ETV Bharat / state

നവീകരിച്ച എൻഐടി ചാത്തമംഗലം സ്റ്റേഡിയത്തെ പ്രശംസിച്ച് ശ്രീജേഷ്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മെഡലുകൾ നേടിയവര്‍ക്ക് ക്യാഷ്‌ അവാര്‍ഡുകള്‍

ഏറെക്കാലമായി കോഴിക്കോട് കായിക പ്രേമികൾ കാത്തിരുന്ന് ലഭിച്ചതാണ് ഇത്തവണത്തെ സംസ്ഥാന കായികമേള. എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് അതൊരു വലിയ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റും എന്നുതന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ എന്നും പിആർ ശ്രീജേഷ് അറിയിച്ചു.

NIT CHATHAMANGALAM RENOVATION NIT CHATHAMANGALAM SPORTS MINISTER O J JANEESH KERALA SCHOOL SPORTS AND GAMES
kerala state school sports 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2026 at 2:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കായികമേള നടക്കാൻ പോകുന്ന ചാത്തമംഗലം എൻഐടി യിലെ നവീകരിച്ച സ്റ്റേഡിയം ഏറ്റവും മികച്ചതാണെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീം ക്യാപ്റ്റനും ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്പോർട്‌സ് ജോയിൻ്റ് ഡയറക്‌ടറുമായ ഒളിമ്പ്യൻ പി ആർ ശ്രീജേഷ് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കായികമേളയുടെ സംഘാടക സമിതി ഓഫിസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനു ശേഷം സ്റ്റേഡിയം സന്ദർശിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

''കായികമേളക്കു വേണ്ടി ഇനിയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതെല്ലാം ഉടൻതന്നെ തയ്യാറാക്കും. കായിക മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന കായികമേള കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വന്നതോടെ കൂടുതൽ ജനകീയമാകും എന്നാണ് തൻ്റെ പ്രതീക്ഷ,'' എന്നും പി ആർ ശ്രീജേഷ് വ്യക്തമാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നവീകരിച്ച എൻ.ഐ.ടി. ചാത്തമംഗലം സ്റ്റേഡിയത്തെ പ്രശംസിച്ച് ശ്രീജേഷ് (ETV Bharat)

ഏറെക്കാലമായി കോഴിക്കോട് കായിക പ്രേമികൾ കാത്തിരുന്ന് ലഭിച്ചതാണ് ഇത്തവണത്തെ സംസ്ഥാന കായികമേള. എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് അതൊരു വലിയ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റും എന്നുതന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ എന്നും പിആർ ശ്രീജേഷ് അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ കായികതാരങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്‌ചവയ്ക്കുന്നതെന്നും ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച മെഡലുകൾക്കപ്പുറം ഇനിയും ധാരാളം മെഡലുകൾ നേടും എന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും പി ആർ ശ്രീജേഷ് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

"എന്‍ ഐടിയിലെ മികച്ച ട്രാക്കാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ആളുകള്‍ക്ക് ഇരിക്കാന്‍ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ ചാത്തമംഗലം എൻഐടിയില്‍ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്ലറ്റികിന് വേണ്ട എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോടേക്ക് വരുമ്പോള്‍ അത് കുറച്ചുകൂടി ജനകീയമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു കിട്ടിയതാണ്" പി ആർ ശ്രീജേഷ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മെഡലുകൾ നേടിയവര്‍ക്ക് ക്യാഷ്‌ അവാര്‍ഡുകള്‍

സാധാരണ കായിക മത്സരങ്ങളിൽ മികവ് തെളിയിക്കുന്നവർക്ക് മത്സരം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അർഹമായ പരിഗണനയും ക്യാഷ് അവാർഡുകളും പ്രഖ്യാപിക്കാറുള്ളതെന്ന് കായിക യുവജന കാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പുതിയ സർക്കാർ വന്നതോടെ കായിക മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മെഡലുകൾ നേടിയവർക്ക് എന്ത് നൽകണമെന്ന് കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുത്തതായി മന്ത്രി ഒ.ജെ ജനീഷ് പറഞ്ഞു.

ചാത്തമംഗലം ചിന്മയ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന 68ആമത് സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കായിക മേളയുടെ സംഘാടകസമിതി ഓഫിസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി.

''ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മെഡലുകൾ നേടിയവർക്ക് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ക്യാഷ് അവാർഡുകൾ നൽകാനുള്ള എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും ഇതിനോടകം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം സർക്കാർ ജോലി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. കായിക മേഖലയിൽ മികവ് തെളിയിച്ചവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരെ കായിക വകുപ്പിൽ തന്നെ നിയമിക്കണം എന്നാണ് തൻ്റെ ആഗ്രഹം,'' എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കായിക മേഖലക്ക് ഉയര്‍ച്ച ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. നിലവിൽ കായികമികവ് തെളിയിച്ച സ്പോർട്‌സ് താരങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റ് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റുകളിലാണ് ജോലി നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കായിക മേഖലക്ക് യാതൊരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടാവില്ല അത്തരംകഴിവുറ്റ കായികതാരങ്ങൾ
ഫയലുകൾ നോക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുകയെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ചടങ്ങിൽ സംസ്ഥാന ഹോക്കി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവച്ച തീർഥ പ്രശോഭിനെ മന്ത്രിഅനുമോദിച്ചു. സംഘാടകസമിതി ഓഫീസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനു ശേഷം മന്ത്രി സംസ്ഥാന കായികമേള നടക്കുന്ന എൻ ഐ ടി യുടെ കോംപ്ലക്‌സും സന്ദർശിച്ചു.എം എ റസാക്ക് മാസ്റ്റർ എംഎൽഎ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
എംഎൽഎ കെ എം.അഭിജിത്ത് മുഖ്യാതിഥിയായി.

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് മില്ലി മോഹൻ, കുന്ദമംഗലം ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡണ്ട് സി കെ ഫസീല,ചാത്തമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് എംകെ നദീറ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്‌സൺ മാരായ ബൾക്കിസ് ടീച്ചർ, മുനീർ എരവത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കോഴിക്കോട് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്‌ടർ സി എസ് അമൃത, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ അഡീഷണൽ ഡയറക്‌ടർ സി എ സന്തോഷ്,ഫിസിക്കൽ എജുക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്പോർട്‌സ് ജോയിൻ്റ് ഡയറക്‌ടർ ഒളിമ്പ്യൻ പിആർ ശ്രീജേഷ്, സ്പോർട്‌സ് ഓർഗനൈസർ അജിത്ത് വർഗീസ്, കോഴിക്കോട് എസ് എസ് കെ ഡിപിസി ഡോ നിസാർ ചേലേരി, കോഴിക്കോട്
ആർഡിഡി, എസ് സുധ, ആർ കെ ഷാഫി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.

Also Read:സുൽത്താൻ ബത്തേരി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പൊലീസുകാരൻ മോഷ്ടിച്ച ഹാൻസ് ചാക്കുകൾ കണ്ടെത്തി

TAGGED:

NIT CHATHAMANGALAM
RENOVATION NIT CHATHAMANGALAM
SPORTS MINISTER O J JANEESH
KERALA SCHOOL SPORTS AND GAMES
KERALA STATE SCHOOL SPORTS 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.