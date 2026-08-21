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മഴക്കെടുതികൾക്ക് ശേഷം അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഓണം; ഇടുക്കി ടൂറിസം മേഖലയിൽ വൻ ഉണർവ്, ബുക്കിങ്ങുകൾ 90 ശതമാനത്തിലേക്ക്

സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 90% ബുക്കിങ് പൂർത്തിയായി.

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ഇടുക്കിയ്‌ക്ക് അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഓണം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 21, 2026 at 3:38 PM IST

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ഇടുക്കി: കനത്ത മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും തീർത്ത പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്ന് വീണ്ടും പ്രതീക്ഷയുടെ തീരത്തേക്ക് ചുവടുവെക്കുകയാണ് ഇടുക്കിയുടെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല. തുടർച്ചയായ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് കാത്തിരുന്ന ഇടുക്കിക്ക് ഇത്തവണത്തെ ഓണക്കാലം വലിയ അതിജീവനത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്. സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 90% ബുക്കിങ് പൂർത്തിയായി.

ജില്ലയുടെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളായ മൂന്നാർ, വാഗമൺ, തേക്കടി, രാമക്കൽമേട് തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം ഇതിനോടകം തന്നെ 70 മുതൽ 90 ശതമാനം വരെ ബുക്കിങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞതായി ഹോംസ്റ്റേ ആൻഡ് റിസോർട്ട് അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികളും ടൂറിസം വ്യാപാരികളും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്നതോടെ ബുക്കിങ്ങുകൾ പൂർണതോതിലാകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഓണാവധിയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമെല്ലാം സഞ്ചാരികള്‍ കൂട്ടത്തോടെ ഇടുക്കിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുകയാണ്.

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ഇടുക്കി ടൂറിസം മേഖലയിൽ വൻ ഉണർവ് (ETV Bharat)

''ഓണക്കാലമായതോടെ ഇടുക്കിയുടെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല ഉണർന്നു. നിരവധി സഞ്ചാരികള്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് കുളിർമയേകുന്ന കാഴ്‌ചകളാണ് ഇപ്പോള്‍ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. കാലാവസ്ഥയും വളരെ അനുകൂലമാണ്. മൂന്നാർ, തേക്കടി, വാഗമണ്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ റിസോർട്ടുകള്‍ ഇതിനകം ബക്കിങ്ങുകള്‍ ഫുള്‍ ആയി വരുന്നുണ്ട്','' ഹോംസ്റ്റേ ആൻഡ് റിസോർട്ട് അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധി വിനായകൻ പറയുന്നു.

സഞ്ചാരികളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഡിടിപിസി സജ്ജം

വർധിച്ചുവരുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ (DTPC) നേതൃത്വത്തിൽ സുരക്ഷയും സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാൻ വിപുലമായ തയാറെടുപ്പുകളാണ് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുന്നുണ്ട്. സഞ്ചാരികൾക്ക് തടസമില്ലാതെ കാഴ്‌ചകൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനായി ഹോട്ടലുകൾ, റിസോർട്ടുകൾ, ഹോംസ്റ്റേകൾ, റസ്റ്റോറൻ്റുകൾ എന്നിവയും ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങളോടെ പൂർണ സജ്ജമായിട്ടുണ്ട്.

വ്യാപാര മേഖലയ്ക്കും വലിയ പ്രതീക്ഷ

കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയും വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ കുറവും മൂലം വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട വ്യാപാരികൾക്കും ടാക്‌സി തൊഴിലാളികൾക്കും മറ്റ് സേവന മേഖലകൾക്കും ഈ ഓണക്കാലം പുതുജീവനാണ് നൽകുന്നത്. സാധാരണ വർഷങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾ ഇത്തവണ എത്തുമെന്നാണ് വിപണിയിൽ നിന്നുള്ള സൂചനകൾ. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇടുക്കിയുടെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല വീണ്ടും സജീവമാകുന്നത് പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രാദേശിക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ കരുത്തേകും.

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