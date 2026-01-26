ETV Bharat / state

ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുന്നു; എസ്എന്‍ഡിപി ഐക്യത്തില്‍ നിന്ന് എന്‍എന്‍എസ് പിന്‍മാറി, സമദൂരം തുടരും

അതേസമയം, ഐക്യത്തില്‍ നിന്ന് എന്‍എസ്എസ് പിന്‍മാറിയെന്ന് വാര്‍ത്ത ചാനലില്‍ കൂടി കണ്ട അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്നും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞശേഷം പ്രതികരിക്കാമെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്‍ പ്രതികരിച്ചു.

NSS SNDP HINDU G SUKUMARAN NAIR
ജി സുകുമാരന്‍ നായര്‍, വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്‍ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 26, 2026 at 12:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം: എസ് എൻ ഡി പി യോഗവുമായുള്ള ഐക്യനീക്കത്തിൽ നിന്ന് എൻ എസ് എസ് ഔദ്യോഗികമായി പിന്മാറി. ഇന്ന് പെരുന്നയിൽ കൂടിയ എൻ എസ് എസ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിലാണ് ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനം എടുത്തത്. പല കാരണങ്ങളാലും പല തവണ എൻ എസ് എസ് - എസ് എൻ ഡി പി ഐക്യം വിജയിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു ഐക്യശ്രമം പരാജയമാകുമെന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുവെന്ന് സംഘടന പത്രക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു.

എൻ എസ് എസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാനില്ലെന്നും നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. അതിനാൽ വീണ്ടും ഒരു ഐക്യം പ്രായോഗികമല്ലെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് എൻ എസ് എസിന് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോടും സമദൂര നിലപാട് ഉള്ളതിനാൽ ഐക്യനീക്കം പ്രായോഗികമല്ലെന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

മറ്റെല്ലാ സമുദായങ്ങളോടും എന്നപോലെ എസ് എൻ ഡി പിയോടും സൗഹാർദ്ദത്തിൽ വർത്തിക്കാനാണ് എൻ എസ് എസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എൻ എസ് എസ് - എസ് എൻ ഡി പി ഐക്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതില്ലെന്ന് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗം ഐകകണ്ഠേന തീരുമാനിച്ചു.

NSS SNDP HINDU G SUKUMARAN NAIR
എന്‍എസ്എസ് പത്രക്കുറിപ്പ് (ETV Bharat)

അതേസമയം, ഐക്യത്തില്‍ നിന്ന് എന്‍എസ്എസ് പിന്‍മാറിയെന്ന് വാര്‍ത്ത ചാനലില്‍ കൂടി കണ്ട അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്നും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞശേഷം പ്രതികരിക്കാമെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്‍ പ്രതികരിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അറിയിപ്പും എന്‍എസ്എസിന്‍റെ ഭാഗത്തിനു നിന്നുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും ജി. സുകുമാരൻ നായരും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഐക്യ നീക്കം ശക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിൽ ഉയർന്ന ശക്തമായ എതിർപ്പിനെത്തുടർന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി. സുകുമാരൻ നായരും ഈ നിലപാട് ശരിവെക്കുകയായിരുന്നു. സുകുമാരൻ നായരുടെ കൂടി അംഗീകാരത്തോടെയാണ് ഈ പിന്മാറ്റമെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുൻപ് നായർ-ഈഴവ ഐക്യത്തിനായി വെള്ളാപ്പള്ളിയും സുകുമാരൻ നായരും നടത്തിയ സംയുക്താഹ്വാനത്തെ കൗതുകത്തോടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്നത്. വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ എസ് എൻ ഡി പി തലപ്പത്തും ജി. സുകുമാരൻ നായർ എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തും എത്തിയ ശേഷം പല തവണ കൈകോർക്കൽ ശ്രമങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നത് പുതിയ കാര്യമല്ല.

എ കെ ആൻ്റണി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന 2001 കാലത്തും ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന 2011 കാലത്തും ഇരു സമുദായ സംഘടനകളും ഒന്നിക്കാൻ ചില പ്രാരംഭ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും അതൊന്നും പരിപൂർണ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിയിരുന്നില്ല. നിസാര പ്രശ്‌നങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സഖ്യം വഴിപിരിയുകയായിരുന്നു എന്നതാണ് ചരിത്രം. അന്ന് ഇരു സർക്കാരുകളും മുസ്ലീം പ്രീണനം തുടരുന്നു എന്ന ആരോപണം ഇരു സംഘടനകളും ഉയർത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഐക്യ ശ്രമങ്ങളിലേക്കു കടന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് പരസ്പരം ചെളിവാരിയെറിഞ്ഞ് ഇരുവരും തെറ്റിപ്പിരിയുകയായിരുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം.

ഇത്തവണ സ്ഥിതി അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ രണ്ടു സംഘടനകളും പരസ്യമായി എൽ ഡി എഫിനും ഇടതു സർക്കാരിനും പിന്തുണ അറിയിക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തു വരികയും ചെയ്തിരുന്നു. ഹിന്ദു ഐക്യമെന്ന ആശയത്തോട് പൂർണമായും യോജിക്കുന്നതായും എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായരുടെ നിലപാട് സമുദായത്തിന് വലിയ ആത്മബലം നൽകിയെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സൗഹൃദങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും അപ്പുറം, സംഘടനയുടെ സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പും രാഷ്ട്രീയ സമദൂരവുമാണ് പ്രധാനമെന്ന നിലപാടിൽ എൻ എസ് എസ് ഇപ്പോൾ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ്.

Also Read: വിഎസിന് പത്മവിഭൂഷൺ; സ്വാഗതം ചെയ്ത് സിപിഎം, അന്തിമ തീരുമാനം കുടുംബത്തിന് വിട്ടു

TAGGED:

NSS
SNDP
HINDU
G SUKUMARAN NAIR
NSS WITHDRAWS UNITY MOVE WITH SNDP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.