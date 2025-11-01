ETV Bharat / state

കക്കോടിയിൽ മതിലിടിഞ്ഞു വീണു; അതിഥി തൊഴിലാളിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് അപകടം.

ODISHA NATIVE DIED IN WORKPLACE ACCIDENT DEATH WORKPLACE DEATHS Wall Collapsed Kozhikode
Incident Site. (ETV Bharat)
കോഴിക്കോട്: കക്കോടിയിൽ കോൺക്രീറ്റ് മതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണ് അതിഥി തൊഴിലാളിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഒഡിഷ സ്വദേശി ഉദയ് മാഞ്ചിയാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് (നവംബര്‍ 01) രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് അപകടം.

കക്കോടിയിലെ ശശീന്ദ്ര ബാങ്ക് കോട്ടുപാടം റോഡിന് സമീപത്തെ വീടിന് ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടാൻ എത്തിയതായിരുന്നു ഉദയ് മാഞ്ചി. ചെങ്കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് മതിൽ കെട്ടുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് തൊട്ടടുത്ത ഉയരത്തിലുള്ള വീടിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് മതിൽ ഇടിഞ്ഞ് ദേഹത്തേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർ നിസാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഉദയ്‌ മാഞ്ചി മതിലിനടിയിൽ അമർന്നു പോവുകയായിരുന്നു.

രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‍റെ ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

ശബ്‌ദം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ വീട്ടുകാരും പരിസരവാസികളും ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി ഇയാളെ പുറത്ത് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. തുടർന്ന് വെള്ളിമാടുകുന്ന് ഫയർ യൂണിറ്റിൽ വിവരമറിയിച്ചു. വെള്ളിമാടുകുന്ന് ഫയർ യൂണിറ്റ് സ്ഥലത്തെത്തി ദ്രുതഗതിയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി.

കോൺക്രീറ്റ് ഭിത്തിക്കും കല്ലുകൾക്കും മണ്ണിനും ഇടയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ഉദയ്‌ മാഞ്ചിയെ പുറത്ത് എത്തിച്ചു. തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചു. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികളും പോസ്റ്റുമോർട്ടവും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വീട്ടു നൽകും.

ഏറെ ഉയരത്തിലുള്ള മതിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ മഴയിൽ കുതിർന്നതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്. ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കുഴിയെടുത്ത് മറ്റൊരു മതിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് ഉയരത്തിലുള്ള മതിൽ നിലം പതിച്ചത് ആകാമെന്നാണ് നിഗമനം.

പൊലീസിൻ്റേയും ഫയർ യൂണിറ്റിൻ്റേയും പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. ഏതായാലും അപകട സമയത്ത് കൂടുതൽ പേർ ഈ ഭാഗത്ത് ഇല്ലാതിരുന്നത് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കി.

