ഓട്ടക്കാലണ മുതൽ വിദേശ കറൻസികളും അപൂർവ പുരാവസ്തുക്കളും വരെ... റെക്കോഡുകള് വാരിക്കൂട്ടി ഹമീദ്
കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന കറൻസി നോട്ട് ശേഖരണത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡും, ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡും ഹമീദിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : November 28, 2026 at 3:58 PM IST
കാസർകോട്: പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സഹപാഠി കാണിച്ച ഒരണ നാണയത്തിലെ കൗതുകം ബദിയെടുക്കയിലെ ഹമീദിനെ എത്തിച്ചത് അമൂല്യ പുരാവസ്തു ശേഖരത്തിലേക്കാണ്. ഓരോ കാലഘത്തിലും മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ച നാണയങ്ങളും സ്റ്റാമ്പുകളും എല്ലാം ഹമീദിൻ്റെ ശേഖരത്തിലുണ്ട്. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന കറൻസി നോട്ടുകളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത്.
അമ്മ ഖദീജയുടെ ഭാഗത്തെ കുടുംബത്തെയാണ് ഇതിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. പിതാവിൻ്റെ ഭാഗത്തെ കുടുംബത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുള്ള കുടുംബമായതിനാലാണ് അമ്മയുടെ ഭാഗം തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് ഹമീദ് പറയുന്നു. കുടുംബത്തിലെ 122 ബന്ധുക്കളുടെ ജനനത്തീയതികൾ ശേഖരിക്കുകയും അവ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രേഖകൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണ് അനുയോജ്യമായ നോട്ടുകൾക്കായുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. അമ്മയുടെ പിതാവ് മമ്മുണ്ണി 1921 മാർച്ച് 22ന് ജനിച്ചതു മുതൽ ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറയിലെ അഹ്ലം സിയ 2026 ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ജനിച്ചതുവരെയുള്ള കുടുംബത്തിലെ ജനനത്തീയതികൾ ഈ 10 രൂപ ശേഖരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.
വർഷങ്ങളായി കറൻസികൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തി നോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തി പ്രത്യേക ശേഖരമാക്കാൻ അഞ്ചുമാസത്തിലേറെ സമയമെടുത്തവെന്ന് ഹമീദ് പറയുന്നു. ഓരോ നോട്ടിനും ഒരു കുടുംബാംഗത്തിൻ്റെ ജനനദിനവുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാൽ ശേഖരത്തിന് കുടുംബസ്മരണയുടെ മൂല്യവും കൂടിയുണ്ട്.
‘080808’ എന്ന ജനന തീയതിയുള്ള നോട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
2008 ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനാണ് സഹോദരപുത്രൻ ഇഷാനു ജനിച്ചത്. ജനനത്തീയതിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന 080808 എന്ന സീരിയൽ നമ്പറുള്ള നോട്ട് കണ്ടെത്തുക എന്നതായിരുന്നു ഏറെ വെല്ലുവിളി. പൂനെയിലെ ഒരു നാണയ-കറൻസി ശേഖരക്കാരൻ്റെ കൈവശം അത്തരമൊരു നോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും അത് സ്വന്തമാക്കുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ഏറെ ആവശ്യപ്പെട്ട ശേഷമാണ് ആ ശേഖരക്കാരൻ നോട്ട് ഹമീദിന് നൽകാൻ തയാറായത്.
120 കുടുംബംഗങ്ങളുടെ ജനന തീയതിയുള്ള 10 രൂപ നോട്ടുകൾ ആണ് ഉള്ളത്. 2026 സെപ്തം ബർ 22ന് സ്ഥിരീകരിച്ച റെക്കോർഡ് പ്രകാരം, കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ 10 രൂപ കറൻസി നോട്ടുകൾ ശേഖരിച്ച വ്യക്തിയെന്ന നേട്ടമാണ് ഹമീദ് കുഞ്ഞിപ്പാറ സ്വന്തമാക്കിയത്. ആകെ 120 പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ശേഖരിച്ചത്. ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡ്സിൻ്റെയും ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡ്സിൻ്റെയും അംഗീകാരവും ഹമീദിന് ലഭിച്ചു.
നാണയങ്ങൾക്കൊപ്പം അപൂർവ തപാൽ സ്റ്റാംപുകളും കത്തുകളും ഹമീദിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇതോടെ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡ്സിലും ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡ്സിലും ഇടം പിടിച്ച് ഇരട്ട നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ മുൻ പ്രവാസിയായ ഹമീദ്.
ഓസ്ട്രേലിയൻ അഞ്ച് ഡോളർ നോട്ട്
ഓസ്ട്രേലിയൻ അഞ്ച് ഡോളർ നോട്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ. 2023 ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് ഓസ്ട്രേലിയൻ റിസർവ് ബാങ്ക് അഞ്ച് ഡോളർ നോട്ടിൽ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ ചിത്രം ഇനി ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത ഹമീദ് പത്രത്തിൽ കണ്ടു. വാർത്തയുടെ പത്രക്കട്ടിങ് സൂക്ഷിച്ച അദ്ദേഹം, അതിന് മുൻപ് പുറത്തിറങ്ങിയ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ ചിത്രം പതിച്ച അഞ്ച് ഡോളർ നോട്ട് പിന്നീട് കണ്ടെത്തി ശേഖരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.
വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലെയും രാജ്യങ്ങളിലെയും അപൂർവ കറൻസികൾ ഹമീദിൻ്റെ ശേഖരത്തിൽ ഇടം നേടി. പുതിയതോ അപൂർവമോ ആയ നാണയത്തെയോ കറൻസി നോട്ടിനെയോ കുറിച്ച് വാർത്ത കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ ചരിത്രം അന്വേഷിക്കുകയും കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ അത് ശേഖരത്തിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഹമീദിൻ്റെ പതിവ്.
പാകിസ്ഥാൻ നോട്ടു മുതൽ റഷ്യൻ സ്റ്റാമ്പ് കറൻസി വരെ
ഹമീദിൻ്റെ ശേഖരത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ പഴയ നാണയങ്ങളും നോട്ടുകളും മാത്രമല്ല, വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെയും ചരിത്രകാലഘട്ടങ്ങളുടെയും അപൂർവ കറൻസികളുമുണ്ട്. ബംഗ്ലാദേശ് രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് മുൻപ് കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാനിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ബംഗാളിയും ഉറുദുവും രേഖപ്പെടുത്തിയ പാകിസ്ഥാൻ കറൻസി നോട്ടും ശേഖരത്തിലുണ്ട്. 1917 മുതൽ 1922 വരെയുള്ള റഷ്യയിലെയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെയും പരിവർത്തന കാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാമ്പ് കറൻസിയും ഹമീദ് സൂക്ഷിക്കുന്നു.
ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ ഗേറ്റ്
വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ തപാൽ സ്റ്റാമ്പുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പതിച്ച രീതിയിലുള്ള ഹമീദിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഗേറ്റ് ആരെയും ആകർഷിക്കും. വലിയ തപാൽ പെട്ടിയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൈക്കയിലെ വീട്ടിൻ്റെ ഗേറ്റിലാണ് ഈ പ്രത്യേകത.
ഇന്ത്യയുടെയും വിവിധ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെയും ചരിത്രവും വർത്തമാനവും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി സ്റ്റാമ്പുകൾ ഹമീദിൻ്റെ ശേഖരത്തിലുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുൻപ് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കിയ സ്റ്റാമ്പുകൾ മുതൽ വിവിധ ചരിത്രസംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാമ്പുകൾ വരെ ഇതിലുണ്ട്.
കേരളം വിവിധ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്ത് തിരുവിതാംകൂർ പുറത്തിറക്കിയ സ്റ്റാമ്പുകളും ഹമീദിൻ്റെ ശേഖരത്തിലുണ്ട്. ട്രാവൻകൂർ അഞ്ചൽ എന്നെഴുതിയിരുന്ന ആ കാലത്തെ സ്റ്റാമ്പുകളിൽ ആറ് കാശ്, ഏഴ് ചക്രം, മൂന്ന് അണ എന്നീ മൂല്യങ്ങളുള്ളവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. പഴയകാലത്തെ തപാൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെയും പണമിടപാടുകളുടെയും ചരിത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നവയാണ് ഇവ.
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഇന്ത്യ പുറത്തിറക്കിയ ആദ്യകാല സ്റ്റാമ്പുകളും ഹമീദിൻ്റെ ശേഖരത്തിലുണ്ട്. 1947 നവംബർ 21ന് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രവും ശേഖരത്തിലൂടെ കാണാം. 1949 ഡിസംബർ ഏഴിന് പുറത്തിറക്കിയ ത്രിമൂർത്തികളുടെ ചിത്രം പതിച്ച സ്റ്റാമ്പ്, രാജ്യത്ത് ഒരു ലക്ഷം പോസ്റ്റ് ഓഫിസുകൾ പൂർത്തിയായതിൻ്റെ ഭാഗമായി 1968ൽ പുറത്തിറക്കിയ സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവയും ശേഖരത്തിലുണ്ട്.
മഹാത്മാഗാന്ധി, വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ, സദ്ദാം ഹുസൈൻ, ശ്രീനാരായണഗുരു തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരുടെ ചിത്രങ്ങളുള്ള സ്റ്റാമ്പുകളും ശേഖരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് തപാൽ കാർഡിൽ പരസ്യം നൽകാൻ അനുമതി നൽകിയതിന് ശേഷം ആദ്യകാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ കാർഡുകളിൽ ഒന്നായ രജനികാന്തിൻ്റെ ‘ബാബ’ സിനിമയുടെ ചിത്രം പതിച്ച തപാൽ കാർഡും ഹമീദിൻ്റെ കൈവശമുണ്ട്.
കത്തുകളിൽനിന്ന് പുരാവസ്തുക്കളിലേക്ക്
ഏകദേശം മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് കൗതുകത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഹമീദ് പഴയ കത്തുകളും തപാൽ വസ്തുക്കളും സൂക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് ആ താത്പര്യം വിവിധ തരത്തിലുള്ള പുരാവസ്തുക്കളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു. ശേഖരിച്ച വസ്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വീട്ടിൽ പ്രത്യേകമായി ഒരു മുറിയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യ ഫാത്തിമയും മക്കളായ ഖദീജത്ത് ഫമീദ, മുഹമ്മദ് ഫൈസാൻ, ആദിൽ ഫഹിം, ആയിഷ ഫസറിൻ, ഫറ ഫാത്തിമ എന്നിവരും ഹമീദിൻ്റെ ശേഖരണത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്നു. പ്രവാസജീവിതത്തിനിടയിലും നാണയങ്ങളുടെയും കറൻസികളുടെയും സ്റ്റാംപുകളുടെയും കത്തുകളുടെയും ചരിത്രം തേടിയുള്ള യാത്ര ഹമീദ് ഇന്നും തുടരുകയാണ്.
Also Read: അപൂർവ്വ 'നിധി' കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് ഇടുക്കിക്കാരൻ; സുജിത്തിൻ്റെ ഹോബികൾ ചരിത്രപാഠം