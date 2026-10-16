നഴ്സിങ് പ്രവേശനം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ്; പരാതിയുമായി വിദ്യാര്ഥികള്, ജാഗ്രത വേണമെന്ന് ഡബ്ല്യുഎപിഎസ്ഐ
കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ പഠനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഏജൻസികളെയും കുറിച്ച് വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ആവശ്യമായ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ഡബ്ല്യുഎപിഎസ്ഐ
Published : October 16, 2026 at 8:42 PM IST
വയനാട്: ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നഴ്സിങ് പ്രവേശനം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പും ചൂഷണവും നടത്തുന്ന സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പ്രഫഷണൽ സ്കോളേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ (ഡബ്ല്യുഎപിഎസ്ഐ). വയനാട്ടിൽ നഴ്സിങ് പ്രവേശന തട്ടിപ്പിനിരയായ വിദ്യാർഥിനികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കുമൊപ്പം കൽപ്പറ്റയിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തില് സംഘടനയുടെ ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് എംകെ തോമസാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾക്ക് പിന്നിൽ മാറി വന്ന സർക്കാരുകളാണ്. അന്യസംസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇത്തരം ജോലിയും പഠനവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഏജൻ്റുമാരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാർ ഒരു കരട് രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഒരു നടപടിയും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഡബ്ല്യുഎപിഎസ്ഐ ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് എംകെ തോമസ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം പ്രവേശന തട്ടിപ്പിനിരയായ കൽപ്പറ്റ സ്വദേശിനികളായ നാല് വിദ്യാർഥിനികളും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകി.
കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ പഠനം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ്
ട്യൂഷൻ, ഹോസ്റ്റൽ ഫീസുകളിൽ വൻ ഇളവുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങൾ നിർധന കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികളെ വലയിലാക്കുന്നതെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. കർണാടകയിലെ മാണ്ഡ്യയിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ജനറൽ നഴ്സിങ് പഠിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് വയനാട്ടിലെ ഒരു ഏജൻസിയാണ് വിദ്യാർഥികളെ വഞ്ചിച്ചത്.
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നഴ്സിങ് സ്കൂളിൽ പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാർഥിനികളെ ക്യാമ്പസിന് പുറത്തുള്ള വീടുകളിൽ രോഗി-വൃദ്ധ പരിചരണത്തിന് പോകാൻ നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു. പഠനത്തോടൊപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിച്ചതോടെ വിദ്യാർഥിനികൾ പ്രതിസന്ധിയിലായി.
"ഞങ്ങളെ ആദ്യം ദിവസം അവർ കോളജ് ഒക്കെ കാണിച്ചു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ടു കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല. ഒരു ക്ലാസിൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നത്, പിന്നെ മെസിലായിരുന്നു. അവിടെയായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള പഠിത്തം. ഇതിനുവേണ്ടി പൈസ അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ റെസീപിറ്റ് ഒന്നും തന്നില്ല. അവിടെയുള്ള കുറെ കുട്ടികൾ ഞങ്ങളോട് കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞു രക്ഷപ്പെടാൻ, കുറെ പേർ ഈ ചതിയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്" എന്ന് വിദ്യാർഥികൾ പറഞ്ഞു.
തൊഴിൽ ചൂഷണത്തിന് സന്നദ്ധരാകാതിരുന്ന വിദ്യാർഥിനികൾ രക്ഷിതാക്കളുമായി ആലോചിച്ചാണ് പഠനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. തുടർന്ന് ട്യൂഷൻ ഫീസായും ഹോസ്റ്റൽ ഫീസായും അടച്ച തുക തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും നൽകാൻ ഏജൻസി തയ്യാറായില്ലെന്നാണ് പരാതി.
ഫീസ് തിരികെ നൽകിയില്ല; ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകി
സംഭവത്തിൽ വിദ്യാർഥിനികൾ ആദ്യം കൽപ്പറ്റ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഫലപ്രദമായ നടപടിയുണ്ടാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയെ സമീപിച്ചത്. തട്ടിപ്പിനിരയായ നാല് കൽപ്പറ്റ സ്വദേശിനികളാണ് പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. "കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിക്കാനാണെന്നും പറഞ്ഞ്. വീട്ടുജോലിക്കായാണ് വിടുന്നത്. ഇപ്പോൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എജൻ്റാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ. ഞങ്ങൾക്ക് പൈസയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മക്കളെ ചതിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന്" വിദ്യാർഥികളിലൊരാളുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു.
ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പഠനത്തിനായി പോകുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും വ്യാജ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി കബളിപ്പിക്കുന്ന ഏജൻസികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെയും ഡബ്ല്യുഎപിഎസ്ഐയുടെയും ആവശ്യം. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ പഠനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഏജൻസികളെയും കുറിച്ച് വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ആവശ്യമായ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും സംഘടന അഭ്യർഥിച്ചു.
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