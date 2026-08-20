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ഓണക്കാലത്ത് വിലക്കയറ്റത്തിന് തടയിടാൻ സഹകരണ ഓണം വിപണികൾ; ഇടുക്കിയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലും വിപണി സജീവം

സംസ്ഥാന സഹകരണ വകുപ്പിൻ്റെയും കൺസ്യൂമർഫെഡിൻ്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രാദേശിക സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ പൂർണ്ണ സഹായത്തോടെയാണ് വിപണികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്

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ഓണം വിപണി ആരംഭം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2026 at 7:23 PM IST

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ഇടുക്കി: ഓണനാളുകളിൽ വിപണിയിലുണ്ടാകുന്ന അനിയന്ത്രിതമായ വിലക്കയറ്റത്തിന് തടയിടാനും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങാകാനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സഹകരണ ഓണം വിപണികൾക്ക് തുടക്കമായി. സംസ്ഥാന സഹകരണ വകുപ്പിൻ്റെയും കൺസ്യൂമർഫെഡിൻ്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രാദേശിക സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ പൂർണ സഹായത്തോടെയാണ് വിപണികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജില്ലയിലെ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലടക്കം വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങളോടെയാണ് ഇത്തവണത്തെ ഓണം ചന്തകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പൊതുവിപണിയെക്കാൾ വൻ വിലക്കുറവ്

ഓണം വിപണി (ETV Bharat)

പൊതുവിപണിയിലെ ഉയർന്ന നിരക്കുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 10 ശതമാനം മുതൽ 40 ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവിലാണ് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ വിപണികളിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്നത്. അരി, പഞ്ചസാര, ചെറുപയർ, കടല, ഉഴുന്ന്, തുവരപ്പരിപ്പ്, വെളിച്ചെണ്ണ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 13 നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ പൂർണമായും സർക്കാർ സബ്‌സിഡിയോടു കൂടിയാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഉത്സവകാലത്ത് കുടുംബ ബജറ്റുകളെ താളംതെറ്റിക്കാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ഈ സബ്‌സിഡി വിപണികൾ സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.

ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആശ്വാസമേകി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ

മലയോര ജില്ലയായ ഇടുക്കിയിലെ വിദൂര ഗ്രാമങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ജനങ്ങളിലേക്ക് പോലും വിപണിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ എത്തിക്കാൻ പ്രാദേശിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. പ്രാദേശിക സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും സഹകരണത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഓണസാധനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. പൊതുവിപണിയിലെ കൃത്രിമ വിലക്കയറ്റവും കരിഞ്ചന്തയും പൂർണമായി തടയാൻ സഹകരണ വിപണികളുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.

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പ്രവർത്തനം ഓഗസ്‌റ്റ് 26 വരെ

ഓഗസ്റ്റ് 26 വരെയാണ് ജില്ലയിൽ സഹകരണ ഓണം വിപണികൾ പ്രവർത്തിക്കുക. പച്ചക്കറികളും മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കർഷകരിൽ നിന്നും നേരിട്ടും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയും ശേഖരിച്ചാണ് ചന്തകളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ഇടനിലക്കാരുടെ ചൂഷണം ഒഴിവാക്കി കർഷകർക്ക് ന്യായവില ഉറപ്പാക്കാനും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തുച്ഛമായ വിലയിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള സാധനങ്ങൾ നൽകാനും ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ അനുഗ്രഹമാകുന്ന ഇത്തരം സഹകരണ വിപണികളിലേക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ജനത്തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുമെന്നാണ് അധികൃതർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

"എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്നപോലെ ഈ വർഷവും ഓണവിപണി നടത്തുകയാണ്. 13 കൂട്ടം സാധാനങ്ങളാണ് നമ്മൾ വിലക്കുറച്ച് നൽകുന്നത്. ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ ഓണവിപണിക്കായി നമ്മൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജക്കുമാരിയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ഓണത്തിന് ഭക്ഷ്യവസ്‌തുക്കൾ എത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ താഴെക്കിടയിലുള്ളവർക്കും വിലക്കുറവിൽ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്ന കേരള സർക്കാരിൻ്റെ യജ്ഞത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നമ്മൾ ഈ ഓണവിപണി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്" പൊതുപ്രവർത്തകനായ ബോസ് പി മാത്യു പറഞ്ഞു.

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