മയിൽപ്പീലി സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷാ വിവാദം: വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടപടിക്കെതിരെ എൻ.ടി.യു ഹൈക്കോടതിയിൽ; ഹർജി നാളെ പരിഗണിക്കും
മയിൽപ്പീലി യങ് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷാ അനുമതി പിൻവലിച്ച സംഭവത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ നടപടി റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് എൻ.ടി.യു ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
Published : November 19, 2026 at 5:37 PM IST
എറണാകുളം: മയിൽപ്പീലി യങ് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയുടെ അനുമതി റദ്ദാക്കിയ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ നടപടിക്കെതിരെ കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് ദേശീയ അധ്യാപക പരിഷത്ത് (എൻ.ടി.യു). പരീക്ഷാ അനുമതി പിൻവലിച്ച നടപടി സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ നിഷേധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സംഘടന ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഹർജി ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നാളെ പരിഗണിക്കും.
മയിൽപ്പീലി യങ് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷാ അനുമതി പിൻവലിച്ച സംഭവത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ നടപടി റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് എൻ.ടി.യു ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
പരീക്ഷ അനുമതി പിൻവലിച്ചതിനുള്ള കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. 'ചില ദിശകളിൽ നിന്നുയർന്ന പരാതികൾ' എന്നാണ് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നതെങ്കിലും ഇതിനൊന്നും യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലെന്ന് എൻ.ടി.യു വാദിക്കുന്നു. മറ്റ് വിവിധ അധ്യാപക സംഘടനകളുടെയും ഏജൻസികളുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷകൾക്ക് സ്കൂളുകളിൽ അനുമതി നൽകാറുണ്ടെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സ്കോളർഷിപ്പ്, മത്സരപ്പരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതിനായി സർക്കാർ പൊതുവായ മാനദണ്ഡം നിശ്ചയിക്കണമെന്നും ഹർജിക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയത്. എന്നാൽ, സ്കൂൾ തലത്തിൽ നാല് ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർഥികൾ പങ്കെടുക്കുകയും സബ് ജില്ലാ തല പരീക്ഷ പൂർത്തിയാകുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണ് നവംബർ 14-ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അനുമതി പിൻവലിച്ചത്. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി പരീക്ഷ തുടരാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് എൻ.ടി.യുവിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം.
ബാലഗോകുലത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമായ 'മയില്പ്പീലി' മാസികയും ദേശീയ അധ്യാപക പരിഷത്തും സംയുക്തമായി കേരളത്തിലെ എല്പി., യുപി., ഹൈസ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികള്ക്കായി 'യംഗ് സ്കോളര് എക്സാം' എന്ന പേരില് സ്കോളര്ഷിപ്പ് പരീക്ഷ സംഘടിപ്പിക്കാന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഈ പരീക്ഷ കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളില് നടത്തുന്നതിനായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അനുമതി നല്കിയിരുന്നു. എന്നാല് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ അറിവോടെയല്ല ഈ അനുമതി നല്കിയത് എന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് സംഭവം വലിയ വിവാദമായത്.
സംഘ്പരിവാര് ആശയങ്ങളുള്ള ഒരു സംഘടനയുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളില് അനുമതി നല്കിയതിന് പിന്നില് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടികളും എസ്എഫ്ഐ ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിദ്യാര്ഥി സംഘടനകളും കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവം വിവാദമായതിനെത്തുടര്ന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന്. ഷംസുദ്ദീന് അടിയന്തരമായി ഇടപെടുകയും, പരീക്ഷ ഉടന് നിര്ത്തിവെക്കാന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
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