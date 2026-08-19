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പൂക്കള്‍ വാങ്ങിയാല്‍ ടിവിയും കുക്കറും ഓണക്കോടിയും സമ്മാനം; കല്‍പ്പറ്റയില്‍ വമ്പന്‍ ഓഫര്‍, വ്യത്യസ്‌തം ഈ പൂവിപണി

വേറിട്ട ഓഫറുകളുമായി കല്‍പ്പറ്റയിലെ പൂവിപണി. 500 രൂപയ്‌ക്ക് പര്‍ച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ സമ്മാനം. ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു അനുഭവമെന്ന് ഉപഭോക്താക്കള്‍.

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Onam market Kalpetta. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 19, 2026 at 12:57 PM IST

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ജിൻസ് തോട്ടുംകര

വയനാട്: 'നമ്മളെ കടേന്ന് പൂ വാങ്ങിയാല്‍ നമ്മളൊരു കൂപ്പണ്‍ കൊടുക്കും. കൂപ്പണില്‍ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു ടിവി, രണ്ടാം സമ്മാനം ഒരു കുക്കറ്, മൂന്നാം സമ്മാനം ഒരു ഓണക്കോടി. പിന്നെ പൂ നമ്മള് പരമാവധി ഹോള്‍സെയില്‍ വിലയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആര്‍ക്കും നൂറ്‌ ഗ്രാം വേണേലും വാങ്ങാം, പത്ത് കിലോ വേണേലും വാങ്ങാം. എല്ലാര്‍ക്കും ഒരേ വിലയാണ്. ഹോള്‍സെയില്‍ വിലയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാരും വരീം നമ്മളോട് സഹകരിക്കീം' വയനാട്ടില്‍ പൂവിപണിയില്‍ നിന്നുള്ള ഓണക്കാല ഓഫറാണിത്.

നാടൊങ്ങും ഓണത്തെ വരവേല്‍ക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോള്‍ പലയിടത്തും പൂവിപണിയും സജീവമായി. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള കച്ചവടക്കാര്‍ അടക്കം കേരളത്തിലെത്തി പൂ കച്ചവടം ആരംഭിച്ച സാഹചര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിപണിയില്‍ മത്സരങ്ങളും ജോറാണ്. മത്സരം കടുക്കുന്നതോടെയാണ് വിവിധ ഓഫറുകളുമായാണ് വയനാട്ടിലെ കച്ചവടക്കാര്‍ വ്യത്യസ്‌തരായത്.

കല്‍പ്പറ്റയിലെ ഓണക്കാഴ്‌ചകള്‍. (ETV Bharat)

കല്‍പ്പറ്റയിലെ പൂവിപണിയിലാണ് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നിരവധി ഓഫറുകള്‍ നല്‍കുന്നത്. 500 രൂപയ്‌ക്ക് മുകളില്‍ പര്‍ച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പില്‍ പങ്കെടുക്കാനാകുക. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങളിലെ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം അതിജീവിച്ച വയനാട് ഇത്തവണത്തെ ഓണത്തെ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് വരവേല്‍ക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. ഓണ സീസണ്‍ ആരംഭിച്ചതോടെ സ്‌കൂളുകളിലും കോളജുകളിലും വിവിധ ഓഫിസുകളിലും പൂക്കള മത്സരങ്ങളും ആരംഭിച്ചു. ഇതെല്ലാം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നേരത്തെ തന്നെ വിപണികള്‍ സജ്ജമായത്.

കല്‍പ്പറ്റയില്‍ മാത്രം 30തിലധികം പൂ കടകളാണ് തുറന്നിട്ടുള്ളത്. ചെണ്ടുമല്ലി, ജമന്തി, റോസ്‌, കടുക്ക എന്നിങ്ങനെ നിരവധി വെറൈറ്റികളാണ് വിപണിയില്‍ ലഭിക്കുക. വിവിധ വെറൈറ്റികള്‍ക്കൊപ്പം ഓഫറുകള്‍ കൂടി ചേരുമ്പോള്‍ കല്‍പ്പറ്റയില്‍ കച്ചവടം പൊടിപൊടിക്കുകയാണ്. 'ഓഫറുകള്‍ എന്നത് തികച്ചും ജനൂവിനായിട്ടുള്ള കേസാണ് കച്ചവടക്കാരനായ അന്‍വര്‍ പറയുന്നു. അത് പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ മുന്നില്‍ വച്ച് വീഡിയോ സഹിതം പകര്‍ത്തിയാണ് നറുക്കെടുക്കുക. നമ്മടെ പൂക്കച്ചവടം 25ന് അവസാനിക്കും. കച്ചോടം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ നറുക്കെടുക്കും. ആര്‍ക്കാണ് സമ്മാനം കിട്ടുന്നതെങ്കില്‍ വയനാട്ടില്‍ എവിടെയാണെങ്കിലും സമ്മാനം അവരുടെ വീട്ടില്‍ എത്തിക്കുമെന്നും' അന്‍വര്‍ പറഞ്ഞു.

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പൂവിപണിയില്‍ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു ഓഫറെന്ന് പൂക്കള്‍ വാങ്ങാനെത്തിയ വിദ്യാര്‍ഥിയായ ആർദ്രിയ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് വരെ ആരും ഇത്തരം ഓഫറുകളൊന്നും നല്‍കിയിട്ടില്ല. ഇത് ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു അനുഭവം. സംഭവം നിരവധി പേരെ ഈ കടയിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആര്‍ദ്രിയ പറഞ്ഞു.

കാലാവസ്ഥ ഏറെ അനുകൂലം

ഇത്തവണ മഴ മാറി നില്‍ക്കുന്നത് ഓണാഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് ഏറെ അനുകൂലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പൂക്കളമൊരുക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ് നാട്ടുകാരും. സാധാരണ ഓണ വിപണിയില്‍ കാണുന്ന പൂക്കള്‍ കൂടാതെ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള നാടന്‍ പൂക്കളുടെ വിളവെടുപ്പും സജീവമായിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഓഫിസുകളിലും സ്‌കൂളുകളിലും കോളജുകളിലും പൂക്കള മത്സരങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ സജീവമാകും. ഇതോടെ പൂവിപണിയില്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ എത്തുമെന്നും ഓണക്കാലം വര്‍ണാഭമാക്കാനാകുമെന്നുമുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് വ്യാപാരികളും.

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