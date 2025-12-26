ETV Bharat / state

ചട്ടലംഘനം നടന്നു; ബിജെപിയുടെ 20 കൗൺസിലർമാർക്കെതിരെ എൽഡിഎഫ് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക്, കലക്ടർക്കെതിരെയും പരാതി

ഇന്നു രാവിലെ മേയര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ തുടങ്ങും മുന്‍പു തന്നെ 20 ബിജെപി കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടത്തിയത് ചട്ട വിരുദ്ധമായാണെന്നും അത്രയും പേരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍നിന്ന് മാറ്റി നിര്‍ത്തണമെന്നും ദീപക് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കലക്ടര്‍ അംഗീകരിച്ചില്ല

OATH VIOLATION ROW TVM COPN
എസ് പി ദീപക് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 26, 2025 at 7:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: സ്വതന്ത്രൻ്റെ പിന്തുണയോടെ കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടി തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ ആദ്യമായി ഭരണത്തിലേറിയ ബിജെപിക്കെതിരെ സത്യ പ്രതിജ്ഞാ ചട്ടലംഘനം ആയുധമാക്കാനൊരുങ്ങി മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷമായ എല്‍ഡിഎഫ്. ബിജെപിയുടെ 20 കൗണ്‍സിലര്‍മാരുടെ സത്യ പ്രതിജ്ഞ സംബന്ധിച്ച് മുന്‍സിപ്പല്‍ നിയമവും ചട്ടവും ലംഘിച്ചുവെന്നും ഇവരെ മാറ്റി നിര്‍ത്തണമെന്നുമാവശ്യപ്പെട്ട് വരണാധികാരി കൂടിയായ ജില്ലാ കലക്ടര്‍ അനുകുമാരിക്ക് പരാതി നല്‍കിയെങ്കിലും അവര്‍ പരാതി തള്ളുകയായിരുന്നെന്ന് കോര്‍പ്പറേഷനിലെ സിപിഎം പാര്‍ലമെൻ്ററി പാര്‍ട്ടി നേതാവ് എസ് പി ദീപക് ആരോപിച്ചു.

ഇന്നു രാവിലെ മേയര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ തുടങ്ങും മുന്‍പു തന്നെ 20 ബിജെപി കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടത്തിയത് ചട്ട വിരുദ്ധമായാണെന്നും അത്രയും പേരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍നിന്ന് മാറ്റി നിര്‍ത്തണമെന്നും ദീപക് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കലക്ടര്‍ അംഗീകരിച്ചില്ല. സത്യ പ്രതിജ്ഞ പൂര്‍ത്തിയാക്കി രജിസ്റ്ററില്‍ ഒപ്പിട്ടതോടെ അവര്‍ കൗണ്‍സിലര്‍മാരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും പരാതിക്കാര്‍ക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് കലക്ടര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികളിലേക്കു കടക്കുകയായിരുന്നു. മേയര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പും തികച്ചും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായാണ് നടന്നതെന്ന് ദീപക് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

എസ് പി ദീപക് (ETV Bharat)

20 കൗണ്‍സിലര്‍മാരുടെ സത്യ പ്രതിജ്ഞ മുന്‍സിപ്പല്‍ ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ്. ദൈവനാമത്തിലോ ദൃഢപ്രതിജ്ഞയോ ആണ് സത്യ പ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ചട്ടം അനുശാസിക്കുന്നതെങ്കില്‍ അതിനു വിരുദ്ധമായാണ് ബിജെപിയുടെ 20 കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സത്യ പ്രതിജ്ഞയ്ക്കായി ചട്ടപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ പ്രത്യേക വാചകങ്ങളില്‍ നിന്ന് ബിജെപി കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ വ്യതിചലിച്ചു. ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരവധി നിരീക്ഷണങ്ങളിലും വിധികളിലും അത്തരത്തില്‍ ഒരു ചട്ടലംഘനം പാടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത്തരത്തില്‍ നടത്തുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞകളെ സത്യ പ്രതിജ്ഞയായി കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇക്കാര്യം തെളിവുകളോടെ മേയര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ റിട്ടേണിങ് ഓഫീസറായ ജില്ലാ കലക്ടറുടെ മുന്നില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടും താന്‍ ഇതില്‍ ഇടപെടുന്നില്ലെന്നും പരാതിക്കാര്‍ക്ക് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കൂടിയായ കലക്ടര്‍ മേയര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കു നീങ്ങുകയായിരുന്നു. സത്യ പ്രതിജ്ഞയുടെ വീഡിയോ സഹിതം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയായിരുന്നു കലക്ടര്‍ക്ക് പരാതി നല്‍കിയത്.

ഡെപ്യൂട്ടിമേയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആശാനാഥ് ഭാരതാംബയുടെ പേരിലാണ് സത്യ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. ബിജെപി മേയര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ പിന്താങ്ങിയ എം ആര്‍ ഗോപന്‍ പരശുരാമൻ്റെ പേരിലാണ് സത്യ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. അത്തരത്തില്‍ സത്യ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത 20 പേരെയും മാറ്റി നിര്‍ത്തിയായിരുന്നു ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തെ കാവി വത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ബോധപൂര്‍വമായ ശ്രമമാണ് ബിജെപി സത്യ പ്രതിജ്ഞയിലൂടെ തുടങ്ങി വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എല്‍ഡിഎഫ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് ദീപക് പറഞ്ഞു.

സ്വാഭാവികമായും കലക്ടര്‍ ഇതിനു മറുപടി പറയേണ്ടിവരും. നഗരത്തിലെ ഓരോ വാര്‍ഡുകളിലെയും വികസനം സംബന്ധിച്ച് എഴുതിക്കൊടുക്കണമെന്നും അത് അവര്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്കു കൈമാറുമെന്നും പറയുന്നത് മുന്‍സിപ്പല്‍ നിയമങ്ങളുടെ നഗ്നമായ വെല്ലുവിളിയാണ്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ കൗണ്‍സിലില്‍ കൂടിയിരുന്നാണ് അതാത് വാര്‍ഡുകളിലെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്. നഗരസഭാ ഭരണത്തിലേക്ക് ബിജെപി നേതൃത്വത്തിനു പിന്‍വാതിലിലൂടെ നുഴഞ്ഞു കയറാനാണ് ഈ നീക്കമെന്നിം ദീപക് ആരോപിച്ചു.

Also Read: സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞിട്ടും നഗരസഭ അധ്യക്ഷ 'പുറത്ത്'; പെരുമ്പാവൂരിലെ രാഹുകാലവും കുടിയൊഴിപ്പിക്കലും

TAGGED:

THIRUVANANTHAPURAM CORPORATION
OATH VIOLATION ROW
S P DEEPAK
MAYOR ELECTION
OATH VIOLATION ROW TVM COPN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.