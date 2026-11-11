ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ല; ഉള്ളവരെ പിരിച്ചുവിടുന്നു, കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നഴ്സുമാർ സമരത്തിൽ
നഴ്സിങ് ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കണം, കെജിഎൻഎ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും യോഗവും നടത്തി
Published : November 11, 2026 at 3:53 PM IST
കോട്ടയം: മെഡിക്കൽ കോളജിലെ നഴ്സിങ് ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള ഗവൺമെൻ്റ് നഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (KGNA). മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ജീവനക്കാരെ കൂട്ടത്തോടെ പിരിച്ചുവിടുന്നതായി ആരോപിച്ച് നഴ്സുമാർ പ്രതിഷേധവും സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ നിരവധി നഴ്സിങ് ജീവനക്കാർ പങ്കെടുത്തു. പ്രതിഷേധത്തിന് ഉടൻ ഫലം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ജീവനക്കാരുടെ തീരുമാനം.
താത്ക്കാലിക ജീവനക്കാരെയും ട്രെയിനികളെയും ജോലിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയാണെന്ന് നഴ്സുമാർ ആരോപിക്കുന്നു. രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി നഴ്സിങ് ജീവനക്കാരില്ലാത്തത് ജീവനക്കാരുടെ ജോലിഭാരം വർധിപ്പിക്കുകയും രോഗീപരിചരണത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തെയും സുരക്ഷയെയും ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് യോഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകൾ അടിയന്തരമായി നികത്തുന്നതിനൊപ്പം ആവശ്യമായ പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ച് ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കണമെന്നും യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ നിലവിൽ 1,032 നഴ്സിങ് ജീവനക്കാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ 440 പേർ മാത്രമാണ് സ്ഥിര ജീവനക്കാർ. നേരത്തെ 92 ഓളം ട്രെയിനികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ 52 പേർ മാത്രമാണുള്ളത്.
ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ട്രെയിനികളെ എല്ലാവരെയും പിരിച്ചുവിട്ടതായി നഴ്സുമാർ പറഞ്ഞു. അധികൃതർക്ക് പലതവണ പരാതി നൽകിയിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് ജീവനക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. നഴ്സുമാരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ ഈ കുറവ്, ജോലിയിൽ തുടരുന്നവരുടെ തൊഴിൽ ഭാരം വർധിപ്പിച്ചതായി അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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കെജിഎൻഎ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് മായ ടിജെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മെഡിക്കൽ കോളജ് ഏരിയ സെക്രട്ടറി അനു കെ ജനാർദ്ദനൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. കെജിഎൻഎ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജയശ്രീ സിസി പ്രതിഷേധ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കെജിഎൻഎ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സിന്ധു കെവി, ദീപു എസ് എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
കെജിഎൻഎ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് അനൂപ് വിജയൻ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തി. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ നഴ്സിങ് ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് പരിഹരിച്ച് സുരക്ഷിതവും ഗുണമേന്മയുള്ളതുമായ രോഗീപരിചരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതുവരെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ തുടരുമെന്ന് കെജിഎൻഎ അറിയിച്ചു. നഴ്സുമാരുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കണമെന്നും രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായ നഴ്സുമാരെ നിയമിക്കണമെന്ന അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ എത്രയും വേഗം നടത്തണമെന്നാണ് നഴ്സുമാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇനിയും ആവശ്യം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ സമരം ഇതുപോലെ മുന്നോട്ടുക്കൊണ്ടുപോകുമെന്നും നഴ്സുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
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