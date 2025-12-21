ETV Bharat / state

'പത്മ'പ്രഭയിൽ തിളങ്ങി തിരുവനന്തപുരം; സത്യവാചകം ചൊല്ലി അംഗങ്ങള്‍, കോർപ്പറേഷനിലെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായി

TRIVANDRUM CORPORATION COUNCILLORS OATH TAKING CEREMONY KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 BJP
Oath taking ceremony of councillors from Trivandrum coorporation (ETV Bharat)
Published : December 21, 2025 at 4:17 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ കക്ഷിയായ ബിജെപി അങ്ങനെ നഗരസഭാ ഭരണത്തിലേയ്ക്ക്... കേരള സംസ്ഥാന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയം കൊയ്‌ത ബിജെപി കൗൺസിലർമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായി.

ഇന്ന് (ഡിസംബർ 21) രാവിലെ 11:30-നാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായത്. കഴിഞ്ഞ 35 വർഷമായുള്ള തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ ഇടത് കോട്ട തകർത്ത് ബിജെപി ആദ്യമായി ഭരണം പിടിച്ച കോർപ്പറേഷനിൽ വലിയ ആഘോഷങ്ങളോടെയാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ നടന്നത്.

ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഘോഷയാത്രയായാണ് കൗൺസിലർമാർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫിസിൽ എത്തിയത്. മുതിർന്ന അംഗമായ ആർ ക്ലീറ്റസിനും മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കും ജില്ലാ കലക്‌ടർ അനുകുമാരി സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില്‍ നടന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങില്‍നിന്ന് (Special Arrangement)

101 വാർഡുകളിലായി 50 സീറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായത്. എൽഡിഎഫിന് 29 സീറ്റും യുഡിഎഫിന് 18 സീറ്റുമാണ് നേടാനായത്. മേയർ, ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ ഡിസംബർ 26ന് നടക്കും.

ബിജെപിയിൽ നിന്ന് വിവി രാജേഷ്, ആർ ശ്രീലേഖ, കരമന അജിത്ത് എന്നിവരെയാണ് മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധി ഡിസംബർ 20-ന് അവസാനിച്ചതിനാലാണ് അവധി ദിവസമായിരുന്നിട്ടും ഞായറാഴ്‌ച തന്നെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്.

തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച കൗൺസിലർ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം അധികാരമേൽക്കുന്നു (ETV Bharat)

കേരളത്തിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌ത് വിജയികൾ

സംസ്ഥാനത്തെ 1,200 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി ആയിരക്കണക്കിന് അംഗങ്ങളാണ് ഞായറാഴ്‌ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് നടന്ന ചടങ്ങുകളിൽ പ്രതിജ്ഞാവാചകം ചൊല്ലി അധികാരത്തിലേറിയത്. നിലവിലെ ഭരണസമിതികളുടെ കാലാവധി ഡിസംബർ 20-ന് അവസാനിച്ചതിനാൽ അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഭരണം ഒഴിവാക്കാനാണ് സർക്കാർ പ്രത്യേക ചട്ടഭേദഗതി വരുത്തിയത്. ഇതാണ് അവധി ദിനമായിട്ടും പുതിയ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ചുമതല ഏൽക്കേണ്ടി വന്നത്.

തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച കൗൺസിലർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു (ETV Bharat)

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ 71 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെയും 11 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലെയും എട്ട് നഗരസഭകളിലെയും കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിലെയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെയും അംഗങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തു. കണ്ണൂർ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങില്‍ മാട്ടൂൽ ഡിവിഷനില്‍ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുതിര്‍ന്ന അംഗം എസ് കെ പി സക്കറിയക്ക് വരണാധികാരിയായ ജില്ലാ കലക്‌ടർ അരുൺ കെ വിജയൻ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രിയദർശിനി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖ വ്യക്തികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു. മുതിർന്ന അംഗവും ആലങ്ങാട് ഡിവിഷനില്‍ നിന്നുള്ള സിൻ്റ ജേക്കബിന് ജില്ലാ കലക്‌ടർ ജി പ്രിയങ്ക സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. തുടർന്ന് സിൻ്റ ജേക്കബ് മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.

TRIVANDRUM CORPORATION
COUNCILLORS OATH TAKING CEREMONY
KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
BJP
OATH TAKING IN TVM COORPORATION

