വനിത കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷയ്ക്കും വാട്സാപ്പിൽ 'അശ്ലീലസന്ദേശം'; പ്രതി ജഗദീഷ് ഒടുവിൽ കുടുങ്ങി
Published : March 31, 2026 at 8:13 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷയ്ക്ക് വാട്സാപ്പ് വഴി നിരന്തരം അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും അയച്ച കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ. തളിപ്പറമ്പ് മുയ്യം സ്വദേശി പുത്തൻവീട്ടിൽ ജഗദീഷ് (37) നെയാണ് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷയുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുത്ത് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
രണ്ട് മാസമായി പ്രതി നിരന്തരം അശ്ലീല ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും അയയ്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും രണ്ടാഴ്ച മുൻപാണ് താൻ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതെന്നും വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ പി. സതീദേവി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പരിചയക്കാരിൽ നിന്നാണ് പ്രതി അധ്യക്ഷയുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് സിറ്റി സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് എസിപി ഷാജി പറഞ്ഞു.
പ്രതിക്ക് വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷയുമായി മുൻപരിചയമോ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളോ ഇല്ല. എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതെന്ന ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകിയില്ലെങ്കിലും പ്രതി കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. പ്രതിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് നിരവധി സ്ത്രീകൾക്ക് സമാനമായ ദൃശ്യങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും അയച്ചിട്ടുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമീപവാസികളായ സ്ത്രീകൾക്കും ഇയാൾ ശല്യമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.
മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഐപി അഡ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതിയെ കണ്ടെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ 27-ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയെ അഡീഷണൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. സിറ്റി പോലീസ് കമ്മിഷണർ കെ. കാർത്തിക്കിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ തപോഷ് ബസുമതാരിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണർ ഷാജി എം.കെ.യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
അശ്ലീല സന്ദേശമയ്ക്കൽ: ഐടി ആക്ട് പ്രകാരം ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യം
ഇന്ത്യയിലെ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെയും ഇലക്ട്രോണിക് വ്യാപാര സംവിധാനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രധാന നിയമമാണ് 2000 ഒക്ടോബർ 17-ന് നിലവിൽ വന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് (IT Act). ഡിജിറ്റൽ ഒപ്പുകൾക്ക് നിയമസാധുത നൽകാനും ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കാനും സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും ഈ നിയമം സഹായിക്കുന്നു. ഹാക്കിംഗ്, ഡാറ്റ മോഷണം, അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കൽ, സൈബർ തീവ്രവാദം, സ്വകാര്യത ലംഘനം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് സെക്ഷൻ 66ഇ (Section 66E) ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കടുത്ത ശിക്ഷയാണ് നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത്.
