നഴ്‌സ് സമരം: മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയ്ക്ക് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ച് ഹൈക്കോടതി; 23 വരെ സമരം പാടില്ല

നിലവിൽ എത്ര ആശുപത്രികളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുവെന്ന കൃത്യമായ വിവരം ഉൾപ്പെടുത്തി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ നഴ്‌സുമാരുടെ സംഘടനയ്ക്ക് കോടതി നിർദേശം നൽകി

NURSES STRIKE
ഹൈക്കോടതി, നഴ്സുമാരുടെ സമരം
Published : March 19, 2026 at 6:55 PM IST

എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി നഴ്‌സുമാരുടെ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളിൽ പരിഹാരം കാണാൻ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയ്ക്ക് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ച് ഹൈക്കോടതി. ഈ മാസം 23 വരെയാണ് കോടതി സമയം നീട്ടി നൽകിയത്. അതുവരെ നഴ്‌സുമാർ സമരം ചെയ്യരുതെന്ന ഇടക്കാല ഉത്തരവ് തുടരുമെന്നും ജസ്റ്റിസ് അമിത് റാവൽ, ജസ്റ്റിസ് ഈശ്വരൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മാനേജ്‌മെൻ്റ് അസോസിയേഷൻ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കവെ സുപ്രധാനമായ ചില ചോദ്യങ്ങളും കോടതി ഉയർത്തി. ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രികൾ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് തയ്യാറാകുമ്പോൾ മാനേജ്‌മെൻ്റ് അസോസിയേഷൻ അവരെ തടയുന്നുണ്ടോ എന്ന് കോടതി ആരാഞ്ഞു. നിലവിൽ എത്ര ആശുപത്രികളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുവെന്ന കൃത്യമായ വിവരം ഉൾപ്പെടുത്തി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ നഴ്‌സുമാരുടെ സംഘടനയ്ക്ക് കോടതി നിർദേശം നൽകി. ഹൈക്കോടതി മീഡിയേഷൻ സെൻ്ററിൽ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നഴ്‌സുമാരുടെയും മാനേജ്‌മെൻ്റ് പ്രതിനിധികളുടെയും ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്.

ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയോ രോഗീ പരിചരണത്തെയോ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ പാടില്ലെന്ന് കോടതി നേരത്തെ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നിയന്ത്രണം 23 വരെ തുടരും. കേസ് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച (മാർച്ച് 23) വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

നഴ്‌സുമാരുടെ വേതന വർധനവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളിൽ മാനേജ്‌മെൻ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് ചർച്ചയിൽ നിർണായകമാകും.

സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ നഴ്‌സുമാരുടെ സമരത്തെത്തുടർന്ന് ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടാൻ പാടില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി കർശന നിർദേശം നേരത്തേ നല്‍കിയിരുന്നു. സമരം കാരണം രോഗികൾക്കോ ആശുപത്രി ജീവനക്കാർക്കോ ഒരുതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല ആശുപത്രികളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടങ്ങൾ ഉപരോധിക്കാൻ പാടില്ല. ജോലിക്ക് വരാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള നഴ്‌സുമാർക്കും മറ്റ് ജീവനക്കാർക്കും പൊലീസ് മതിയായ സംരക്ഷണം നൽകണം. ആശുപത്രി പരിസരത്ത് യാതൊരുവിധ തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നും കോടതിയുടെ കര്‍ശന നിര്‍ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. ജോലിക്ക് വരാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള നഴ്‌സുമാർക്കും മറ്റ് ജീവനക്കാർക്കും ആവശ്യമായ പൊലീസ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 40,000 രൂപയാക്കി വർധിപ്പിക്കുക, ഡ്യൂട്ടി ഷിഫ്റ്റിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് നഴ്‌സുമാർ സമരം ചെയ്യുന്നത്. അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള സമരത്തിനിടയിലും രോഗികളുടെ ചികിത്സ മുടങ്ങരുതെന്ന നിലപാടായിരുന്നു സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മാനേജ്‌മെൻ്റുകളുടെ സംഘടന നൽകിയ ഹർജിയിയില്‍ കോടതി സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്.

