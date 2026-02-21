വൈകിയെത്തിയ അതിഥികൾ; കൊളാവിപ്പാലം ആമ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന് ഉണർവേകി വീണ്ടും ഒലിവ് റിഡ്ലികൾ
പയ്യോളിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച 116 മുട്ടകളാണ് വിരിയിക്കാനായി ഹാച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. മണലെടുപ്പും കടൽഭിത്തിയും കാരണം ആമകളുടെ വരവ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിരുന്നു.
Published : February 21, 2026 at 11:25 AM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കടലാമ സംരക്ഷണത്തിനായി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചതിന് പിന്നാലെ കൊളാവിപ്പാലത്തെ ആമ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രതീക്ഷയെത്തിച്ച് ഒലിവ് റിഡ്ലി കടലാമ മുട്ടകൾ. പയ്യോളി തീരത്ത് നിന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കണ്ടെത്തിയ 116 മുട്ടകളാണ് വിരിയിക്കുന്നതിനായി നിലവിൽ ഹാച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. സാധാരണയായി ഓഗസ്റ്റ് മാസം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന മുട്ടയിടൽ സീസൺ ഇത്തവണ ഏറെ വൈകിയാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും ആമകളുടെ വരവ് തീരം സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.
പുലർച്ചെ പയ്യോളി കടപ്പുറത്ത് എത്തിയ ആനന്ദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സംഘമാണ് മുട്ടകൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ ഇവർ തീരം സംരക്ഷണ സമിതി അംഗങ്ങളെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സമിതി പ്രവർത്തകർ സ്ഥലത്തെത്തി മുട്ടകൾ ശേഖരിക്കുകയും കൊളാവിപ്പാലത്തെ ഹാച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് പ്രവർത്തകനായ സി സതീശൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ തവണ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് 254 മുട്ടകളാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. കൊളാവിപ്പാലം പ്രദേശത്ത് തീരം നശിച്ചതോടെ ആമകൾ മുട്ടയിടാൻ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ വളരെ വിരളമാണ്.
പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലെ സംരക്ഷണം
മുൻകാലങ്ങളിൽ കടൽ താണ്ടി കൊളാവിത്തീരത്ത് ആമകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന മുട്ടകൾ മനുഷ്യരും മറ്റ് ജീവികളും ഭക്ഷണമാക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ട് 1992ൽ ഏതാനും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ചേർന്ന് തീരം പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതി എന്ന പേരിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ 1998ൽ വനം വകുപ്പ് സഹായവുമായി എത്തുകയും പ്രവർത്തകർക്ക് വേതനം നൽകുന്നതിനായി ഫണ്ട് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സീസണിൽ അറുപത്തഞ്ചോളം ആമകൾ വരെ മുട്ടയിടാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അനിയന്ത്രിതമായ മണലെടുപ്പും കടലാക്രമണവും തീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികത നശിപ്പിച്ചു. തീരത്ത് കടൽഭിത്തി കൂടിയായതോടെ ആമകളുടെ വരവ് ഗണ്യമായി കുറയുകയായിരുന്നു.
കടലാമകളുടെ വരവ് കുറഞ്ഞതിനൊപ്പം പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകിയിരുന്ന വേതനം കൂടി നിലച്ചതോടെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം അടച്ചുപൂട്ടുന്ന സ്ഥിതിയിലെത്തിയിരുന്നു. സർക്കാർ ധനനിക്ഷേപം നടത്തിയാൽ കേന്ദ്രത്തെ പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രവർത്തകർ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതിന് ജീവൻ വച്ചത്. ആമകളുടെ വരവ് കുറഞ്ഞത് പ്രവർത്തകരെ നിരാശരാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ഇത്തവണ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കടലാമ സംരക്ഷണത്തിന് പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിച്ചത് വലിയ ഉണർവാണ് നൽകുന്നത്.
ഒലിവ് റിഡ്ലിയും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും
ലോകത്തുള്ള എട്ട് തരം കടലാമകളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വിഭാഗമായ ഒലിവ് റിഡ്ലിയാണ് ഇവിടെ പതിവായി മുട്ടയിടാൻ എത്തുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ മാർച്ച് വരെയാണ് ഇവ കടൽ താണ്ടി തീരത്തെത്തുന്ന സീസൺ. മുട്ട വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 50 ഗ്രാം ഭാരവും അഞ്ച് സെൻ്റീമീറ്റർ നീളവുമാണുണ്ടാകുക. പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് ഒരു മീറ്റർ നീളവും 80 കിലോ വരെ ഭാരവും വയ്ക്കും. മുട്ടകൾ വിരിയിക്കുന്നതിന് പുറമെ, അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന കടലാമകൾക്കായുള്ള സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം കൂടിയാണിത്. മത്സ്യബന്ധന വലകളിൽ കുടുങ്ങിയും ബോട്ടിൻ്റെ പ്രൊപ്പല്ലർ തട്ടിയും പരിക്ക് പറ്റുന്ന നിരവധി ആമകളെ ഇവിടെ എത്തിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ എത്തുന്ന കടലാമകൾക്ക് ആവശ്യമായ പരിചരണവും ഭക്ഷണവും നൽകി ആരോഗ്യം പൂർണമായും വീണ്ടെടുത്ത ശേഷം തീര സംരക്ഷകർ ഇവയെ കടലിലേക്ക് തന്നെ തുറന്നുവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
