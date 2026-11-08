നൂറ് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കം; ചേർത്തല താലൂക്ക് ഓഫിസിലെ പഴയ കെട്ടിടം ചരിത്ര സ്മാരകമാകുന്നു
ആലപ്പുഴയിലെ ചേർത്തല താലൂക്ക് ഓഫിസിലെ പഴയ കെട്ടിടം ചരിത്ര സ്മാരകമാവുന്നു. ഒരേക്കറിലേറെ വരുന്ന വളപ്പിൽ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ അത്യാധുനിക അനക്സ് നിർമ്മിക്കാൻ ഒരുക്കമായി.
Published : November 8, 2026 at 6:31 PM IST
ആലപ്പുഴ: നൂറ് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ചേർത്തല താലൂക്ക് ഓഫിസിലെ പഴയ കെട്ടിടം ചരിത്ര സ്മാരകമായി സംരക്ഷിച്ച്, ഒരേക്കറിലേറെ വരുന്ന വളപ്പിൽ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ അത്യാധുനിക അനക്സ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള നീക്കം വേഗത്തിലായി.
തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നെത്തിയ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ചീഫ് ആർക്കിടെക്ട് കെ.എസ്. സുജീറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കെട്ടിടവും നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സ്ഥലവും വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ പി. പ്രദീപ് കുമാർ , പിഡബ്ല്യുഡി അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ പി.ബി. ഷിനാസ്, ശംഭു. പി (കിഫ്ബി) എന്നിവരും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.
രാജഭരണകാലത്ത് നിർമ്മിച്ച 1500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കെട്ടിടമാണിത്. അന്ന് ഇവിടെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനും ജയിലും വിചാരണ സ്ഥലവും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് സമീപത്താണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തല ഡി.വൈ.എസ്.പി ഓഫിസും സിവിൽ സ്റ്റേഷനും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
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പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റി അവിടെ പുതിയ കെട്ടിടം പണിയുക എന്നതായിരുന്നു ആദ്യ പദ്ധതി. എന്നാൽ ഈ കെട്ടിടം ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകമായി നിലനിർത്തണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി ഉയർന്നതോടെ പദ്ധതി മാറുകയായിരുന്നു. ആ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് ചീഫ് ആർക്കിടെക്ടിനെക്കൊണ്ട് വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തിച്ചതെന്ന് പി. പ്രസാദ് എംഎൽഎ പറഞ്ഞു.
പരിശോധനയിൽ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രക്ചർ നല്ല കരുത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഇതിനെ പൂർണ്ണമായും അൺഫിറ്റ് ആക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ആർക്കിടെക്ടിൻ്റെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ തനിമ കളയാതെ, മുൻവശത്ത് വലിയ നിർമ്മാണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെറിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ മാത്രം നടത്തി സംരക്ഷിക്കാനാണ് ആലോചന.
പഴയ ഓട് മാറ്റി അടിയിൽ ജി.ഐ ഷീറ്റ് ഇട്ട് വീണ്ടും ഓട് പാകി ചോർച്ച പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാനും ഉൾഭാഗത്ത് തടിയുടെ സീലിങിന് പകരം ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് സീലിങും സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ ഫ്രെയിമും ഉപയോഗിച്ച് കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിൽ നവീകരിക്കാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ഫൗണ്ടേഷൻ ജോലികൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡിസൈനിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയുമെന്നും സംഘം വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് അനക്സിന് വേണ്ടി അനുവദിച്ച 11.5 കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് പുതിയ നിർമ്മാണം നടക്കുക. പണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലെന്നും പ്രൊപ്പോസൽ ലഭിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസമാണ് ഇത്രയും നാൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്തംഭിക്കാൻ കാരണമായതെന്നും എംഎൽഎ പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ സ്കെച്ചും പ്ലാനും തയ്യാറായ ഘട്ടത്തിലാണ് സംരക്ഷണ ആവശ്യം ഉയർന്നത്.
പഴയ കെട്ടിടം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ രൂപരേഖ വളരെ വേഗത്തിൽ തയ്യാറാക്കി നൽകാമെന്ന് ആർക്കിടെക്ട് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്രദവും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ളതുമായ മനോഹരമായ അനക്സ് ഉടൻ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും എംഎൽഎ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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