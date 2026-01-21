ETV Bharat / state

"എൻഎസ്എസ്-എസ്എൻഡിപി ഐക്യം യാഥാർഥ്യമാക്കും, സ്വർണകൊള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കാം", സുകുമാരൻ നായര്‍

എസ്എൻഡിപി എൻഎസ്എസ് ഐക്യം ഇടത്പക്ഷ, വലതുപക്ഷ സംഘടനകളുടെയും പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ കടമ്പകൾ സൃഷ്‌ടിക്കില്ലെന്ന് ജി സുകുമാരൻ നായർ. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ആരാണോ കുറ്റം ചെയ്‌തത് അവരെ കർശനമായി ശിക്ഷിക്കണമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

NSS General Secretary G Sukumaran Nair (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 21, 2026 at 6:25 PM IST

കോട്ടയം: എൻഎസ്എസ്-എസ്എൻഡിപി ഐക്യം യാഥാർഥ്യമാക്കുമെന്ന് എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ. ചങ്ങനാശ്ശേരി പെരുന്നയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രസ്‌താവന. എസ്എൻഡിപി-എൻഎസ്എസ് ഐക്യം ഇടത്പക്ഷ, വലതുപക്ഷ സംഘടനകളുടെയും പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ കടമ്പകൾ സൃഷ്‌ടിക്കില്ലെന്നും എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും സുകുമാരൻ നായർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ (ETV Bharat)

മുസ്ലീങ്ങളുമായി ഇതര ജനവിഭാഗങ്ങളുമായി ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കാനോ അകൽച്ചയ്‌ക്കോ എൻഎസ്എസ് തയ്യാറല്ല. എൻഎസ്എസിൻ്റെ നിലപാട് അതല്ല. അതൊക്കെ പറഞ്ഞവർ തന്നെ തീർക്കട്ടെയെന്നാണ് സുകുമാരൻ നായരുടെ പ്രസ്‌താവന.

"സതീശനും വെള്ളാപ്പള്ളിയും കൂടെയുള്ള പ്രശ്‌നമാണെന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞ് ആരും ആളാവേണ്ട, എസ്എൻഡിപിയും എൻഎസ്എസ് നേതൃത്വങ്ങളും പ്രാഥമിക ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷം എൻഎസ്എസ് നേതൃയോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കും. അവിടെ ചർച്ചയ്ക്കുശേഷം അനുമതിയോടെ അടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും. ഐക്യ ചർച്ചകൾക്ക് വരുന്ന തുഷാറിനെ സമുദായ നേതാവായാണ് കാണുന്നത്. എൻഎസ്എസിൻ്റെ നിലപാടുകൾ സമുദായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളാണ് അത് വിട്ട് ഒരു തീരുമാനങ്ങളുമില്ല. സമദൂരം എന്ന ആശയം സമുദായത്തിൻ്റെ നിലപാടാണ്
എൻഎസ്എസ്, എസ്എൻഡിപി ഐക്യ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം," സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു.

കുറ്റം ചെയ്‌തവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം
ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ആരാണോ കുറ്റം ചെയ്‌തത് അവരെ കർശനമായി ശിക്ഷിക്കണമെന്നും അവരിൽ നിന്നും തൊണ്ടി ഈടാക്കണമെന്നും സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു. ശബരിമല സ്വർണകൊള്ളയിൽ കടകംപള്ളിയാണെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. അന്വേഷണം കോടതിയുടെ സപ്പോർട്ടോടെയല്ലേ നടക്കുന്നത് അത് നടക്കട്ടെയെന്നും സുകുമാരൻ നായർ വ്യക്തമാക്കി.

ഭരണ തുടർച്ച വീണ്ടും ഉണ്ടാകുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തയേയില്ല. ആരു ഭരിക്കാൻ വന്നാലും ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഒരു പാർട്ടിയുടെ പടിക്കലും പിച്ചപ്പാത്രവുമായി പോകില്ല. ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോടതി പോലുള്ളവയിൽ നിന്നും നേടിയെടുക്കുമെന്നും സുകുമാരൻ നായർ വ്യക്തമാക്കി.

"ശബരിമല സ്വർണകൊള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കാം. സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എൻഎസ്എസിൻ്റെ വിഷയമല്ല. ആരു ഭരിച്ചാലും അർഹതപ്പെട്ടത് ലഭിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അത് വ്യവസ്ഥാപിത മാർഗങ്ങളിലൂടെ നേടിയെടുക്കും", സുകുമാരൻ നായർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനെതിരെയുമ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി എനഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായർ രംഗത്ത് എത്തി. സതീശൻ ഇവിടെ വലിയ ഉമ്മാക്കി ഒന്നുമല്ലെന്നും കോൺഗ്രസുകാർ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതാണെന്നും സുകുമാരൻ നായർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എംപി പെരുന്നയിൽ വന്നു പോയതായി ചില ചാനലുകളിൽ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. പിന്നീടാണ് പ്രസ്‌താവന വായിച്ചത്. അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുമായി ചർച്ചയൊന്നും ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും സുകുമാരൻ നായർ വ്യക്തമാക്കി.

NAIR SERVICE SOCIETY
SUKUMARAN NAIR
SNDP
SABARIMALA GOLD THEFT CASE
SUKUMARAN NAIR ON SNDP NSS ALLIANCE

