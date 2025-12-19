ETV Bharat / state

'ഒരു പോയിന്‍റില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം യോജിക്കാൻ കഴിയും, അത് നഗരവികസനമാണ്': നിയുക്ത കോഴിക്കോട് മേയർ ഒ. സദാശിവൻ

കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ മേയറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒ സദാശിവൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.

KOZHIKODE CORPORATION O SADASIVAN KOZHIKODE MAYOR DR JAYASREE KKD DEPUTY MAYAR O SADASIVAN
Kozhikode corporation new mayor O Sadasivan (ETV Bharat)
December 19, 2025

കെ. ശശീന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട്: അപ്രതീക്ഷിതവും അവിചാരിതവും ആയിരുന്നു മേയർ പദവി എന്ന് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ നിയുക്ത മേയർ ഒ. സദാശിവൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഭാരിച്ച ചുമതലയാണ് വന്നുചേർന്നത്. അത് എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്നും സദാശിവൻ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ രണ്ടു തവണയായി കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ ആയതിൻ്റെ അനുഭവ പരിചയം മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഗുണപ്രദമാകും എന്ന വിശ്വാസമുണ്ട്. കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ സിപിഎമ്മിൻ്റെ ലീഡർ ഒപ്പം ധനകാര്യ സ്‌റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയിലെ പ്രവർത്തനം ഇതെല്ലാം വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു. ഒപ്പം പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ആർജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും മുന്നോട്ടുള്ള പാത പ്രയാസം ഇല്ലാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് സദാശിവൻ പറഞ്ഞു.

KOZHIKODE CORPORATION O SADASIVAN KOZHIKODE MAYOR DR JAYASREE KKD DEPUTY MAYAR O SADASIVAN
നിയുക്ത കോഴിക്കോട് മേയർ ഒ. സദാശിവൻ (ETV Bharat)

കോഴിക്കോട് നഗരം ഇപ്പോഴും പല പ്രശ്‌നങ്ങളെയും നേരിടുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഭരണകാലത്ത് പല പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാലിന്യ പ്രശ്‌നം തന്നെയാണ് പ്രധാന തലവേദന. എങ്കിലും അതിന് ഒരു പരിധി വരെ പരിഹാരം കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെയും ചില പ്ലാൻ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ, കോഴിക്കോട് പട്ടണത്തെ മാലിന്യമുക്തമാക്കാൻ വലിയ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്‌ത് കൂട്ടായി മുന്നോട്ടുപോകും. ആർക്കും പരാതിയില്ലാത്ത ഒരു നഗരമായി കോഴിക്കോടിനെ ഉയർത്തുമെന്നും സദാശിവൻ പറഞ്ഞു.

കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിൽ മാലിന്യ പ്രശ്‌നത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും തൻ്റെ ആദ്യ പരിഗണന എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിലുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് തുടർച്ച എന്നത് വലിയ ഘടകമാണ്. അതിനൊപ്പം കാലാനുസൃതമായ പല പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കാനും ഊർജിത ശ്രമം ഉണ്ടാകും. വിദഗ്‌ധരായ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചായിരിക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കേവല ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാതെയാണ് ഇടതുപക്ഷം ഭരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. 76 ൽ 35 സീറ്റാണ് ഭരണപക്ഷത്തിന് ഉള്ളത്. അതേസമയം പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള യുഡിഎഫിനും ബിജെപിക്കും കൂടി 41 അംഗബലം ഉണ്ട്. അവരെയൊക്കെ നേരിടാനുള്ള കരുത്ത് ആർജിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായിരിക്കും. നഗര വികസനത്തിനും ജനക്ഷേമത്തിനും ഭരണപക്ഷമോ പ്രതിപക്ഷമോ ഇല്ല. ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു കക്ഷിക്കും എതിർപ്പുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. അതാണ് യോജിപ്പിൻ്റെ മേഖല. മറ്റ് വിവാദങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അവസരം ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി യോജിച്ച പ്രവർത്തനം ആയിരിക്കും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന നാളുകളിൽ ഉണ്ടാവുകയെന്നും സദാശിവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ മേയറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒ സദാശിവൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് സദാശിവൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായത്. 1980ല്‍ ഡിവൈഎഫ്ഐയിൽ അംഗമായി. ഘട്ടംഘട്ടമായി പാർട്ടിയിൽ വിവിധങ്ങളായ ചുമതലകൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് വേങ്ങേരി സർവീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലേക്ക് ഡയറക്‌ടറായാണ്. നിലവിൽ അർബൻ കോർപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഡയറക്‌ടർ ബോർഡ് അംഗമാണ് സദാശിവൻ.

പാർട്ടിയിലും കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിലും പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ച ഘടകം കൃഷിയാണ്. ചെറുപ്പം മുതൽ കാർഷിക രംഗത്തുണ്ട്. പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന സമയത്തും കൃഷിയോടുള്ള താത്‌പര്യം നിലനിർത്തി.

ഒന്ന് രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് കുറച്ചു പേർ ചേർന്ന് ഇപ്പോഴും പച്ചക്കറിയും പപ്പായയും കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മേയർ കസേരയിലേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴും കൃഷിയെ നിലനിർത്തിപ്പോകും. കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന കാർഷിക മേഖലയിലെ എല്ലാ പദ്ധതികൾക്കും തൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകും. കർഷകർക്ക് അനുകൂലമാകുന്ന രീതിയിൽ ഈ മേഖലയെ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പഠിക്കും. നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും സദാശിവൻ പറഞ്ഞു.

KOZHIKODE CORPORATION O SADASIVAN KOZHIKODE MAYOR DR JAYASREE KKD DEPUTY MAYAR O SADASIVAN
നിയുക്ത കോഴിക്കോട് മേയർ ഒ. സദാശിവൻ (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ കൗൺസിലിൽ മേയറും ഡെപ്യൂട്ടി മേയറും തമ്മിൽ സ്വർച്ചേർച്ച ഇല്ലായിരുന്നു എന്നത് വെറും ആരോപണം മാത്രമാണെന്ന് സദാശിവൻ പറഞ്ഞു. അവർ രണ്ടുപേരും വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ഭരണരംഗം കൈകാര്യം ചെയ്‌തു. സർവ്വ സ്വീകാര്യയായിരുന്നു മുൻ മേയർ ബീന ഫിലിപ്പ്. അത് നമുക്കൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരുന്നു.

നിലവിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്ന ഡോ. ജയശ്രീയും കഴിഞ്ഞ കൗൺസിലിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് കാഴ്‌ചവച്ചത്. നല്ല സൗഹൃദം പുലർത്തുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും. തീർച്ചയായും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ നഗരത്തിൻ്റെ ഭരണം കൊണ്ടുപോകാൻ കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കും. അതിൽ 76 പേരും ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും സദാശിവൻ പറഞ്ഞു. ഊഷ്‌മളമായ വ്യക്തി ബന്ധം എപ്പോഴും നിലനിർത്തിയായിരിക്കും ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുക. തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ യഥാസമയം അത് തിരുത്തി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും ഒ സദാശിവൻ പറഞ്ഞു.

