശേഷം, ഓണം ടൂറിസം വാരാഘോഷം ഘോഷയാത്രയോടെ സമാപിക്കും. ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ, മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ, ടൂറിസം മന്ത്രി പി സി വിഷ്‌ണു നാഥ്, ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ, ഗതാഗത മന്ത്രി സി പി ജോൺ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. വെള്ളയമ്പലം, മ്യൂസിയം, പാളയം, പ്രതിമ എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് കിഴക്കേകോട്ടയിൽ സമാപിക്കും.

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ഓണം വാരാഘോഷ സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സാംസ്‌കാരിക ഘോഷയാത്ര, ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ തലസ്ഥാന സന്ദർശനം എന്നിവ പ്രമാണിച്ച് നഗരത്തിൽ ഇന്നും നാളെയുമായി (ഓഗസ്റ്റ് 30, 31) സിറ്റി പ`ലീസ് വിപുലമായ ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളും പാർക്കിങ് ക്രമീകരണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വര്‍ണാഭമായ ഓണം വാരാഘോഷം

കേരളത്തിൻ്റെ വളർച്ച, പാരമ്പര്യങ്ങൾ, സംസ്‌കാരം, സാമൂഹികമായി പ്രസക്തമായ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ 69 ഓളം ഫ്ലോട്ടുകളും ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകളും ഘോഷയാത്രയിൽ ഉണ്ടാകും. വ്യത്യസ്‌ത സാംസ്‌കാരിക സ്വത്വങ്ങളിൽ വേരൂന്നിയ 99 ഓളം കലാരൂപങ്ങളും ഘോഷയാത്രയുടെ ഭാഗമാകും.

കേരളത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പുലിക്കളി, ഗരുഡ പറവെ, മുത്തപ്പൻ തെയ്യം എന്നിവ ഘോഷയാത്രയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. തമിഴ്‌നാട്, ജമ്മു കശ്‌മീർ, ഉത്തർപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കലാപ്രകടനങ്ങൾ ഗംഭീരമായ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് നിറവും ആകർഷണീയതയും നൽകും. ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകടനങ്ങളും ഘോഷയാത്രയുടെ ഭാഗമാണ്.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ 35 വേദികളിലായി നടന്ന പരിപാടിയിൽ മൂവായിരത്തിലധികം കലാകാരന്മാർ പങ്കെടുത്തു, അതിൽ പ്രധാന വേദികളായ കനകക്കുന്ന്, നഗരത്തിലെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആവേശകരമായ പരിപാടികളാൽ നിറഞ്ഞ ഈ ഉത്സവം, വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് കലാകാരന്മാർക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകി. പടയണി, തെയ്യം, മുടിയേറ്റ്, നിഴൽ പാവകളി, അർജുന നൃത്തം, തിറ തുടങ്ങിയ കേരളത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത ആചാരപരമായ കലാരൂപങ്ങൾ ഉത്സവ ആഴ്ചയിൽ നിശാഗന്ധിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. വിവിധ ജില്ലകളിലായി ഏകദേശം 100 വേദികളിലായി 170 ഓളം പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള 8000-ത്തിലധികം കലാകാരന്മാർ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഇത്തവണ, സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര ബീച്ച് ടൂറിസം കേന്ദ്രമായ കോവളം ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ വേദികൾ മേളയിലേക്ക് ചേർത്തു. സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ഉത്സവ വേദികളിൽ ഭക്ഷണ സ്റ്റാളുകൾ സജ്ജീകരിച്ചു, വിവിധ പ്രദേശങ്ങളുടെ രുചികൾ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും വീട്ടുകാർക്കും ഒരുപോലെ പരിചയപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ, കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരത്തിലെ ഓണം വ്യാപാരമേളയിലും പ്രദർശനത്തിലും കേരളത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും സംസ്‌കാരത്തിൻ്റെയും മുദ്ര പതിപ്പിച്ച തനതായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒരു നിര പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

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