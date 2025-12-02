ETV Bharat / state

പോസ്റ്റല്‍ വോട്ടോ ഓ വേണ്ട; 'സ്‌മാര്‍ട്ടാ'യി ബൂത്തിലെത്താനൊരുങ്ങി കേരളത്തിലെ മുതിര്‍ന്ന വോട്ടര്‍

105ാം വയസിലും വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വോട്ടറായ എംഎ അബ്‌ദുല്ല ബാഖവി. പ്രായത്തില്‍ സെഞ്ച്വറി പിന്നിട്ടെങ്കിലും വോട്ട് ആര്‍ക്കെന്നതൊക്കെ സസ്‌പെന്‍സായി സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ പെരുമ്പാവൂരുകാരന്‍.

MA Abdullah Baqavi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 2, 2025 at 12:03 PM IST

5 Min Read
എറണാകുളം: അബ്‌ദുള്ള ബാഖവിയെ കേരളം അറിയും. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഡിജി കേരളം പദ്ധതിയിലൂടെ ഡിജിറ്റല്‍ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച ഈ 105കാരന്‍ ഇപ്പോള്‍ വീണ്ടും വാര്‍ത്തയില്‍ നിറയാന്‍ പോവുകയാണ്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എംഎ അബ്‌ദുല്ല ബാഖവി. അതോടെ ഐക്യ കേരളപ്പിറവി മുതലുള്ള എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും വോട്ട് ചെയ്‌ത വോട്ടറെന്ന ബഹുമതിയും ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമാകും.

MA Abdullah Baqavi (ETV Bharat)

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്നോ പാര്‍ലമെന്‍റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്നോ ഒന്നുമുള്ള വേര്‍തിരിവൊന്നുമില്ല ഈ വോട്ടര്‍ മുത്തച്ഛന്. എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വോട്ട് ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മാത്രം പോസ്റ്റല്‍ വോട്ടാണ് ചെയ്‌തത്. ഇത്തവണ ചുറു ചുറുക്കോടെ പോളിങ് ബൂത്തില്‍ത്തന്നെ എത്തി വോട്ട് ചെയ്യാനാണ് അബ്‌ദുള്ള ബാഖവിയുടെ തീരുമാനം.

പെരുമ്പാവൂർ ഓടക്കാലി സ്വദേശിയാണ് എംഎ അബ്‌ദുല്ല ബാഖവി.105ാം വയസിലും വിലപ്പെട്ട സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്‍റെ സന്തോഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം. കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമില്ലെങ്കിലും വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്‌ചപ്പാടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്. പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മികച്ച സ്ഥാനാർഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വോട്ടര്‍ കൂടിയായ അബ്‌ദുല്ല ബാഖവി വ്യക്തമാക്കി.

അശമന്നൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഒമ്പതാം വാർഡിലെ വോട്ടറാണ് ഇദ്ദേഹം. 1957ൽ കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് നടന്ന തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ എല്ലാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിലും അബ്‌ദുല്ല ബാഖവി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരനായ അബ്‌ദുല്ല ബാഖവിക്ക് വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ആശങ്കയൊന്നുമില്ല. പരസഹായമില്ലാതെ തന്നെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരമാണല്ലോ വോട്ടെടുപ്പ്.

MA Abdullah Baqavi (ETV Bharat)

സ്ഥാനാർഥികളെല്ലാം വോട്ടഭ്യർഥിച്ച് എത്തിയിരുന്നു. എല്ലാവരോടും വോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞതായും അബ്‌ദുല്ല ബാഖവി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തിയാൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ ഒരാൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും. രാഷ്ട്രീയത്തിലുപരി സ്ഥാനാർഥിയെ പരിഗണിച്ചായിരിക്കും വോട്ട് ചെയ്യുക. ഐക്യ കേരളം നിലവിൽ വന്ന ശേഷമുള്ള എല്ലാ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും അറിയാം. എല്ലാവരെയും കുറിച്ചും നല്ല അഭിപ്രായമാണ്.

ഏറ്റവും ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണെന്നും അബ്‌ദുല്ല ബാഖവി പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് പിണറായിയെ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഭരണത്തിന്‍റെ ഗുണം പരിഗണിച്ചാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഫോണിൽ വാർത്തകൾ കാണാറുണ്ട്, പത്രം വായിക്കാറുണ്ട്.

നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസിലാക്കാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റില്‍ കേരളം സമ്പൂർണ ഡിജിറ്റല്‍ സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത നേടിയ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്നും എംഎ അബ്‌ദുല്ല ബാഖവി പറഞ്ഞു.

അനുഗ്രഹം തേടി സ്ഥാനാർഥികൾ: അബ്‌ദുല്ല ബാഖവിയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയാണ് തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലിറങ്ങിയതെന്ന് അശമന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് 9ാം വാർഡിലെ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർഥി അഷ്‌രി സെയ്‌ത് മുഹമ്മദും ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർഥി നിഷി ജബ്ബാറും ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി നിഷി ജബ്ബാറാണ് അബ്‌ദുല്ല ബാഖവിയെ സന്ദർശിച്ച് വോട്ട് ചോദിക്കാൻ ആദ്യം എത്തിയത്. സ്ഥാനാർഥിയായ ശേഷം ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് അബ്‌ദുല്ല ബാഖവിയെ കാണാനെത്തിയതെന്ന് നിഷി ജബ്ബാർ പറഞ്ഞു. നാമ നിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അബ്‌ദുല്ല ബാഖവിയെ കണ്ട് അനുഗ്രഹം തേടിയിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വോട്ടറായ അബ്‌ദുല്ല ബാഖവി തന്‍റെ വോട്ടറാണെന്നതില്‍ അഭിമാനമാണെന്നും നിഷി ജബ്ബാർ പറഞ്ഞു.

Candidate With MA Abdullah Baqavi (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ഇടതുമുന്നണിയെ വിജയിപ്പിച്ച അശമന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് ഒമ്പതാം വാർഡിൽ മുസ്‌ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാർഥിയായ താൻ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. നിരവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള പ്രദേശമാണിത്. റോഡുകളെല്ലാം പൊട്ടിപൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കുടിവെള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ട്. ജനങ്ങൾ ഒരു മാറ്റത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായാണ് വോട്ടർമാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് മനസിലാകുന്നതെന്നും നിഷി ജബ്ബാർ വ്യക്തമാക്കി.

ഇത്തവണ യുഡിഎഫിന് വിജയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ട്രഷറർ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി നടക്കാതിരുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ വാർഡിൽ നടപ്പാക്കാനാണ് യുഡിഎഫ് വോട്ട് ചോദിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് പിന്നാലെ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർഥി അഷ്‌രി സെയ്‌ത് മുഹമ്മദും അബ്‌ദുല്ല ബാഖവിയെ കാണാനെത്തി. ഇത്തവണയും ഇടതുമുന്നണി വിജയിക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമാണുള്ളതെന്ന് അഷ്‌രി സെയ്‌ത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി തവണ അബ്‌ദുല്ല ബാഖവിയെ കണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകയും സ്ഥാനാർഥിയായ തന്നെ നല്ല പരിചയമുണ്ട്. സർക്കാറിന്‍റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. യുവ തലമുറയിലൂടെ നാട് വികസിക്കണമെന്നാണ് തന്‍റെ നിലപാട്. അതിനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

അബ്‌ദുല്ല ബാഖവിയുടെ പഠന കാലം: മൂവാറ്റുപുഴ മുളവൂരിലെ ആലി- ആമിന ദമ്പതികളുടെ മകനായി 1920ൽ ജനിച്ച അബ്‌ദുല്ല ബാഖവി പ്രാഥമിക സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം മുഴുവൻ സമയം മത പഠനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഉപരിപഠനത്തിനായി വെല്ലൂർ ബാഖിയത്തിലേക്ക് പോയി. ശൈഖ് ആദം ഹസ്റത്തിന്‍റെ ശിക്ഷണത്തിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. ബാഖവി ബിരുദം നേടി കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. തുടർന്ന് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ വിവിധ പള്ളികളിൽ ഖത്തീബും അധ്യാപകനുമായി സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചു.

ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതയിലൂടെ ചരിത്രം സൃഷ്‌ടിച്ചു: വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കവേയാണ് ഡിജി കേരളം പദ്ധതിയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ പഠിതാവായ അബ്‌ദുള്ള മൗലവി 105ാം വയസിൽ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരനായത്. സ്‌മാർട്ട് ഫോണിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ലോകവിവരങ്ങൾ അറിയുന്നത്.

യൂട്യൂബും ഫേസ് ബുക്കും ഗൂഗിളുമെല്ലാം ഈ വയോധികന് സുപരിചിതമാണ്. 2025 ഓഗസ്റ്റ് 21ന് കേരളം 99.99 ശതമാനം ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതയോടെ സമ്പൂർണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അബ്‌ദുള്ള മൗലവിയും ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ ഇടം നേടുകയായിരുന്നു.

ജീവിതം മാറ്റി മറിച്ച കൊവിഡ്‌ കാലം: ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുള്ള അബ്‌ദുള്ള മൗലവി കഴിഞ്ഞ കൊവിഡ് കാലത്താണ് ഡിജിറ്റൽ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് കടന്നത്. സ്ഥിരമായി പത്രം വായിച്ചിരുന്ന പിതാവ് കൊവിഡ് കാലത്ത് പത്രം കിട്ടാതായതോടെയാണ് ഫോണിൽ പത്രം വായിക്കാൻ കഴിയുമോയെന്ന് ഇളയ മകനായ ഫൈസൽ അലിയോട് സംശയം ചോദിച്ചത്. ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരനാകാനുള്ള ആദ്യ ചുവടുവയ്‌പ്പായിരുന്നു അബ്‌ദുള്ള മൗലവിയുടെ ആ സംശയം.

പിന്നീട് താനും മക്കളും ഉപ്പയുടെ ആഗ്രഹത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഫൈസൽ അലി പറഞ്ഞു. പേരക്കുട്ടിയായ ഷാക്കിർ ആയിരുന്നു വല്യുപ്പയെ സ്‌മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത്. ഇതിനിടെ അശമന്നൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഡിജി കേരള പ്രവർത്തകർ വീട്ടിലെത്തി പരിശീലനവും നൽകി.

ഇതോടെ 105കാരനായ അബ്‌ദുള്ള മൗലവി ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരനാവുകയും സ്‌മാർട്ട് ഫോൺ സ്വന്തമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പര്യാപ്‌തനാവുകയും ചെയ്‌തു. വോയ്‌സ് ടൈപ്പിങ്‌ ഉപയോഗിച്ച് തന്‍റെ പിതാവ് യൂട്യൂബിൽ സേർച്ച് ചെയ്‌ത് വാർത്തകൾ കാണുകയും പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടന്ന് മകൻ ഫൈസൽ അലി പറഞ്ഞു. ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തേക്ക് തന്നെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച ഇപ്പോൾ വിദേശത്തുള്ള പേരക്കുട്ടി ഷാക്കിറിനെ ദിവസവും വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യണമെന്നത് അബ്‌ദുള്ള ബാഖവിക്ക് നിർബന്ധമാണ്.

