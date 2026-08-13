കോടികൾ ചെലവിട്ട് പണിത കെട്ടിടം; ഓംകാരനാഥൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം അടഞ്ഞു തന്നെ, തിരിഞ്ഞ് നോക്കാതെ അധികൃതർ
കോടികൾ ചെലവിട്ട് നിർമിച്ച സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മേൽക്കൂര ചോർച്ചയും കരാർ തുക കുടിശികയുമായതോടെ തുടർന്നുള്ള നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണമായും നിലച്ച മട്ടിലാണ്.
Published : August 13, 2026 at 2:37 PM IST
വയനാട്: നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കായിക താരങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പരിഗണന ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതിയുണ്ടാവാറുണ്ട്. മികച്ച ഗ്രൗണ്ടുകളോ അവശ്യ സംവിധാനങ്ങളോ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് പ്രധാന പരാതി. അത്തരത്തിൽ കോടികൾ ചെലവ് ചെയ്ത് നിർമിച്ച സ്റ്റേഡിയം ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കായിക താരങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് കൊടുക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് അധികൃതർ.
വയനാട് അമ്പിലേരിയിലെ സി ക. ഓംകാരനാഥൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയമാണ് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും കായികതാരങ്ങൾക്ക് തുറന്നു നൽകാത്തത്. കോടികൾ ചെലവിട്ട് നിർമിച്ച സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മേൽക്കൂര ചോർച്ചയും കരാർ തുക കുടിശികയുമായതോടെ തുടർന്നുള്ള നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണമായും നിലച്ച മട്ടിലാണ്. വികസന നേട്ടമായി കൊട്ടിഘോഷിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പദ്ധതി സർക്കാരിൻ്റെയും നിർമാണ ഏജൻസികളുടെയും ഏകോപനമില്ലായ്മ കാരണം ഇപ്പോൾ സാമൂഹികവിരുദ്ധരുടെ താവളമായി മാറുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 27-നായിരുന്നു അന്നത്തെ കായികമന്ത്രി വി. അബ്ദുറഹിമാൻ വലിയ അവകാശവാദങ്ങളോടെ സ്റ്റേഡിയ ത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. ഫ്ലോറിങ് പ്രവൃത്തി കൂടി പൂർത്തിയാക്കി ഉടൻ തുറന്നുകൊടുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മാസങ്ങൾ അഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും തുടർനടപടികൾ എങ്ങുമെത്തിയിട്ടില്ല.
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2016-17 ബജറ്റിൽ കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിക്കായി കൽപറ്റ നഗരസഭ അഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് വിട്ടുനൽകിയത്. 42 കോടി രൂപ വിനിയോഗിച്ച് 5000 പേർക്കിരിക്കാവുന്ന ഗാലറി, വിഐപി ലോഞ്ച്, മെഡിക്കൽ റൂം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളോടെയാണ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം നിർമിച്ചത്. 13 ഗെയിംസ് ഇനങ്ങളിൽ ഒരേസമയം പരിശീലനം നടത്താനുള്ള രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം.
2023-ൽ തന്നെ 95 ശതമാനം പണികളും പൂർത്തിയായെങ്കിലും ടെൻഡർ തടസങ്ങൾ കാരണം ഫ്ലോറിങ് വൈകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പുതിയ കമ്പനി പണി പുനരാരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് മേൽക്കൂരയിലെ ചോർച്ച കണ്ടെത്തിയത്. ചോർച്ച പരിഹരിക്കാതെ ഫ്ലോറിങ് പൂർത്തിയാക്കാനാകില്ലെന്നതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി. നിലവിൽ പരിചരിക്കാൻ ആളില്ലാതായതോടെ കോടികൾ വിനിയോഗിച്ച സ്റ്റേഡിയവും പരിസരവും കാടുകയറി സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ താവളമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
ഇതിനിടെ, നിർമാണ തുകയിൽ കായിക വകുപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുള്ള നാലര കോടി രൂപ ലഭിക്കാതെ സ്റ്റേഡിയം കമ്മിഷൻ ചെയ്യില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് കരാർ കമ്പനി. സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനമില്ലായ്മയും കുടിശിക വരുത്തിയതുമാണ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലെത്തിച്ചത്. ഉദ്ഘാടനപ്പട്ട പേരിനുമാത്രം ഒതുങ്ങിയതോടെ പരിശീലനത്തിന് സൗകര്യമില്ലാതെ വലയുന്നത് വയനാട്ടിലെ കായികതാരങ്ങളാണ്.
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