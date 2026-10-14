ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ 'ഓടത്ത'യും ഹോർത്തൂസ് മലബറിക്കസിൻ്റെ പിറവിയും
ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി കൊൽക്കത്തയിൽ ഔദ്യോഗികമായി ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും മുൻപ് സ്ഥാപിതമായതിനാലാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ ഓടത്തയെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സസ്യോദ്യാനമായി കണക്കാക്കുന്നത്.
Published : October 14, 2026 at 10:30 AM IST
പര്വീസ് കെ
എറണാകുളം: ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സസ്യോദ്യാനമായ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ 'ഓടത്ത' പൈതൃക നഗരത്തിൻ്റെ സമ്പന്നമായ ഇന്നലെകളെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ചരിത്ര നിർമിതിയും കാലത്തോടൊപ്പം അപ്രത്യക്ഷമാവുകയായിരുന്നു.
ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് പിറന്ന ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ഔഷധത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകൾ ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്ന കൽത്തൂണുകളിൽ മാത്രമായി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതുൾപ്പെടെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വലിയ അനാസ്ഥയാണ് അധികൃതർ കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചരിത്രസ്നേഹികൾ ശക്തമായ വിമർശനമുന്നയിക്കുന്നു.
തോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യാനം എന്നർഥം വരുന്ന 'ഹോർത്ത' എന്ന ഡച്ച് വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഓടത്ത എന്ന പ്രാദേശിക നാമം രൂപപ്പെട്ടത്. കേരളത്തിലെ സസ്യസമ്പത്തിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന 12 വാള്യങ്ങളുള്ള 'ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ്' (മലബാറിൻ്റെ ഉദ്യാനം) എന്ന വിഖ്യാത ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിൻ്റെ പിറവി ഈ സസ്യോദ്യാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്.
ഗവേഷണത്തിനും പഠനത്തിനായി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച അപൂർവ്വ സസ്യങ്ങൾ ഓടത്തയിലാണ് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട പരിശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിൽ 1678 നും 1693 നും ഇടയിൽ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നിന്നാണ് ഈ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സസ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ മലയാളം ലിപിയും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.
അച്ചടി രൂപത്തിൽ മലയാള ഭാഷ ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിലൂടെയാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അറബിക്, ദേവനാഗരി ലിപികളും ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 200 താളുകൾ വീതമുള്ളതാണ് ഓരോ ഭാഗവും. തെക്കേ ഓടത്ത, വടക്കേ ഓടാത്ത, കിഴക്കേ ഓടാത്ത, പടിഞ്ഞാറേ ഓടാത്ത എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രദേശവാസികൾ ഇവിടുത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
ഇവ അന്നത്തെ സസ്യോദ്യാനത്തിൻ്റെ നാല് അതിരുകളായിരുന്നുവെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിൻ്റെ ഭാഗമായി അന്ന് ശേഖരിച്ച് നട്ടുവളർത്തിയ അപൂർവ്വ ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ ചില ചെടികൾ ഇന്നും ഓടത്തയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ സസ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന ഈ വലിയ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രസ്മാരകമായി ഓടത്ത സംരക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോയതിൽ ചരിത്രാന്വേഷികളും ഗവേഷകരും ദുഃഖിതരാണ്.
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ഇതിനു ശേഷമാണ് ചെടികളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പോലും രേഖപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയത്. ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിൽ ലാറ്റിൻ, ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, അറബി പേരുകളെല്ലാം ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ ലോകത്തിനു പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഗ്രന്ഥവും അതോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ കൊച്ചിയിൽ സ്ഥാപിതമായതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
ഡച്ച് ഭരണകാലത്ത് അന്നത്തെ ഗവർണ്ണറായിരുന്ന ഹെൻറിക് ആൻഡ്രിയൻ വാൻറീഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിൻ്റെ രചന നടന്നത് കൊച്ചിയിലെ ഡാവിഡ് ഹാൾ എന്ന് ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഗവർണറുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ വെച്ചായിരുന്നുവെന്ന് കൊച്ചിയുടെ പൈതൃകവും ചരിത്രവും ചർച്ച ചെയ്ത നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവായ എംഎം സലിം പറഞ്ഞു. വാൻറീഡിൻ്റെ സഹായികളായി പ്രവർത്തിച്ചത് പ്രധാനമായും കൊച്ചിക്കാരായ രംഗ ഭട്ട്, വിനായക പണ്ഡിറ്റ്, അപ്പു ഭട്ട് തുടങ്ങിയ മൂന്ന് വൈദ്യന്മാരായിരുന്നു. ചേർത്തല കരപ്പുറം കൊടകരപ്പള്ളി സ്വദേശി ഇട്ടി അച്ചുതൻ വൈദ്യരും രചനയുടെ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രരേഖകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഓടത്തയിൽ സസ്യങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച്, അവയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് തയ്യാറാക്കിയത്. എന്നാൽ സമ്പന്നമായ ഈ ചരിത്രത്തോട് അധികൃതർ കാണിക്കുന്നത് തികഞ്ഞ അവഗണനയാണെന്ന് എംഎം സലിം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഓടത്തയുടെ ഏത് സമയവും തകർന്നു വീഴാവുന്ന കവാടത്തിൻ്റെ ഒരു തൂണ് മാത്രമാണ് ഇന്ന് അവശേഷിക്കുന്നത്. ചരിത്രം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നത് വളരെ വേദനപ്പിക്കുന്നതാണ്.
കൊച്ചിയിലൊരു ഡച്ച് ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനുണ്ടായിരുന്നുവെന്നതിനുള്ള ഭൗതികമായ തെളിവാണ് ഈ ചെങ്കൽ തൂണ് മാത്രമാണ്. നേരത്തെ ഇവിടെയൊരു ഗേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പിച്ചളയുടെ ഭാഗമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇതെല്ലാം പിന്നീട് എപ്പോഴോ അപഹരിക്കപ്പെട്ടു. കൊച്ചിക്കായി ഡച്ചുകാർ നിരവധി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയുടെയെല്ലാം ചരിത്രശേഷിപ്പുകൾ സസംരക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോവുകയായിരുന്നു.
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