ഓണവിപണിയിൽ ക്രമക്കേട്; നെടുങ്കണ്ടത്ത് മിന്നൽ പരിശോധന, വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നോട്ടിസ്
വിലക്കയറ്റം, പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പ്, കരിഞ്ചന്ത തുടങ്ങിയ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമായാണ് ജില്ലാ കലക്ടർ ഇത്തരത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ചത്.
Published : August 15, 2026 at 8:55 PM IST
ഇടുക്കി: ഓണം പ്രമാണിച്ച് പൊതുവിപണിയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ തടയുന്നതിനായി വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധനയുമായി പൊതുവിതരണ വകുപ്പിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ്. ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടത്തെ വിവിധ വ്യാപാര സ്ഥാപനകളിലാണ് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് പരിശോധന നടത്തിയത്. വിലക്കയറ്റം, പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പ്, കരിഞ്ചന്ത തുടങ്ങിയ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമായാണ് ജില്ലാ കലക്ടർ ഇത്തരത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ചത്.
വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സംയുക്ത നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിവില് സപ്ലൈസ്, റവന്യൂ, ഫുഡ് ആന്ഡ് സേഫ്റ്റി, ലീഗല് മെട്രോളജി, പൊലീസ് വകുപ്പുകളില് നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡിലുള്ളത്. ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നെടുങ്കണ്ടത്ത് പരിശോധന നടത്തിയത്. ഹോട്ടലുകള്, പച്ചക്കറി കടകള്, ഇറച്ചി, മീന് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങള്, പലചരക്ക് കടകള് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ഥാപനങ്ങളില് വില വിവരപ്പട്ടിക പ്രദര്ശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക, ലൈസന്സ് സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുക, വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തില് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള് സൂക്ഷിക്കുക, കാലാവധി കഴിഞ്ഞ സാധനങ്ങള് വില്പ്പന നടത്തുക തുടങ്ങിയ ക്രമക്കേടുകള് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നോട്ടിസ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫിസര് റോയി തോമസ്, താലൂക്ക് ഓഫിസ് ജൂനിയര് സൂപ്രണ്ട് ടിഎ പ്രദീപ്, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഓഫിസര് ആന്മേരി ജോണ്സണ്, ലീഗല് മെട്രോളജി ഇന്സ്പെക്ടര് ജെഎസ് ജിബിന്, സിവില് പൊലീസ് ഓഫിസര് അജിത്ത് കൃഷ്ണന്, റേഷനിങ് ഇന്സ്പെക്ടര്മാരായ ജോഷി ജോസഫ്, ആര് ബിനീഷ്, കൃഷ്ണേന്ദു തുടങ്ങിയവര് പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
ഓണം വരെ ഉടുമ്പന്ചോല താലൂക്കിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് പരിശോധനകള് തുടരുമെന്നും ഇത്തരത്തിൽ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ അവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി എടുക്കുമെന്നും സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങള് അറിയിച്ചു.
ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് സർവ മേഖലയിലും വൻ വിലക്കയറ്റമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പച്ചക്കറി മുതൽ അരി, ഇറച്ചി എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം തീവിലയാണ്. ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് പച്ചക്കറികൾക്ക് വില കൂടുന്നത് പതിവാണെങ്കിലും ഇത്തവണ നേരത്തെ തന്നെ വില വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതര സംസ്ഥാന പച്ചക്കറികൾക്ക് വിലകൂടിയതും മഴക്കാലത്ത് പച്ചക്കറി ഉത്പാദനം കുറഞ്ഞതുമാണ് വില വർധനയ്ക്കുള്ള പ്രധാന കാരണം. ഓണം കഴിയുന്നത് വരെ വില കുറയാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നത്.
Also Read: ശബരിമലയിൽ ഭക്തരുടെ നെയ്യ്; നിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും പരിശോധന ലാബ്, ദേവസ്വം ബോർഡിന് കത്ത് നൽകി മന്ത്രി