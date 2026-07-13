'വിമർശനങ്ങൾ മറുപടി അർഹിക്കുന്നില്ല', ഉപരാഷ്ട്രപതിയോടും സുരേഷ് ഗോപിയോടും കടുത്ത ഭാഷയില് പ്രതികരിച്ച് ജി. സുകുമാരൻ നായര്
പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സമാധിക്ക് ഉള്ളിൽ നായ്ക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ നടത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നതാണ് മുൻപത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായതെന്നും ജി സുകുമാരൻ
Published : July 13, 2026 at 12:12 PM IST
കോട്ടയം: തനിക്കെതിരെ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് രൂക്ഷമായ പരോക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച ഉപരാഷ്ട്രപതി സി. പി. രാധാകൃഷ്ണനും കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിക്കും കടുത്ത ഭാഷയിൽ മറുപടി നൽകി എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി. സുകുമാരൻ നായർ. ഇരുവരുടെയും പ്രസ്താവനകൾ മറുപടി അർഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ഈ നീക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ പരസ്യ പ്രതികരണത്തിനില്ലെന്നാണ് നായർ സമുദായ സംഘടനയായ എൻഎസ്എസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നിലപാട്.
ഡൽഹിയിലെ വേദിയും പെരുന്നയിലെ വിവാദവും
ന്യൂഡൽഹി ദ്വാരകയിലെ മന്നം സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലായിരുന്നു എൻഎസ്എസ് നേതൃത്വത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഉപരാഷ്ട്രപതിയും സുരേഷ് ഗോപിയും രംഗത്തെത്തിയത്. "ഞാനാണ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി, അതുകൊണ്ട് ഇന്നയാൾ വരണം അല്ലെങ്കിൽ വരരുത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഒരാൾക്കും അവകാശമില്ല" എന്നായിരുന്നു പേരെടുത്ത് പറയാതെയുള്ള ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ പരോക്ഷ ആഞ്ഞടി. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയെന്നും പെരുന്നയിലെ ആസ്ഥാനം സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമെന്നും സുരേഷ് ഗോപിയും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുൻപ് ഉപരാഷ്ട്രപതിക്ക് പെരുന്നയിലെ മന്നം സമാധിയിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്താൻ അനുമതി നിഷേധിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്.
എന്നാല്, മന്നം സമാധിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ആർക്കും ഒരു തരത്തിലുള്ള വിലക്കുമില്ലെന്നാണ് ജി സുകുമാരൻ നായര് പ്രതികരിച്ചത്. അവിടം ഒരു ക്ഷേത്രം പോലെ വിശുദ്ധമായി കാണുന്ന സ്ഥലമാണ്. പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സമാധിക്ക് ഉള്ളിൽ നായ്ക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ നടത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നതാണ് മുൻപത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി മുൻപ് പെരുന്നയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു എന്ന വാർത്തയോടും സുകുമാരൻ നായർ പ്രതികരിച്ചു. അന്ന് എൻഎസ്എസിൻ്റെ ബജറ്റ് യോഗം നടക്കുന്ന ഹാളിനുള്ളിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞതെന്നും, അല്ലാതെ മന്നം സമാധിയിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തുന്നതിന് വിലക്കുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
എന്ത് കൊണ്ട് വിവാദമായി?
ഉപരാഷ്ട്രപതി മന്നം സമാധി സന്ദർശിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിവിഐപി പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടെ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, അതീവ വിശുദ്ധമായി കരുതുന്ന സമാധി മണ്ഡപത്തിന് ഉള്ളിൽ ബോംബ് സ്ക്വാഡിലെ നായ്ക്കളെ കയറ്റി പരിശോധന നടത്താൻ എൻഎസ്എസ് നേതൃത്വം അനുമതി നൽകിയില്ല.
ക്ഷേത്രതുല്യമായ സമാധിക്കുള്ളിൽ ഇത്തരം പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നത് ആചാരങ്ങൾക്കും വിശുദ്ധിക്കും നിരക്കാത്തതാണെന്നാണ് ജി. സുകുമാരൻ നായരുടെ നിലപാട്. ഇതേത്തുടർന്നാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത്. ഈ വിമർശനങ്ങൾക്കെല്ലാം പിന്നിൽ വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് ജി. സുകുമാരൻ നായർ ആരോപിക്കുന്നത്. മന്നം സമാധിയിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തുന്നതിന് ആർക്കും വിലക്കില്ലെന്നും, എന്നാൽ അവിടെ പാലിക്കേണ്ട ആചാരപരമായ പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നുമാണ് എൻഎസ്എസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
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