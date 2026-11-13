പിണക്കങ്ങളെല്ലാം മറന്നു; മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനുമായുളള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള് പറഞ്ഞുതീര്ത്തതായി ജി സുകുമാരൻ നായർ
പെരുന്നയിൽ നടക്കുന്ന മന്നം ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചും കത്തയച്ചും ക്ഷണിച്ചതായും, അദ്ദേഹം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയതായും സുകുമാരൻ നായർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
Published : November 13, 2026 at 3:45 PM IST
കോട്ടയം: മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും എൻഎസ്എസ് നേതൃത്വവും തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്ന നീണ്ട കാലത്തെ അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്ക് വിരാമമാകുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള എല്ലാ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും പരസ്പരം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചതായും, പെരുന്നയിൽ നടക്കുന്ന മന്നം ജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചതായും എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ വ്യക്തമാക്കി. ഫോണിൽ വിളിച്ചും ഔദ്യോഗികമായി കത്തയച്ചുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്ഷണിച്ചതെന്നും, അദ്ദേഹം അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചതായും സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു.
സാഹചര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി ബോധ്യപ്പെടുത്തി
മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ ചില പരാമർശങ്ങൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതായി ജി സുകുമാരൻ നായർ വെളിപ്പെടുത്തി. "അത് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ,അല്പം വൈകിപ്പോയെങ്കിലും പരസ്പരം എല്ലാം സംസാരിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചു. നേരത്തെ ഫോൺ എടുത്തില്ലെന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം പരിഹരിച്ചു. ഇനി പ്രോഗ്രാം ചാർട്ട് കൂടി കൈമാറേണ്ടതുണ്ട്. പെരുന്നയില് എത്തുമ്പോൾ മന്നം സമാധി സ്ഥലം സന്ദർശിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരുക്കും" സുകുമാരൻ നായർ വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഇനി സൗഹൃദത്തോടെ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും, അദ്ദേഹവും അതേ നിലപാടിൽ നിൽക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, എൻഎസ്എസ് ആർക്കും അമിതമായി വിധേയപ്പെടില്ലെന്നും കോൺഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സംവരണം സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാനത്തിലാകണം
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിലോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിലോ എൻഎസ്എസ് ഒരു ആവശ്യവും മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ജി സുകുമാരൻ നായർ ആവർത്തിച്ചു. സംവരണം സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം എന്നത് മാത്രമാണ് സംഘടനയുടെ എക്കാലത്തെയും നിലപാട്.
"പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം പരിഗണന നൽകണമെന്നാണ് അടുത്തകാലത്ത് ഒരു സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിലും മുന്നോക്ക വിഭാഗത്തിലും പെട്ട സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ പാവപ്പെട്ടവർക്കും പരിഗണന നൽകണമെന്നാണ് എൻഎസ്എസ് പറയുന്നത്. അതാണ് യഥാർഥ സാമ്പത്തിക സംവരണം. ഈ ആവശ്യം രേഖാമൂലം ആർക്കും നൽകിയിട്ടില്ല, മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഇക്കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ടുമില്ല", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Also Read: കാലടി സർവകലാശാല വിദ്യാർഥി സമരം: സസ്പെൻഷന് പിന്നിൽ ഗവർണറുടെ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് പിണറായി വിജയൻ