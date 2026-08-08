ഓണം ഷോപ്പിങ്ങിന് സപ്ലൈകോ റെഡി; മെഗാ ട്രേഡ് ഫെയറിന് കലൂരിൽ തുടക്കം
സപ്ലൈകോയെ സ്വയംപര്യാപ്ത സ്ഥാപനമാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ . ഓണം മെഗാ ട്രേഡ് ഫെയറിന് കലൂരിൽ തുടക്കമായി, ഓഗസ്റ്റ് 25 വര പ്രവർത്തിക്കും.
Published : August 8, 2026 at 9:01 PM IST
എറണാകുളം: സപ്ലൈകോയെ സ്വന്തമായി വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്ന സ്വയംപര്യാപ്തമായ സ്ഥാപനമായി മാറ്റുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന മുൻഗണനകളിലൊന്നെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ സ്വകാര്യവത്കരിക്കുക എന്ന നയം സർക്കാരിനില്ലെന്നും, മറിച്ച് അവയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി സ്വയംപര്യാപ്തതയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
സപ്ലൈകോ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓണം മെഗാ ട്രേഡ് ഫെയറിൻ്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം കലൂർ സ്റ്റേഡിയം ഹെലിപ്പാഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിർവഹിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. വിപണിയിൽ ഫലപ്രദമായി ഇടപെടുകയും വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന ചുമതലയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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വിപണിയിടപെടൽ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിളവെടുപ്പുകാലത്ത് തന്നെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നേരിട്ട് വാങ്ങി സംഭരിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ നൽകുന്ന 13 പ്രധാന ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ അഞ്ചെണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് സംഭരിക്കാനാണ് ഉദേശിക്കുന്നത്. ഓണം ഫെയറിൽ 13 ഇന സബ്സിഡി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മറ്റ് അവശ്യസാധനങ്ങളും തടസമില്ലാതെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
253 കോടിയുടെ വിപണിയിടപെടലും സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റും
ഓണക്കാലത്തെ വിപണിയിടപെടലുകൾക്കായി സർക്കാർ 253 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണ ഉപഭോക്തൃ കാര്യവകുപ്പ് മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് അറിയിച്ചു. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകുന്നതോടൊപ്പം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച ഒരു ഷോപ്പിങ് അനുഭവം കൂടി സമ്മാനിക്കാനാണ് സപ്ലൈകോ മെഗാ ട്രേഡ് ഫെയറിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലാണ് മെഗാ ട്രേഡ് ഫെയറുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറ്റു ജില്ലകളിൽ ജില്ലാതല ഫെയറുകളും നിയമസഭാ മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യേക ഫെയറുകളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വരുംവർഷങ്ങളിൽ ഇത്തരം മെഗാ ട്രേഡ് ഫെയറുകൾ മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
തുടർന്ന്, എ.എ.വൈ (മഞ്ഞ) കാർഡുടമകൾക്കായുള്ള സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി എം. ജോൺ നിർവഹിച്ചു. പഞ്ചസാര, വെളിച്ചെണ്ണ, തുവരപ്പരിപ്പ്, വൻപയർ, കടല തുടങ്ങി 16 ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയ സൗജന്യ കിറ്റ് തുണിസഞ്ചിയിലാണ് നൽകുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ആറു ലക്ഷത്തോളം എ.എ.വൈ കാർഡുടമകൾക്കാണ് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക.
ഹൈടെക് സൗകര്യങ്ങളോടെ ട്രേഡ് ഫെയർ
സ്വകാര്യ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് ഓണം മെഗാ ട്രേഡ് ഫെയർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പൂർണമായും എയർകണ്ടീഷൻ ചെയ്ത ജർമ്മൻ ഹാങ്കർ സ്ട്രക്ചറിലാണ് മേള സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 4000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള സപ്ലൈകോയുടെ വിൽപനശാലയ്ക്ക് പുറമെ മിൽമ, പച്ചക്കറി, തുണിത്തരങ്ങൾ, പാദരക്ഷകൾ, ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഓട്ടോമൊബൈൽസ് തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിലെ സ്റ്റാളുകളും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
വി.കെ.സി, ക്രേസ് ബിസ്ക്കറ്റ്, സാൻ്റ മോണിക്ക, മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോർഡ്, മിൽമ, ഹോർട്ടി കോർപ്പ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ 22 പ്രത്യേക സ്റ്റാളുകളും കലൂരിലെ മേളയിൽ സജ്ജമാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 25 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ട്രേഡ് ഫെയർ ദിവസവും രാവിലെ 10 മണി മുതൽ രാത്രി 9 മണി വരെ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും.
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