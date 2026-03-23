റഡാറുകൾ കാര്യക്ഷമമായി, പ്രവചനം കൃത്യമായി; കടുത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസമായി വേനല്മഴ: നീത കെ. ഗോപാൽ
കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിലെ കാൽനൂറ്റാണ്ട് മാറ്റങ്ങളും ഓഖി ദുരന്തം നൽകിയ പാഠങ്ങളും പങ്കുവെച്ച് ഐഎംഡി കേരള മേധാവി നീത കെ. ഗോപാൽ
Published : March 23, 2026 at 3:42 PM IST
കാസർകോട്: ടെലഗ്രാമിലൂടെയും ഫാക്സിലൂടെയും സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറിയിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്. എന്നാൽ ഇന്ന് വിരൽത്തുമ്പിൽ അതിനൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ കൃത്യമായ പ്രവചനങ്ങൾ സാധ്യമാകുന്ന കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. ലോക കാലാവസ്ഥാ ദിനത്തിൽ, കഴിഞ്ഞ കാൽ നൂറ്റാണ്ടുകാലത്തെ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക അനുഭവങ്ങൾ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം കേരള മേധാവി നീത കെ. ഗോപാൽ.
ഓഖി: പഠിച്ച പാഠങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ച ദുരന്തം
1999-ൽ ഐഎംഡിയിൽ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ച നീതയ്ക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് 2017 നവംബറിൽ കേരളത്തെ നടുക്കിയ ഓഖി ദുരന്തം. "അന്നുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചതും കണ്ടതുമായ കാലാവസ്ഥാ രീതികളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഓഖി," അവർ ഓർക്കുന്നു. ഭൂമധ്യരേഖയോട് ചേർന്ന പ്രദേശത്ത് ഇത്തരമൊരു ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെടുന്നത് അത്യപൂർവമായിരുന്നു. മലയാളി എന്ന നിലയിൽ വലിയ ആശങ്കയോടെയാണ് അന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തയാറാക്കിയിരുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥാ ചരിത്രത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ഒന്നായിരുന്നു ആ ന്യൂനമർദം. എന്നാൽ 2018-ലെ പ്രളയസമയത്ത് അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സംവിധാനങ്ങൾ മാറി; പ്രവചനം കൃത്യമായി
ഭൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥ ഓരോ വർഷവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പഴയ കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും ഇന്ന് അടിമുടി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു വിരൽ തുമ്പിൽ കൃത്യമായും വ്യക്തമായും സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാനും മാറി മറയുന്ന കലാവസ്ഥകൾ കൃത്യമായി പഠിക്കാനുമുള്ള റഡാറുകളും വികസിപ്പിച്ച് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണം കാര്യക്ഷമമായി. മഴ പെയ്യാനും പെയ്യാതിരിക്കാനും സാധ്യത ഉണ്ടെന്നു കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ വകുപ്പിനെ കളിയാക്കിവരൊക്കെ കൃത്യമായ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനത്തിൽ ഇപ്പോൾ കൈയടിക്കുകയാണ്.
കേരളത്തിൻ്റെ കാലവർഷത്തിൻ്റെ മട്ടും ഭാവവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നീത കെ. ഗോപാൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പണ്ട് കാലവർഷം തുടർച്ചയായ മഴയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇടവേളകളോടെയാണ് മഴ പെയ്യുന്നത്. അതും ശക്തിയായി. ഇതാണ് മലയോര മേഖലയിൽ മണ്ണിടിച്ചലിനും നഗരങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ടിനും കാരണമാകുന്നതെന്നും നീത പറഞ്ഞു. അതിനിടെ ഓരോ വർഷം കൂടുന്തോറും താപ നില കൂടുകയാണ്. ഇതും ഗൗരവമായി കാണേണ്ടി വരും.
ചൂട് കടുക്കുന്ന കേരളത്തിന് ആശ്വാസവാർത്തയും ഐഎംഡി മേധാവി പങ്കുവെച്ചു. അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസം കൂടി താപനില ഉയർന്നു നിൽക്കുമെങ്കിലും അതിനുശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മാർച്ച് 27, 28 തീയതികളിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
