അരിക്കൻ കുന്നിൽ പിറന്ന പൂനൂർ പുഴ, കണ്ണാടി പോല്‍ തിളങ്ങിയ തെളിനീരൊക്കെ ഓർമ; ഇന്ന് മാലിന്യവാഹിനി, ഇനി വീണ്ടെടുപ്പ്

മാലിന്യവാഹിനിയായ പൂനൂർ പുഴയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി കൈകോർത്ത് എൻഎസ്എസ് വിദ്യാർഥികൾ.

NSS students cleaning poonoor river (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 17, 2025 at 6:10 PM IST

കോഴിക്കോട്: പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ അരിക്കൻ കുന്നിൽ നിന്നാണ് പൂനൂർ പുഴ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലൂടെ വളഞ്ഞ് പുളഞ്ഞ് ഒഴുകിയെത്തി കോരപ്പുഴയിൽ സംഗമിച്ച് അറബിക്കടലിൽ ചെന്നുചേരും. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദികളിൽ ഒന്നാണ് പൂനൂർ പുഴ. ഒരുകാലത്ത് തെളിനീരായി ഒഴുകിയിരുന്ന പൂനൂർ പുഴയിലെ വെള്ളം ഇരുകരകളിലും ഉള്ളവർ കുടിക്കാൻ പോലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

അക്കാലമൊക്കെ ഇപ്പോൾ പഴമക്കാരുടെ ഓർമകൾ മാത്രം. ഇന്ന് ഓരോ ദിവസവും പൂനൂർ പുഴയുടെ മരണ മണി മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുഴ കയ്യേറ്റവും മാലിന്യനിക്ഷേപവും പൂനൂർ പുഴയുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി. അങ്ങനെയുള്ള പൂനൂർ പുഴയെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ മുക്കം മണാശ്ശേരി കെഎംസിടി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എമർജിങ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻ്റിലെ എൻഎസ്എസ് യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾ. അൻപതോളം എൻഎസ്എസ് വളണ്ടിയർമാരാണ് പൂനൂർ പുഴയെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ രംഗത്തിറങ്ങിയത്.

പൂനൂർ പുഴയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി കൈകോർത്ത് എൻഎസ്എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ (ETV Bharat)

പൂനൂർ പുഴയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാലിന്യനിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയ കുന്ദമംഗലത്തിന് സമീപത്തെ പത്താം മൈൽ പണ്ടാരപ്പറമ്പ് പാലത്തിനു സമീപത്തുനിന്നാണ് പുഴയുടെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ എൻഎസ്എസ് യൂണിറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ചത്. പൂനൂർ പുഴയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കിയാണ്
ശുചീകരണം. അതോടൊപ്പം പുഴയിൽ ഒഴുകിയെത്തുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങളും എൻഎസ്എസ് വളണ്ടിയർമാർ നീക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

പുഴയുടെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്കിനെ തടസപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ വീണുകിടക്കുന്ന മരങ്ങളും വള്ളിപ്പടർപ്പുകളുമൊക്കെ ഇവർ പുഴയിലിറങ്ങി നീക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടി ഡി ആർ എഫ് അംഗങ്ങളുടെ സഹായവും എൻഎസ്എസ് വളണ്ടിയർമാർക്ക് ലഭിച്ചു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കുന്ദമംഗലം കുരുവട്ടൂർ പഞ്ചായത്തുകളുടെ പരിധിയിൽപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിലാണ് പൂനൂർ പുഴ ശുചീകരണം നടത്തുന്നത്. അടുത്ത ഘട്ടമായിമറ്റ് ഇടങ്ങളിലേക്കും ശുചീകരണ പ്രക്രിയ വ്യാപിപ്പിക്കും.

ശുചീകരണത്തിനൊപ്പം പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ളവർക്ക് മാലിന്യം പുഴയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാതിരിക്കാൻ ഉള്ള ബോധവത്‌ക്കരണവും എൻഎസ്എസ് വളണ്ടിയർമാർ നൽകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തങ്ങളാൽ ആവുന്നവിധം മാലിന്യവാഹിനിയായ പൂനൂർ പുഴയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലാണ് കെഎംസിടി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എമർജിങ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻ്റിലെ എൻഎസ്എസ് യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾ.

ഒരു കാലത്ത് കണ്ണാടി പോലെ തിളങ്ങിയിരുന്ന പൂനൂർ പുഴയുടെ പ്രതാപ കാലം തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതുന്നത്. ഇതിന് വേണ്ടി മുൻകൈ എടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ച എൻഎസ്എസ് വളണ്ടിയർമാരുടെ ശ്രമങ്ങൾ അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. മാലിന്യ വിമുക്തമായ പൂനൂർ പുഴ ഇനി അകലെയല്ല.

